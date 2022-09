Où précommander les iPhone 14, iPhone 14+, iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max et les recevoir dans les meilleurs délais ?

Après des mois de spéculations et de rumeurs, nous savons maintenant avec certitude que les précommandes de l'iPhone 14 démarreront le vendredi 9 septembre 2022.

Apple l'a confirmé lors de sa keynote de rentrée, il est donc temps de chasser les stocks disponibles si vous souhaitez vous procurer un iPhone next-gen le plus tôt possible. Ce guide pratique vous accompagnera dans cette démarche plus complexe qu’il n’y paraît.



Les précommandes de la série iPhone 14 ouvriront le 9 septembre 2022, à partir de 14h en France. Vous pourrez réserver l'iPhone 14 standard, l’iPhone 14 Pro, l’iPhone 14 Pro Max premium et un nouveau modèle iPhone 14+. Les trois premiers seront livrés dès le 16 septembre, le dernier dès le 9 octobre.

Les prix en dollars de la série iPhone 14 - en France, la facture flambe (Image credit: Apple)

Prix conseillés

iPhone 14 - à partir de 1019€

à partir de 1019€ iPhone 14+ - à partir de 1169€

à partir de 1169€ iPhone 14 Pro - à partir de 1329€

à partir de 1329€ iPhone 14 Pro Max - à partir de 1479€

L'iPhone 14 standard fait ses débuts à 1019€, soit 110€ de plus que le modèle de l'année dernière. L'ancien modèle mini a disparu cette année, remplacé par un nouveau modèle iPhone 14+. Celui-ci est essentiellement une édition à écran élargi de l'appareil standard (6,7 pouces contre 6,1 pouces) et coûte 1169€ pour sa version de 128 Go.

Les variantes les moins chères de l’'iPhone 14 Pro et du 14 Pro Max sont facturées 170€ et 220€ de plus que les iPhone 13 Pro / iPhone 13 Pro Max de 2021.

Caractéristiques principales

iPhone 14 et 14+ :

Écrans de 6,1 et 6,7 pouces

Même puce A15 Bionic que la génération précédente

Améliorations considérables du module photo (capteurs plus grands, meilleure luminosité)

Appels d'urgence par satellite

iPhone 14 Pro et 14 Pro Max :

Écrans de 6,1 et 6,7 pouces

Nouvelle puce A16 Bionic

Nouveau boîtier "Dynamic Island" pour la caméra frontale

Affichage permanent avec des widgets redessinés

Appareil photo principal de 48 Mpx avec capteur quadripolaire

Apple fait sa mise à niveau itérative habituelle avec l'iPhone 14 standard et le nouveau modèle 14 Plus, avec essentiellement le même écran, la même puce et le même design général. Cette année, la société s'est concentrée sur une configuration photo optimisée - qui comprend de nouveaux capteurs, des ouvertures plus larges et un traitement logiciel plus poussé. Si l'on en croit Apple, vous obtiendrez jusqu'à 2,5 fois plus de performances en basse lumière que l'ancienne génération.

Les plus grandes mises à niveau de cette année sont réservées aux deux modèles Pro, qui reçoivent la dernière puce Apple A16 Bionic et un compromis logiciel / matériel plutôt innovant pour le boîtier de la caméra frontale - appelé "Dynamic Island". Il s'agit essentiellement d'une encoche très réduite qui assure un espace plus large incluant widgets et notifications. Les modèles Pro disposent de même d'un certain nombre de mises à niveau du module photo, notamment une caméra principale de 48 Mpx avec un capteur "Quad Pixel". Là encore, il est plus grand, ses distances focales ont été modifiées pour une meilleure utilisation et il devrait offrir une meilleure performance en basse lumière.

Toute la nouvelle gamme iPhone 14 inclut des communications d’urgence par satellite, qui semble offrir une assistance rapide. À noter qu'Apple a déclaré que cette fonction sera incluse gratuitement pendant les deux premières années de service, mais qu'elle deviendra payante par la suite.

What kind of deals are we expecting?

Nous sommes actuellement en attente des offres promotionnelles des principaux opérateurs mobiles, ces derniers concédant généralement des remises maximales de -45%, selon le forfait mobile qui accompagnera votre nouvel iPhone.



De son côté, Apple propose d’ores et déjà un programme de reprise de votre ancien téléphone, permettant d’obtenir un rabais grimpant jusqu’à 760€. De quoi commander un iPhone 14 Pro Max de 128 Go à 719€.

Quand sera livré votre iPhone 14 ?

Les premières précommandes d'iPhone 14 seront livrées le vendredi 16 septembre, date à laquelle les iPhone 14, iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max seront officiellement lancés. Si vous souhaitez récupérer votre appareil en magasin, c'est à cette date qu'Apple et la plupart des grands détaillants proposeront des appareils à tester en magasin. Pour une raison quelconque, Apple a repoussé la date de lancement du modèle iPhone 14+ au 9 octobre. Vous devrez donc attendre un peu plus longtemps si vous cherchez cette édition en particulier.

Faut-il précommander l'iPhone 14 aujourd’hui ?

Nous vous conseillons de passer une précommande si vous êtes un fan inconditionnel d'Apple et que vous souhaitez obtenir votre appareil mobile le plus rapidement possible. Non seulement les promotions accompagnant les précommandes sont généralement très intéressantes, mais vous serez sûr d'obtenir un appareil dès le lancement - et vous éviterez les horribles files d'attente dans n’importe quelle Apple Store.

D'une manière générale, Apple a toujours veillé à ce que les early adopters puissent mettre la main sur un appareil de la marque dès son lancement. Cela dit, l'année dernière, certains modèles et variantes de l'iPhone 13 ont connu des retards de livraison en raison de la demande, notamment les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max à plus grande capacité de stockage. Apple n'indique jamais que ses appareils sont "épuisés", mais repousse plutôt la date de livraison prévue des produits.

Très rapidement après la mise en précommande de l'iPhone 13, les dates de livraison ont été repoussées à début octobre, notamment pour les modèles Pro. Il est difficile de dire dans quelle mesure cette situation est due à l'augmentation de la demande ou à la pénurie des semi-conducteurs qui sévissait à l'époque (on a signalé une diminution de la production d'iPhones). Mais dans certains cas extrêmes, les délais d'attente peuvent atteindre trois semaines. Il convient également de noter qu'il y a eu une autre poussée de la demande au démarrage du Black Friday.

Sur la base du lancement de la série iPhone 13 en 2021, nous pensons qu'il est préférable de jouer la sécurité et de précommander rapidement, en particulier si vous recherchez l'un des modèles Pro.