iPhone 16 : nous savons désormais avec certitude à quoi la série ressemblera

Même si la gamme iPhone 16 n'arrivera probablement pas avant septembre, nous avons déjà vu un grand nombre de fuites, et à ce stade, nous sommes assez confiants quant à l'aspect des prochains téléphones d'Apple.

Bien qu'il y ait eu des divergences occasionnelles, la grande majorité des fuites montrent le même design, y compris cette dernière fuite, qui prend la forme d'une photo de quatre appareils factices.

Partagée par l'informateur Majin Bu (via iMore), nous pouvons voir des unités factices des quatre modèles d'iPhone 16 attendus, à savoir l'iPhone 16, l'iPhone 16 Plus, l'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max.

Nous pouvons voir que les iPhone 16 et iPhone 16 Plus ont un bloc caméra redessiné, avec des lentilles disposées verticalement plutôt que diagonalement. C'est une chose que nous avons déjà entendue à plusieurs reprises, le changement étant censé permettre à ces téléphones de filmer des vidéos spatiales pour les visionner sur l'Apple Vision Pro - ce que l'iPhone 15 Pro et Pro Max peuvent faire, mais pas l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus.

Nous pouvons également distinguer un nouveau bouton sous la touche d'alimentation sur l'une des unités factices. D'après de précédentes fuites, il s'agit du bouton Capture, qui servirait à prendre rapidement des photos et à enregistrer des vidéos. Il n'est visible que sur l'une des unités factices en raison de l'angle de la photo, mais il est supposé être présent sur tous les modèles d'iPhone 16.

Comme nous l'avons mentionné, il s'agit de détails que nous avons déjà vus et entendus à maintes reprises, et nous serions donc surpris si ces conceptions n'étaient pas exactes, même si nous conseillons toujours de prendre les fuites avec des pincettes.

Les spécifications probables de l'iPhone 16 deviennent également claires

Il n'y a pas que le design qui nous inspire confiance, puisque les spécifications et les caractéristiques de la gamme iPhone 16 ont également fait l'objet de nombreuses fuites, ce qui nous permet d'avoir une bonne idée de ce à quoi il faut s'attendre.

Parmi les points forts, citons des écrans plus grands et de nouveaux appareils photo ultra-larges de 48 Mpx pour les modèles Pro, un bouton Action pour les quatre téléphones, un nouveau chipset A18 Pro et des batteries légèrement plus grandes pour tous les modèles, à l'exception de l'iPhone 16 Plus.

Il reste encore quelques questions, notamment celle de savoir si l'iPhone 16 Pro Max sera réellement doté d'un nouvel appareil photo "super-téléphoto", et combien ces téléphones coûteront - à quelques mois du lancement, il y a de fortes chances que ces détails fuitent également.