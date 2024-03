Le Google Pixel 8a pourrait avoir un écran 120Hz - et il pourrait rendre le Pixel 8 obsolète

Le Google Pixel 8 est un excellent téléphone, mais si l'on envisage son achat, il pourrait être judicieux d'attendre de voir ce que le Google Pixel 8a a à offrir, car les dernières fuites suggèrent qu'il pourrait s'agir d'un appareil tout aussi performant, mais à un prix inférieur.

Ceci, selon Android Authority, qui a divulgué de nombreuses spécifications du téléphone à venir via «une source interne à Google».

Le site affirme que l'amélioration principale du Google Pixel 8a serait un écran 120Hz. Cela représente une amélioration par rapport aux 90Hz du Pixel 7a, et alignerait le taux de rafraîchissement sur celui du Pixel 8 (et en effet du Pixel 8 Pro).

L'écran pourrait également atteindre une luminosité de 1400 nits avec HDR, ce qui le mettrait à nouveau au même niveau que le Pixel 8 standard, et bien que sa résolution soit apparemment inchangée par rapport au Pixel 7a, cela le mettrait toujours au même niveau que le Pixel 8 avec 1080 x 2400. La seule vraie différence avec l'écran du Pixel 8 pourrait être la taille, car avec 6,2 pouces, il est légèrement plus grand que le Pixel 8a, rapporté à 6,1 pouces.

Google Pixel 8a : plus de puissance

Ce rapport mentionne également que le Google Pixel 8a embarquerait une puce Tensor G3, ce qui n'est pas surprenant, mais cela le mettrait à nouveau au niveau du Pixel 8. Enfin presque - apparemment, le Tensor G3 utilisé dans le Pixel 8a aurait un emballage plastique différent, supposé moins coûteux à produire et qui pourrait influer sur les performances, mais probablement pas de manière significative.

Un domaine dans lequel le Google Pixel 8 pourrait encore avoir un véritable avantage est celui des caméras, puisqu'elles ne seraient apparemment pas améliorées sur le Pixel 8a, signifiant que le téléphone conserverait la configuration du Pixel 7a avec une caméra principale de 64MP, un ultra-grand-angle de 13MP, et un selfie de 13MP.

Le Pixel 8a permettrait également de refléter l'écran du téléphone via USB-C, une fonctionnalité que nous avons vue dans une récente mise à jour bêta du Pixel 8, donc cela n'est pas surprenant.

Enfin, le Pixel 8a pourrait être disponible dans plus de régions que son prédécesseur, puisqu'il inclurait apparemment des étiquettes de garantie pour huit pays européens supplémentaires.

Google Pixel 8 et 8a : deux téléphones très similaires

À l'exception des caméras, tout ceci semble être une bonne nouvelle – et les caméras du Pixel 7a sont de toute façon de bonne qualité. Mais cela soulève la question de savoir si le Pixel 8a ne sera pas trop similaire au Pixel 8.

Si cette fuite se confirme, et que le Pixel 8a coûte moins cher que le Pixel 8, alors il est difficile d'imaginer le Pixel 8 standard rester un achat intéressant pour beaucoup. D'un autre côté, le Pixel 8 est disponible depuis un certain temps et peut souvent être trouvé à un prix inférieur à son prix officiel. Nous pourrions donc nous retrouver dans une situation où les deux téléphones sont proposés à des prix similaires, auquel cas le Pixel 8a pourrait être plus difficile à vendre.

Quoi qu'il en soit, alors que nous serions certainement heureux d'avoir un écran 120Hz ici, il semble que Google pourrait être en concurrence avec lui-même en rendant ces deux téléphones si similaires. Nous pourrions avoir une idée plus claire le 14 mai, puisque c'est à cette date que se tiendra Google I/O 2024, et que nous nous attendons à avoir un regard officiel sur le Pixel 8a.