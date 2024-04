iPhone 16 : les bords de l'écran seront plus fins lorsqu'il arrivera cette année

Les fuites concernant l'iPhone 16 se multiplient au fil des semaines, nous donnant une idée plus précise de ce sur quoi Apple travaille avant le lancement de l'appareil prévu en septembre - et la dernière rumeur en date concerne les bords de l'écran des prochains appareils.

Selon le média sud-coréen The Elec (via MacRumors) et sur la base d'informations relatives à la chaîne d'approvisionnement, tout ou partie des modèles d'iPhone 16 devraient bénéficier de bordures plus fines et d'un plus grand espace d'affichage grâce à ce que l'on appelle la Border Reduction Structure (BRS).

Ceux d'entre vous qui ont déjà une connaissance pratique de la BRS peuvent sauter ce paragraphe, mais cela signifie essentiellement que les circuits situés sous l'écran sont regroupés de manière plus efficace. Cela signifie que les bordures peuvent être plus fines, sans affecter les dimensions globales de l'appareil ni réduire la qualité de l'affichage.

Les téléphones qu'Apple a lancés en 2023 présentaient les bordures les plus fines à ce jour, même si ce n'était que d'une fraction dans certains cas - notre test de l'iPhone 15 et notre test de l'iPhone 15 Pro devraient vous rafraîchir la mémoire - mais il semblerait qu'ils pourraient devenir encore plus fins. Cette fuite n'indique pas clairement à quels modèles d'iPhone 16 cela s'applique.

Rumeurs régulières sur l'iPhone 16

L'objectif final d'Apple est clairement d'obtenir un iPhone sans cadre, comme nous l'avons entendu dans les rumeurs précédentes, mais il est limité dans une certaine mesure par la technologie de ses fournisseurs - qui, en termes d'écrans, sont principalement Samsung et LG.

Nous avons récemment vu des unités factices de la série iPhone 16, qui nous donnent un nouvel aperçu du nouveau bouton Capture que nous attendons (pour aider à prendre des photos) et du changement d'alignement vertical de l'appareil photo sur l'iPhone 16 et l'iPhone 16 Plus.

Avant cela, nous avons appris que les modèles iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max seraient dotés d'une finition en titane plus polie. Il semble donc que nous nous attendions à de nombreux changements lors du rafraîchissement de l'iPhone en 2024.

De nombreuses autres rumeurs se sont concentrées sur les nouvelles fonctionnalités d'IA que l'iPhone 16 pourrait avoir et sur la façon dont Apple est apparemment en train d'augmenter les performances de l'appareil pour les intégrer. Nous devrions en savoir plus à ce sujet lors de la présentation d'iOS 18 à la WWDC 2024 au début du mois de juin.