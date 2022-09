Prise en main de l'iPhone 14 Plus

L'iPhone 14 Plus est l'option grand écran la plus abordable de cette génération. Comme l’iPhone 14 standard, il possède toujours une encoche et un design commun. Figure opposé à l’iPhone 13 mini de l’an dernier, il intéressera surtout les acheteurs potentiels du modèle de base qui rêvent plus grand… sans pour autant avoir l’intention de casser leur PEL.

L'iPhone 14 Plus, qu'Apple a dévoilé mercredi 7 septembre 2022 au Steve Jobs Theater en Californie, est à certains égards un grand retour en arrière par rapport à la première génération iPhone Plus.

Lorsqu'Apple a lancé l'iPhone 6 en 2014, c'était la première fois qu'elle présentait simultanément une variante à grand écran, l'iPhone 6 Plus. Comme son aîné, le nouvel iPhone 14 Plus est, pour l'essentiel, identique à l’iPhone 14, mais au lieu d'un écran Super Retina XDR de 6,1 pouces, vous obtenez une dalle de 6,7 pouces.

Ne comptez pas cependant sur les options premium délivrées par son jumeau de taille, l’iPhone 14 Pro Max. Ici, vous obtenez l’essentiel à un prix plus “raisonnable”.

Prix et disponibilité

Il se révèle plutôt excitant d'acquérir un grand iPhone de 6,7 pouces qui ne se trouve que 150 € plus cher que le modèle de base et surtout à 310 € de moins que l’iPhone 14 Pro Max. L'iPhone 14 Plus est proposé à partir de 1 169 €, pour sa version de 128 Go.



Des variantes de 256 et 512 Go sont également présentes au catalogue, moyennant respectivement 1 299 € et 1 559 €.

Les précommandes de l'iPhone 14 Plus débutent le 9 septembre, pour une livraison annoncée à partir du 7 octobre. Soit trois semaines après les trois autres.

Design et écran

Comme l'iPhone 14 de 6,1 pouces, l'iPhone 14 Plus doit une grande partie de sa signature stylistique à l'iPhone 13. Il ressemble aussi beaucoup à l'iPhone 13 Pro Max, du moins en termes de taille. Mais les matériaux sont clairement empruntés à l'iPhone 14 - au lieu de l'acier inoxydable, vous manipulez de l'aluminium. Il y a aussi le verre avant et arrière qui pourrait ou non être du Gorilla Glass, et cette nouvelle option de couleur violette très seyante. L'écran avant est toujours protégé par la couche Ceramic Shield agréablement robuste.

Le châssis rappelle aussi l'iPhone 14 : la bande métallique plate qui entoure le verre, le bouton marche/veille/Siri sur un côté, et la paire de boutons de gestion de volume sur l'autre.

En tournant et retournant l'iPhone 14 Plus, nous avons remarqué que malgré sa taille (160,8 mm x 78,1 mm x 7,8 mm), il semble beaucoup plus léger que l’iPhone 13 Pro Max aux dimensions similaires. En fait, il ne pèse que 203 grammes (le 13 Pro Max pèse 240 grammes).

Apple a supprimé l’emplacement pour carte SIM, privilégiant désormais l’eSIM virtuelle. Un choix qui divisera certainement les utilisateurs.

Il est un peu étrange de voir un si grand iPhone se contenter d’accueillir deux caméras, mais cette matrice carrée correspond au cahier des charges de l'iPhone 14. Les deux objectifs en question regroupent une caméra primaire et un ultra-grand angle de 12 Mpx chacun. Si vous voulez bénéficier de plus de mégapixels ou d’un zoom consistant, il faudra passer par la gamme Pro.

À l'avant se trouve le grand écran Super Retina XDR de 6,7 pouces avec une résolution de 2778 x 1284 pixels et 458 ppp. Il ne s'agit pas d'une définition supérieure à celle de l'iPhone 14, mais simplement d'un espace plus grand capable d’héberger plus de pixels. Il n'y a pas de taux de rafraîchissement variable ou d'affichage permanent comme sur le nouvel iPhone 14 Pro. C'est dommage, car ceux qui apprécient les smartphones à grand écran abordables se reposent aussi sur les économies de batterie que permet le taux de rafraîchissement variable. Sans mentionner la facilité d'utilisation que procure l'affichage permanent.

