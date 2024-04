Google Pixel 8a : potentielles révélations des caractéristiques et du design du smartphone

Le Google Pixel 8a n'est plus vraiment un secret à ce stade. Un nouveau lot de fuites apporte des preuves supplémentaires de l'existence de l'appareil et nous indique les spécifications et le design auxquels nous pouvons nous attendre pour le prochain téléphone de milieu de gamme.

Le célèbre informateur Yogesh Brar (via Android Authority) a publié plusieurs spécifications pour le téléphone, ainsi qu'un prix estimé entre 500 et 550 $ (pas de confirmation non plus en euro à l'heure actuelle). En ce qui concerne le téléphone, nous pouvons nous attendre à un écran OLED de 6,1 pouces, 120 Hz, une puce Tensor G3, ainsi que des options de stockage de 128 Go et 256 Go.

Google Pixel 8a- 6.1" FHD+ OLED, 120Hz- Tensor G3- 128/256GB storage- 64MP (OIS) + 13MP (UW)- 13MP selfie- Android 14- 4,500mAh (~)- 27W chargingLaunch: May ($500-550)What are your price expectations?April 5, 2024 See more

Apparemment, il y a une caméra à double objectif de 64MP+13MP à l'arrière et une caméra selfie de 13MP à l'avant, avec une alimentation fournie par une batterie de 4 500mAh. Ces spécifications correspondent bien au Google Pixel 8, bien que nous supposions que le nouveau téléphone sera livré avec des matériaux moins chers et quelques autres compromis pour atteindre un prix inférieur.

La fuite donne plus de crédit à certaines des rumeurs antérieures que nous avons vues, notamment celle de l'écran 120Hz sur le Pixel 8a. Comme vous le verrez dans notre test complet du Google Pixel 8, cet appareil est vendu au détail à 699 €, si bien que le choix entre ces deux téléphones pourrait être vite vu lorsque le Pixel 8a fera son apparition.

Indices de Google

Cela ne peut pas être le Pixel 8a, n'est-ce pas ? (Image credit: Google)

Il y a quelques autres fuites dont il faut vous parler. L'une d'entre elles, repérée par MySmartPrice, suggère que plusieurs modèles de Pixel 8a sont maintenant apparus dans la base de données du Bluetooth SIG (Special Interest Group). Cela ne nous apprend pas grand-chose, si ce n'est qu'un lancement se rapproche.

Enfin, il semblerait que Google s'intéresse aux fuites. Comme l'a repéré GSMArena et d'autres, une nouvelle publicité de Google Fi Wireless montre un téléphone qui ne correspond pas exactement au design du Pixel 8, ce qui a donné lieu à des spéculations selon lesquelles il s'agirait du Pixel 8a. Bien sûr, il pourrait simplement s'agir d'une maquette d'un téléphone Pixel générique.

Les plus grands changements de cette année pourraient concerner le design du téléphone, car les rendus qui ont fuité ont indiqué des bords plus larges et des coins plus arrondis. Ces courbes supplémentaires sont également apparues dans une autre fuite, ce qui permet de croire qu'il s'agit du design final du Pixel 8a.

Quant à savoir quand nous verrons le Google Pixel 8a, nous savons que Google I/O 2024 se déroulera le 14 mai et que le téléphone y sera probablement dévoilé. C'est le même événement qui a été utilisé pour lancer le Google Pixel 7a l'année dernière.