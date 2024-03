Le Google Pixel 9 pourrait corriger le plus gros défaut du Pixel 8

Ces dernières années, la gamme de téléphones Pixel de Google a impressionné dans la plupart des domaines, mais un aspect qui a toujours semblé manquer est leur puissance brute - et ce problème pourrait être au moins quelque peu traité avec les Google Pixel 9 et Pixel 9 Pro.

Selon un rapport du site coréen Financial News (via GSMArena), la puce Tensor G4 que nous attendons pour alimenter ces téléphones sera fabriquée en utilisant le dernier processus 4nm de Samsung - le même processus utilisé pour la puce Exynos 2400 que l'on trouve dans certains modèles Samsung Galaxy S24 et Samsung Galaxy S24 Plus.

Ce processus ne signifie pas que le Tensor G4 égalera l'Exynos 2400 en termes de puissance, puisque la conception sera certainement différente, mais il devrait bénéficier d'une meilleure dissipation de la chaleur, ainsi que d'une meilleure efficacité énergétique et de meilleures performances, par rapport au Tensor G3 de la gamme Pixel 8.

Google Pixel 9 : performance soutenue et durée de vie prolongée

Toutes ces améliorations sont notables, d'autant plus que de nombreux rapports ont fait état de modèles Pixel 8 chauffant, voire surchauffant dans certains cas, il sera donc souhaitable d'éviter cela avec le nouveau modèle. Le fait de le garder plus frais permettra également d'éviter qu'il ne ralentisse, ce qui en soi devrait stimuler les performances, en dehors de tout autre gain de performance de cette puce.

Et bien sûr, une meilleure efficacité énergétique devrait permettre d'améliorer l'autonomie des Pixel 9 et Pixel 9 Pro. Les modèles actuels offrent déjà une autonomie respectable, mais une endurance encore plus grande sera toujours bénéfique.

Il reste à voir si tout cela sera suffisant pour que la gamme Pixel 9 puisse égaler des appareils comme le Samsung Galaxy S24 ou l'iPhone 15 Pro en termes de puissance, mais il devrait certainement s'agir d'une mise à niveau substantielle par rapport au Pixel 8 au moins, en supposant que ce rapport soit exact.

Nous ne nous attendons pas à ce que le Google Pixel 9 soit lancé avant le mois d'octobre, donc nous ne découvrirons pas sa puissance réelle avant un certain temps.