Pixel 8 : une bonne et une mauvaise nouvelle pour le prochain smartphone de Google

Alors que le Google Pixel 8 se rapproche progressivement de son lancement, les fuites continuent de circuler sur les réseaux. Après avoir découvert un thermomètre intégré au dos du smartphone, nous venons d’apprendre une bonne et une mauvaise nouvelle concernant le prochain smartphone de Google. Malheureusement, le Pixel 8 pourrait bien connaître une hausse de prix.

Le Google Pixel 8 risque donc de coûter plus cher à son lancement, mais il accueillerait en contrepartie un nouveau composant. Il ne s’agit pas du thermomètre intégré déjà aperçu, mais d’un lecteur d’empreintes digitales à ultrasons. Le Pixel 8 s’annonce ainsi très rapide au déverrouillage.

Une hausse de prix justifiée pour le Pixel 8 ?

Le leaker indien Yogesh Brar a partagé sur Twitter quelques détails concernant les spécifications du Pixel 8 ainsi que son prix. Selon lui, le Pixel 8 serait vendu à 649 $ ou 699 $ chez nos voisins outre-Atlantique. Cela représenterait donc une hausse de prix comprise entre 50 et 100 $ par rapport au Pixel 7. En comparaison, le Pixel 7 que nous avons testé est sorti à 599 $ l’année dernière.

Google Pixel 8- 6.17" FHD+ OLED, 120Hz- Google Tensor G3 SoC- 8GB RAM, 128/256GB storage- Camera: 50MP (GN2) (OIS) + 12MP UW- Selfie: 11MP- Android 14- Ultrasonic FP- 4,485mah battery, 24W wired/ 12W wirelessLaunch: Early OctoberPrice: $649/699July 10, 2023 See more

Aussi décevante soit-elle pour les utilisateurs, une hausse de prix n’est pas complètement surprenante. En effet, Apple et Samsung ont aussi dû augmenter le prix de leurs derniers flagships. Le dernier-né de Google, le Pixel 7a, a également vu son prix augmenter de 50 $ aux États-Unis. En France, il est à 509 € alors que le Pixel 6a a été lancé à 459 € en 2022.

Au moins, la bonne nouvelle est que le Pixel 8 aurait un tout nouveau lecteur d’empreintes digitales à ultrasons. Ce serait une nouveauté majeure pour la gamme du Pixel qui a souvent été critiquée pour la lenteur de son système de déverrouillage. Un lecteur à ultrasons promet effectivement d’être plus rapide et plus efficace que les scanners optiques généralement utilisés.