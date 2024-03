Google retire le Pixel 6a de la circulation, ouvrant la voie au Pixel 8a

Le Pixel 6a de Google n'est plus disponible à l'achat sur la vitrine numérique de l'entreprise. Nous avons vérifié les sites américains, britanniques, européens et asiatiques pour voir s'il était possible de le trouver quelque part, et nope. Il n'y en a plus du tout. Même l'étui de protection officiel a disparu.

Android Authority souligne que si vous allez sur l'ancienne URL du Pixel 6a, vous serez à la place redirigé vers le Pixel 7a. En fait, le Pixel 7a est désormais le seul téléphone de la série A vendu sur la plateforme.

Bien sûr, cela ne signifie pas que l'appareil a disparu de la surface de la Terre. Vous pouvez toujours en acheter un sur Amazon et chez d'autres revendeurs. Mais à ce stade, il est préférable d'acheter le Pixel 7a (ou même le Pixel 7). Il offre de meilleures performances globales que le modèle précédent, et en plus il est en solde.

Google fait le ménage

Officiellement, on ne sait pas exactement pourquoi Google a débranché le 6a, même si la réponse semble évidente. Le géant de la technologie doit faire le ménage afin de faire de la place pour le Pixel 8a, dont les rumeurs annoncent le lancement imminent.

Des détails sur le prochain smartphone ont fuité chaque semaine depuis le début du mois de mars, laissant présager un lancement imminent. Tout d'abord, nous avons appris que l'appareil pourrait être plus cher que prévu - au moins 50 dollars "de plus que le Pixel 7a".

Ensuite, nous avons découvert une fonctionnalité potentielle : un affichage des statistiques de la batterie offrant un aperçu de l'état de santé de la batterie. La semaine dernière, une source anonyme de Google a dévoilé les spécifications du téléphone, affirmant qu'il fonctionnerait avec un chipset Tensor G3 similaire au Pixel 8 standard.

À l'heure où nous écrivons ces lignes, les fuites ont ralenti en dehors d'un élément récent. Android Authority affirme que le modèle sera déployé dans 10 nouveaux pays européens, dont la Roumanie, selon des étiquettes de garantie électroniques récemment découvertes. Avec tous ces détails qui sortent du placard, nous nous attendons à ce que le mois d'avril connaisse son lot de fuites d'informations.

Nous n'aurons pas à attendre longtemps avant de recevoir des informations officielles. Le prochain grand événement de Google, I/O 2024, débutera le 14 mai et nous nous attendons à ce que de nouveaux appareils fassent leurs débuts dans le monde, notamment le Pixel 8a.

Si vous cherchez des recommandations pour un téléphone abordable, consultez la liste de TechRadar des meilleurs téléphones bon marché pour 2024.