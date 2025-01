Voici à quoi l'iPhone SE 4 pourrait ressembler d'après les dernières fuites

Des rendus non officiels de l'iPhone SE 4 sont apparus

Le téléphone devrait ressembler à l'iPhone 14

Apple pourrait décider de rebaptiser l'appareil iPhone 16E

Si les rumeurs sont fondées, Apple lancera l’iPhone SE 4 – ou peut-être l’iPhone 16E ? – en mars prochain, et des rendus non officiels de l’appareil viennent d’être dévoilés pour donner une idée de son apparence probable.

Ces rendus proviennent du designer conceptuel @kanedacane (relayé par Android Headlines). Il ne s’agit pas d’images fuitées du téléphone lui-même, mais d’une reconstitution informée basée sur toutes les informations disponibles à ce jour.

En résumé, ce modèle devrait se rapprocher visuellement de l’iPhone 14 plutôt que de l’iPhone SE 3 (tous deux lancés en 2022). Pour la première fois, la série SE abandonnerait le design classique avec Touch ID et le bouton d’accueil.

Le résultat attendu ? Un smartphone plus élégant et résolument moderne, comme le montrent ces rendus. Lire sur les changements de l’iPhone SE 4 est une chose, mais les voir en images est tout autre chose – et ces rendus semblent relativement fiables.

Tous les changements

À quoi pourrait ressembler l'iPhone SE 4 (Image credit: @kanedacane / Android Headlines)

Comme on peut le constater sur ces rendus non officiels, l’iPhone SE 4 devrait être disponible en noir et blanc, correspondant aux coloris actuels du modèle (sans oublier la version Product Red de l’iPhone SE 3).

Cependant, il ne s’agit pas uniquement d’un changement de design. Les fuites indiquent que le smartphone sera équipé d’un unique capteur photo à l’arrière, ainsi que d’une nouvelle puce Wi-Fi et 5G conçue par Apple, promettant une meilleure autonomie.

Côté performances, l’iPhone SE 4 intégrerait le processeur A18 et 8 Go de RAM, le rendant suffisamment puissant pour exploiter les technologies d’Apple Intelligence. Avec ces nouveaux matériaux et des caractéristiques renforcées, une légère hausse de prix est également à prévoir.

Quant au potentiel renommage en iPhone 16E, cela reste à confirmer. Ce nom, bien que peu fluide, permettrait d’aligner la gamme avec la série iPhone 16, un peu à l’image de la stratégie de Samsung avec son Galaxy S24 FE.