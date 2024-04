iPhone 16 : des fuites montrent des changements de design pour les quatre téléphones

Nous nous attendons à de nombreux changements de design et à de nouvelles fonctionnalités matérielles sur la gamme iPhone 16, et maintenant nous ne sommes pas limités à les voir uniquement dans les illustrations, car des unités factices en métal des téléphones ont également fuité.

Les photos partagées par Sonny Dickson sur X (via 9to5Mac) montrent des unités factices des quatre téléphones attendus - l'iPhone 16, l'iPhone 16 Plus, l'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max - sous différents angles, mettant en évidence des détails clés.

Ces détails incluent un nouveau bouton de capture pour les quatre modèles. Ce bouton est situé sur le bord droit et, d'après les fuites précédentes, il devrait servir de raccourci vers les fonctions de l'appareil photo, telles que l'enregistrement de vidéos et la prise de photos.

pic.twitter.com/GiIWNkXcI8April 4, 2024 See more

Nous pouvons également constater que les quatre appareils factices disposent d'un bouton Action sur le bord gauche. Ce raccourci personnalisable est déjà présent sur l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max, mais nous nous attendons à ce que les quatre modèles d'iPhone 16 l'intègrent.

L'autre grand changement visuel concerne les appareils photo de l'iPhone 16 et de l'iPhone 16 Plus, dont les lentilles sont alignées verticalement plutôt qu'en diagonale comme sur l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus. Ce changement fait l'objet de rumeurs depuis un certain temps, et l'on suppose que cette nouvelle disposition permettra d'enregistrer des vidéos spatiales pour l'Apple Vision Pro.

Par ailleurs, il semble que l'iPhone 16 Pro soit légèrement plus grand que l'iPhone 16, et que l'iPhone 16 Pro Max soit un peu plus grand que l'iPhone 16 Plus. Il s'agit d'un changement par rapport aux modèles actuels, mais cela correspond aux fuites suggérant que l'iPhone 16 Pro passera à 6,3 pouces (contre 6,1), et que l'iPhone 16 Pro Max sera de 6,9 pouces (contre 6,7).

Crédible de la part d'Apple, mais loin d'être garanti

Étant donné que tous ces éléments ont déjà fait l'objet de fuites importantes, il y a de fortes chances que les détails soient exacts, mais comme toujours, nous les prendrons avec des pincettes pour l'instant.

Recevez quotidiennement des informations, de l'inspiration et des offres dans votre boîte de réception nscrivez-vous pour recevoir quotidiennement les dernières nouvelles, des critiques, des opinions, des analyses, des offres et plus encore du monde de la technologie. Contactez-moi avec des nouvelles et des offres d'autres marques Future Recevez des e-mails de notre part au nom de nos partenaires ou sponsors de confiance

Les boîtiers factices sont souvent utilisés par les fabricants d'étuis pour s'assurer que leurs étuis conviennent aux téléphones à venir, et les détails ont donc tendance à être assez précis ; cependant, il n'y a aucune garantie, d'autant plus que nous ne connaissons pas l'origine des boîtiers factices qui ont fait l'objet de ces fuites.

Nous nous attendons à ce qu'une image beaucoup plus claire de ces téléphones émerge au cours des prochains mois, car des informations continueront certainement à fuir avant leur lancement, qui aura certainement lieu en septembre.