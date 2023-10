Google Pixel 8 Pro, plus intelligent et plus... étrange que jamais

Qu'avons-nous appris sur le Google Pixel 8 Pro ?

Google a dévoilé le Google Pixel 8 lors de son événement du 4 octobre, au cours duquel nous avons pu voir le téléphone et ses fonctionnalités intelligentes en action.

Des appareils photo améliorés, une nouvelle puce Tensor G3 puissante, un mélange d'intelligence artificielle dans un design raffiné et un capteur de température, cela a un coût.

Le Pixel 8 est annoncé à 799 euros, avec des options de couleurs telles que Vert Sauge, Rose et Noir Volcanique. C'est 150 euros de plus que le prix initial du Pixel 7, qui était de 649 euros.

Quant au Pixel 8 Pro, son tarif débute à 1 099 euros, soit une augmentation de 200 euros par rapport à la version précédente. Les amateurs de couleurs pourront choisir entre Bleu Azur, Porcelaine et Noir Volcanique.

Que faut-il savoir sur le Google Pixel 8 ?

Le Pixel 8 Pro est le dernier téléphone phare de Google et combine des spécifications haut de gamme telles qu'un écran OLED de 6,7 pouces (avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz) avec la propre version d'Android du géant de la recherche. En résumé, un Android pur avec quelques fonctionnalités intelligentes supplémentaires.

Alors que le Pixel 8 Pro ressemble au modèle de l'année dernière (voir notre revue Pixel 7 Pro pour plus de détails sur ce téléphone), il a maintenant un écran plat et des côtés plus courbes, ainsi qu'une série de nouvelles caméras avant et arrière. Mais les principales améliorations se présentent sous la forme d'un processus intelligent, notamment la possibilité d'assembler plusieurs photos avec l'IA et la possibilité d'effectuer des retouches photo approfondies - y compris le déplacement d'un sujet dans l'image - directement sur le téléphone, sans avoir besoin d'apprendre Photoshop.

Le plus surprenant est l'ajout d'un capteur de température sur la barre de la caméra arrière. Ce capteur peut être utilisé pour mesurer la chaleur de toutes sortes de choses, mais il pourrait contribuer au suivi du bien-être en mesurant la température de la peau. Google n'a pas donné beaucoup de détails sur l'utilisation de ce capteur, mais a indiqué qu'il cherchait à obtenir l'approbation de la FDA pour l'utiliser dans le cadre du suivi de la santé. Dans l'ensemble, il s'agit d'un ajout un peu bizarre à la configuration de la caméra arrière.

Le Pixel 8 Pro apporte également quelques améliorations à la capture vidéo ; l'une d'entre elles est l'ajout de la photographie computationnelle à la capture vidéo - c'est-à-dire le traitement numérique appliqué aux photos, comme les tons de couleur et la balance des blancs. De plus, la nouvelle fonction Audio Magic Eraser permet de supprimer les bruits indésirables des séquences filmées.

Grâce à la nouvelle puce Tensor G3, l'intelligence artificielle s'étend à d'autres domaines, notamment la capacité de résumer une page web et de traduire un texte à la volée. En bref, il s'agit du téléphone Pixel le plus intelligent que Google ait fabriqué à ce jour.

Que pensons-nous du Google Pixel 8 Pro ?

Un grand nombre de petits changements et de nouvelles fonctionnalités se sont sans doute additionnés pour faire du Pixel 8 Pro une amélioration décente par rapport à son prédécesseur et au Pixel 6 Pro qui l'a précédé. Nous avons été impressionnés par ce que nous avons vu des caractéristiques du téléphone lors de notre prise en main, et bien que les caméras principales et le téléobjectif n'aient pas bénéficié d'une augmentation du nombre de mégapixels, nous sommes enthousiasmés par les nouvelles compétences photographiques.

Le capteur de température pourrait finir par être un gadget, mais nous espérons que Google lui trouvera une utilisation intelligente.

La promesse de sept ans de mises à jour logicielles est évidemment excellente aussi, cependant, il y a encore une ambiguïté sur le fait de savoir s'il s'agit explicitement de mises à jour de sécurité ou si les mises à jour du système d'exploitation sont également couvertes par cette même promesse, auquel cas ce serait un saut impressionnant de trois à sept, reprenant enfin la couronne à Samsung et battant même Apple dans ce département.

Cela étant, le Pixel 8 Pro aura fort à faire pour concurrencer l'iPhone 15 Pro Max et le Samsung Galaxy S23 Ultra. Nous le mettrons à l'épreuve très prochainement pour notre test complet.