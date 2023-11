Google Pixel 8a : les photos de l'unité factice montrent de grandes bordures et un design incurvé

Il faudra peut-être attendre un peu avant le dévoilement officiel du Google Pixel 8a, mais il est probable que Google le développe activement. C'est ce que suggère l'émergence récente de rendus du Pixel 8a, et maintenant, nous avons un aperçu de ce qui semble être une unité factice grâce à des fuites de photos.

Il s'agit d'un modèle métallique du téléphone qui ne fonctionne pas, mais qui a théoriquement tous les bons détails et dimensions. Les unités factices sont parfois utilisées pendant la production de téléphones, ou par des fabricants d'accessoires qui disposent d'informations privilégiées sur un appareil à venir. Cependant, nous ne pouvons pas exclure que ce modèle ait été créé sur la base de fuites, et il n'y a donc aucune garantie qu'il soit exact.

Quoi qu'il en soit, cette unité factice - qui a été partagée par le leaker xleaks7 et un utilisateur de LinkedIn se faisant appeler " No Name " (via Phandroid) - a des bords beaucoup plus arrondis que le Google Pixel 7a. Cela correspond cependant à la fois aux fuites précédentes et au Pixel 8, ce n'est donc pas surprenant.

Image 1 of 2 (Image credit: xleaks7 / No Name) (Image credit: xleaks7 / No Name)

Google Pixel 8a : grandes bordures et un écran plus grand

Vous pouvez également voir que les cadres de cet appareil factice sont assez grands, et qu'il dispose d'une caméra à perforation à l'avant et d'une caméra à double objectif à l'arrière. Les dimensions sont apparemment de 153,44 x 72,74 x 8,94 mm, ce qui le rendrait légèrement plus long que le Pixel 7a de 152 x 72,9 x 9 mm.

Cela pourrait signifier que le Pixel 8a aura un écran légèrement plus grand que les 6,1 pouces du Pixel 7a, mais il se pourrait aussi que les bordures soient plus grandes.

Comme toujours, nous prenons cette fuite avec des pincettes, mais c'est un design crédible, car il rapprocherait le Pixel 8a du Pixel 8. Il correspond également à des rendus de fuites antérieures, bien que si cela est exact, les cadres sont inquiétants.

Nous ne savons pas grand-chose d'autre sur ce téléphone pour l'instant, bien qu'un benchmark ait suggéré que le Pixel 8a utiliserait une version sous-cadencée du Tensor G3 dans le Pixel 8 et le Pixel 8 Pro. Ce serait décevant, car habituellement les téléphones de la série A de Google ne sont pas sous-cadencés. Il se pourrait donc que ce ne soit pas l'un des meilleurs téléphones Pixel.

Nous le découvrirons probablement en mai, car d'après le passé, c'est probablement à ce moment-là que le Google Pixel 8a débarquera - bien que certaines sources aient affirmé qu'il n'y aurait pas de Pixel 8a du tout. Étant donné que le téléphone a déjà fait l'objet de plusieurs fuites, nous pensons qu'il est probablement en préparation.