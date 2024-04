Google Pixel 8a : deux fuites qui laissent entrevoir son design et quatre options de couleur

Rien n'est encore officiel, mais si nous devions faire une supposition éclairée, nous dirions que le Google Pixel 8a sera dévoilé le premier jour de Google I/O 2024, c'est-à-dire le 14 mai. Aujourd'hui, deux nouvelles fuites nous donnent une idée plus précise de ce que l'on peut attendre de l'appareil.

Pour commencer, nous avons des fuites de rendus du Pixel 8a avec l'aimable autorisation d'Android Headlines. On y voit quatre couleurs, apparemment appelées Menthe, Porcelaine, Obsidienne et Baie (ou vert clair, gris pâle, gris foncé et bleu clair, comme on les appelle autrement).

Ces couleurs sont similaires à celles que nous avons vues pour le Google Pixel 7a, bien que la couleur Menthe semble avoir remplacé la couleur Corail (orange). Menthe est une option sur le Pixel 8 et le Pixel 8 Pro, bien qu'ici elle semble beaucoup plus criarde - ce qui pourrait simplement être dû à la façon dont l'image est éditée.

Comme le souligne Android Headlines, nous avons également obtenu une couleur Menthe plus pâle avec le Google Pixel 6a en 2022, ce ne serait donc pas une première pour la série de milieu de gamme. Nous avons remarqué que le Pixel 6a a récemment été retiré de la vente sur le Google Store, laissant la place au Pixel 8a.

Google Pixel 8a : un design intemporel

Il pourrait s'agir du Pixel 8a (Image credit: Android Headlines)

Les rendus que nous pouvons voir ici confirment les fuites précédentes : le design est similaire à celui du Pixel 8 et même du Pixel 7a. Il est possible que les coins soient légèrement plus incurvés, mais il n'y a pas grand-chose de plus, et c'est un téléphone qui ressemble encore beaucoup à un Pixel.

Google a peut-être déjà révélé le design du Pixel 8a dans une publicité pour Google Fi Wireless, et l'image de cette publicité correspond aux rendus d'Android Headlines. Les couleurs semblent également plausibles - à condition que le vert soit un peu atténué.

Ailleurs dans l'actualité des fuites du Pixel 8a, l'informateur invétéré Evan Blass a repéré que certains tutoriels du Pixel 8a ont été mis en ligne sur le site d'un opérateur américain - ce qui n'est pas l'idéal du point de vue de Google. Reste à savoir combien de temps ils resteront en ligne.

Une autre mise à niveau potentielle dont nous avons entendu parler est un passage à un écran de 120 Hz, bien que la puce Tensor G3 puisse être sous-cadencée pour maintenir le téléphone en dessous du Pixel 8 en termes de performances. Dans un mois environ, tout devrait être révélé.