Google Pixel 8 : date de sortie, prix, caractéristiques...

Attendu pour le mois d'octobre 2023, le Pixel 8 est le prochain photophone de Google. Le smartphone pourrait être dévoilé aux côtés du Pixel Fold et du Pixel 7a, à l'occasion de la conférence Google I/O, qui aura lieu en mai. En attendant, voici tout ce que nous pouvons vous dire sur le smartphone.

Google n'a pas encore annoncé la date de sortie de son Pixel 8. Cependant, la firme de Mountain View a pour habitude de suivre un calendrier très précis, comme nous avons pu le constater avec le lancement de ses précédentes générations de smartphones. Si l'on s'en réfère à cela, le Pixel 8 ne devrait donc pas être disponible avant la mi-octobre.

Google Pixel 8 : Quel sera son prix ?

Le prix du prochain photophone de Google est à ce jour inconnu. Bien que nous puissions nous attendre à une hausse des prix, au regard de la conjoncture économique actuelle, Google devrait cependant continuer à suivre la même logique tarifaire, et nous proposer des smartphones plus abordables que ceux de ses rivaux : Samsung et Apple. Ainsi, il y à fort à parier que les Pixel 8 seront commercialisés aux mêmes prix que leurs prédécesseurs, voire à des tarifs légèrement plus élevés. Pour rappel, les Pixel 7 étaient proposés entre 649 € et 999 €, à leur lancement.

Caractéristiques du Pixel 8 : à quel design s'attendre ?

Le Pixel 8 de Google devrait conserver le design emblématique de ses prédécesseurs. Quelques changements sont toutefois attendus, et permettront au smartphone de se différencier des générations passées. En effet, à en croire le récent tweet de Ross Young (s'ouvre dans un nouvel onglet), co-fondateur et CEO de la DSCC (s'ouvre dans un nouvel onglet), le Pixel 8 devrait être plus compact que le Pixel 7. Le smartphone devrait en effet afficher des dimensions plus contenues : 150.5 x 70.8 x 8.9 mm. Le Pixel 8 disposerait également de bordures plus fines que celles de son prédécesseur. Les coins du smartphone devraient quant à eux restés arrondis.

Sans surprise, les Pixel 8 seront par ailleurs certifiés étanches à l'eau et à la poussière, grâce à la norme IP68. Au dos, la barre horizontale accueillant les capteurs photo et contribuant à l'identité des smartphones de la marque, sera toujours de mise. Pour le reste, les prochains smartphones de Google devraient être constitués d'un cadre en aluminium, ainsi que d'un dos en verre.

L'année dernière, le design des Pixel 7 avait été dévoilé au mois de mai, à la surprise générale. Il n'est donc pas impossible que le numéro un des GAFAM réitère l'opération pour ses Pixel 8, à l'occasion de sa conférence Google I/O, qui se tiendra le 10 mai.

Caractéristiques du Pixel 8 : quel écran ?

Comme nous l'évoquions dans le paragraphe précédent, le Pixel 8 devrait voir ses dimensions diminuer. Il pourrait donc également être équipé d'un écran OLED plus petit de 6,16 pouces, contre les 6,3 pouces du précédent modèle. Les dimensions de la dalle du Pixel 8 Pro devraient quant à elles restées inchangées par rapport au Pixel 7 Pro (6,7 pouces). L'écran du Pixel 8 passerait ainsi à une définition de 2268 x 1080p, mais devrait proposer une résolution un peu plus élevée. L'écran du Pixel 8 Pro devrait quant à lui proposer une définition de 2822 x 1344 pixels, inférieure à celle du Pixel 7 Pro (3120 x 1440p).

Caractéristiques du Pixel 8 : quelles seront ses performances ?

La prochaine génération de smartphones Pixel sera bien évidemment équipée de la traditionnelle puce maison de Google. Selon un récent tweet du leaker Jason (s'ouvre dans un nouvel onglet), la prochaine Tensor G3 devrait être une version modifiée du Soc Exynos 2300 de Samsung. Le Soc de Google, gravé en 4 nm, disposerait d'un cœur Cortex-X3, cadencé à 3,09 GHz. Ce dernier devrait être accompagné de trois cœurs Cortex-A715 d'une fréquence de 2,65 GHz, ainsi que de quatre cœurs Cortex-A510 à 2,1 GHz, qui se chargeront quant à eux d'exécuter les tâches les moins lourdes. Les performances graphiques de la Tensor G3 reposeraient par ailleurs sur un GPU Xclipse 930, le fruit d'une collaboration entre AMD et Samsung. Le Pixel 8 devrait proposer 8 Go de RAM, et le Pixel 8 Pro, 12 Go de mémoire de vive.