En haut de l'écran se trouve l'encoche classique de l’iPhone, qui semble un peu plus petite sur cet écran étendu. Elle dissimule des capteurs AR et une caméra selfie TrueDepth de 12 Mpx.

Caméras et autonomie

À l'arrière de l'iPhone 14 Plus, on retrouve exactement le même ensemble de deux caméras que sur l'iPhone 14. Comme indiqué dans le chapitre précédent, vous disposez d’une caméra principale, d’un ultra-grand angle et d’une caméra TrueDepth - de 12 Mpx chacun.

La caméra principale de l'iPhone 14 Plus est une mise à niveau par rapport à celle de l’iPhone 13. Elle possède une ouverture ƒ/1,5 et est soutenue par des capteurs plus grands, délivrant des pixels de 1,9 µm. Ce qui devrait se traduire par de meilleures performances en basse lumière.

Bien que nous n'ayons manipulé l’appareil que quelques minutes, nous avons pu prendre quelques photos avec les caméras primaire et ultra-grand angle. Les images obtenues se révèlent décentes. Et les selfies capturés via les nouvelles fonctions autofocus de la caméra TrueDepth brillent par leur qualité remarquable.

Alors que le nouvel iPhone 14 enregistre une autonomie d'environ 20 heures, le plus grand iPhone 14 Plus amplifie celle-ci à 26 heures en lecture vidéo. C'est vraiment payant d'avoir un smartphone plus grand.

Performances et interface

Même si l'iPhone 14 Plus est doté d'un grand écran, il offre deux fonctionnalités inédites dans le parc mobile : la détection de collisions et les communications d'urgence par satellite. L'iPhone 14 Plus peut détecter si vous êtes bloqué dans un accident de voiture et vous aider à contacter les services d'urgence. La fonction de communication par satellite utilise les antennes de l'iPhone 14 Plus pour se connecter à des satellites en orbite et, là encore, vous permettre d’envoyer un SOS dans certaines situations critiques (si vous êtes perdu en montagne, par exemple). Elle reste utile dans les situations où la couverture cellulaire n'existe pas.

L'ensemble est alimenté par le processeur A15 Bionic d'Apple, vieux d'un an et que l’on trouve déjà dans toute la gamme iPhone 13. L'A15 Bionic est toujours une excellente puce, mais ce n'est pas le dernier et le meilleur moteur proposé par la firme de Cupertino - l’A16 Bionic pouvant être exploitée au cœur des iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max.



Comme le reste de la gamme iPhone 14, l'iPhone 14 Plus est livré avec iOS 16. Nous utilisons la version bêta publique d'iOS 16 depuis des mois et, même si personne n'aura de mal à reconnaître les éléments de design des itérations passées, iOS 16 comporte plusieurs mises à jour importantes.



La principale d'entre elles est le nouvel écran de verrouillage. Première chose que vous voyez lorsque vous activez votre téléphone (enfin, c'était le cas avant l'affichage permanent), l'écran de verrouillage est un peu la carte de visite d’un iPhone (et la vôtre par extension).

Grâce aux nouvelles polices et tailles, il a un nouveau look audacieux. La segmentation de l'image, qui permet de placer une partie de votre image au-dessus de l'heure, est un effet stupéfiant. L'écran de verrouillage se montre de même plus pratique, grâce à l’insertion de widgets personnalisables.

L'écran de 6,7 pouces de l'iPhone 14 Plus s'avère être une excellente toile d’accueil pour cette nouvelle interface. Il y a tellement de place et les écrans de verrouillage mis à jour, en particulier, apparaissent superbes.

Pour conclure...

L'iPhone 14 Plus d'Apple est un smartphone grand, utile et raisonnablement puissant qui apportera à un tout nouveau groupe d'utilisateurs les avantages d'une dalle lumineuse XXL à un prix plus abordable. Avec seulement deux caméras à l'arrière, pas de zoom, un écran toujours allumé ou un rafraîchissement variable, et de l'aluminium au lieu de l'acier inoxydable, ce n'est pas l’iPhone next-gen le plus attractif. Mais à ce prix et avec une durée de vie de la batterie aussi solide, il pourrait compter parmi les entrées les plus populaires de cette année.