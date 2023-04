Pixel 8 : une nouvelle fuite laisse penser que Google conservera le design emblématique de la gamme

De nouveaux rendus de coques de protection ont fait l'objet d'une fuite. Ils apportent de nouveaux indices sur ce à quoi pourraient ressembler les Google Pixel 8 et 8 Pro lors de leur lancement, très probablement en octobre, si l'on se réfère au calendrier de sortie des Pixel précédents.

Ces nouvelles images proviennent de MySmartPrice (s'ouvre dans un nouvel onglet) et présentent des coques de protection pour les Google Pixel 8 et 8 Pro. Celle du Pixel 8 montre un design assez proche de celui de l'actuel Google Pixel 7. Il y a une découpe en forme de pilule dans l'étui pour le bloc incluant les capteurs grand-angle et ultra-grand-angle. Il y a aussi des fentes des deux côtés pour les boutons d'alimentation et de volume. Le Pixel 8 devrait être un peu plus petit que le Pixel 7, avec un écran de 6,16 ou 6,2 pouces, malgré leurs conceptions et dimensions assez proches.

Les rendus de la coque du Pixel 8 Pro suggèrent quant à eux un design similaire à celui du Pixel 7 Pro. Les deux Pro devraient avoir les mêmes dimensions, il n'est donc pas surprenant de voir que le design de l'étui soit lui aussi identique. Il dispose également d'une découpe en forme de pilule pour le bloc caméra, bien que celui-ci soit plus large comparé à celui montré dans les rendus de la coque du Pixel 8, car les Pixel Pro ont un téléobjectif en plus du grand-angle et de l'ultra grand-angle. Le Pixel 8 Pro devrait donc suivre le même chemin que son prédécesseur, bien que son bloc caméra soit dotée d'un capteur supplémentaire, selon les rumeurs.

Image 1 of 2 (Image credit: MySmartPrice) (Image credit: MySmartPrice)

Un design emblématique

Ce n'est pas une surprise si, comme le suggèrent ces images, Google conserve la barre distinctive englobant les capteurs photo sur ses nouveaux smartphones. Tout comme le bouton d'accueil de l'iPhone dans le passé, cette barre transversale est une caractéristique qui rend les smartphones Pixel immédiatement reconnaissables. La conserver ne peut qu'aider à graver la marque dans l'esprit des acheteurs.

Bien que nous considérons les Pixel comme faisant partie des meilleurs smartphones Android et des meilleurs smartphones tout court, Google n'a pas encore réussi à bien s'imposer sur le marché. Les choses vont cependant dans la bonne direction, si l'on en croit une étude de Kantar (s'ouvre dans un nouvel onglet) publiée à peu près au moment du lancement des Pixel 7 et 7 Pro. Google espère sans doute que cette tendance se poursuivra avec les Pixel 8 et Pixel Pro 8.