La Tensor G3 sera manifestement moins performante que le dernier Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm, intégré dans tous les smartphones ultra premium à l'heure actuelle. Cependant, comme Google nous l'a prouvé à de multiples reprises, une bonne optimisation peut parfois surpasser la puissance brute. Ne tirons donc pas de conclusions trop hâtives sur cette puce, qui pourrait bien nous surprendre.

Les Pixel 8 seront également les premiers smartphones à disposer nativement du système Android 14. Comme à l'accoutumée, cette mise à jour apportera son lot d'optimisations, ainsi qu'un renforcement de la sécurité.

Récapitulatif des caractéristiques attendues sur le Pixel 8

Ecran : OLED 6,16 pouces

OLED 6,16 pouces Définition : 2268 x 1080p

: 2268 x 1080p Taux de rafraîchissement : à confirmer

: à confirmer Soc : Tensor G3

: Tensor G3 Dimensions : 150.5 x 70.8 x 8.9 mm

150.5 x 70.8 x 8.9 mm Mémoire vive : 8 Go de RAM

: 8 Go de RAM Capacité de stockage : 128 ou 256 Go

: 128 ou 256 Go Appareils photo : à confirmer

: à confirmer Batterie : à confirmer.

: à confirmer. Certification d'étanchéité : IP68

Caractéristiques du Pixel 8 : qu'en est-il de l'autonomie ?

Aucune information n'a encore fuité concernant la puissance des batteries qui équiperons les Pixel 8. De toute manière, nous ne pourrons que réellement nous faire une idée de l'autonomie de ces smartphones, lorsque les premiers tests auront été réalisés. En effet, les spécificités matérielles et l'optimisation globale des téléphones peuvent faire varier l'endurance d'un smartphone du tout au tout. La capacité des accumulateurs n'est donc pas le seul critère à prendre en compte dans l'équation.

Concernant la puissance de charge, nous ne nous attendons pas à une révolution de la part de Google. Les modèles Pixel ne sont en effet pas réputés pour leur rapidité de charge (30 W au maximum pour le Pixel 7 Pro). Nous espérons néanmoins que Google ait prévu des améliorations sur cette prochaine génération. Tout ce que nous pouvons vous dire pour l'heure, c'est que les Pixel 8 seront compatibles avec la charge sans-fil.

Caractéristiques du Pixel 8 : que prévoit Google pour les photos ?

Aucune information relative aux spécificités techniques de l'équipement photo des Pixel 8, n'a à ce jour été dévoilée. Nous pouvons cependant nous attendre à une excellente qualité photographique sur la prochaine génération de Pixel. En tout cas, Google ne nous a pas encore déçu en la matière.

De récentes rumeurs laissent entendre que les prochains photophones du géant américain pourraient prendre en charge le HDR échelonné, une nouvelle technologie qui combine à la fois l'exposition longue et courte durée, pour proposer des images encore plus qualitatives, et vierges de tout artefact. Afin d'être compatible avec ce nouveau standard, Google devrait nécessairement avoir recours à un changement d'optique. En effet, le capteur principal des Pixel 7 et 7 Pro n'est pas en mesure de supporter le HDR échelonné. L'Isocell GN2, qui se trouve être compatible avec cette technologie, pourrait ainsi succéder au GN1 sur les Pixel 8. L'optique apporterait en prime un meilleur autofocus.

Par ailleurs, les leaks ont révélé l'apparition d'un quatrième capteur au dos du Pixel 8 Pro, qui n'existait pas jusqu'à présent. S'agirait-il d'un capteur de profondeur, d'un module macro, ou encore d'une lentille périscopique ? Les paris sont lancés.

Selon un récent article publié sur le site 9to5google, une nouvelle fonctionnalité aurait été repérée grâce au code source de l'application Google Photos. Il s'agirait de la fonction Unblur, qui permettrait de déflouter des vidéos, et pourrait potentiellement faire son apparition sur les Pixel 8. Rappelons qu'une fonction similaire offre déjà la possibilité de déflouter des photos sur le Pixel 7. Par ailleurs, une mise à jour de l'application Google Camera laisse à penser que le Pixel 8 Pro pourrait profiter d'un mode nuit amélioré, grâce à la technologie d'IA Super Res Zoom, présente sur les Pixel 7.