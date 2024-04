Appareil photo de l'iPhone 16 : toutes les caméras attendues sur tous les modèles

iPhone 15 Plus

La gamme iPhone 16 - et en particulier l'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max - devrait se classer parmi les meilleurs téléphones dotés d'un appareil photo. C'est ce que nous pouvons prédire, comme c'est généralement le cas pour les téléphones haut de gamme d'Apple. Mais grâce aux fuites et aux rumeurs, nous pouvons également prédire quel sera le matériel de l'appareil photo.

Vous trouverez ci-dessous un aperçu détaillé des caractéristiques les plus probables de l'appareil photo pour chacun des quatre modèles d'iPhone 16 attendus.

Ces informations sont principalement basées sur des fuites, auxquelles s'ajoutent quelques suppositions réfléchies. Aucune de ces caractéristiques n'est donc encore confirmée - et elles ne le seront pas avant l'annonce de la gamme iPhone 16, probablement en septembre - mais il s'agit pour l'instant de nos meilleures suppositions.

Prévisions concernant l'appareil photo de l'iPhone 16

iPhone 15 (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Swipe to scroll horizontally Spécifications de l'appareil photo de l'iPhone 16 (rumeurs) Appareil photo principal : 48MP, f/1.6, 1/1.56-pouces Appareil photo ultra-large : 12MP, f/2.4 (champ de vision de 120 degrés) Appareil photo à téléobjectif : Sans Objet Caméra frontale : 12MP, f/1.9, 1/3.6-pouces

Malheureusement, nous ne nous attendons pas à de grandes améliorations pour l'appareil photo de l'iPhone 16. Selon une fuite, l'iPhone 16 aura le même appareil photo ultra-large de 12MP f/2.4 que son prédécesseur, et n'aura à nouveau qu'un appareil photo à double objectif. S'il est doté de cet appareil photo ultra-large, on peut s'attendre à un champ de vision de 120 degrés. Ils ajoutent également qu'il ne disposera pas de l'autofocus et du mode macro offerts par les modèles Pro.

Plusieurs fuites d'images montrent également un appareil photo à double objectif sur l'iPhone 16, il semble donc très improbable qu'Apple ajoute un troisième objectif.

Il n'y aura donc probablement pas de téléobjectif dédié, et bien que nous n'ayons pas beaucoup entendu parler du capteur principal, nous prévoyons qu'il s'agira du même capteur de 48 Mpx f/1.6 que celui de l'iPhone 15, étant donné qu'il a été mis à jour l'année dernière et qu'il est peu probable qu'Apple lui apporte déjà une autre mise à jour.

Toutefois, un changement pourrait intervenir au niveau de la disposition des lentilles, des images ayant fuité suggérant qu'elles seraient disposées verticalement plutôt qu'en diagonale sur l'iPhone 16. Cela permettrait d'enregistrer des vidéos spatiales, qui pourraient ensuite être visionnées sur un Apple Vision Pro.

Quant à la caméra frontale, selon l'analyste Ming-Chi Kuo (qui a une bonne réputation en matière d'informations sur Apple), elle ne changera pas, ce qui signifie que vous pouvez probablement vous attendre à une caméra de 12MP f/1.9 comme l'année dernière. Étant donné que même l'iPhone 15 Pro Max n'a qu'une caméra selfie avec ces spécifications, il est peu probable que l'iPhone 16 bénéficie d'une mise à niveau à ce niveau.

Prévisions concernant l'appareil photo de l'iPhone 16 Plus

iPhone 15 Plus (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Swipe to scroll horizontally Spécifications de l'appareil photo de l'iPhone 16 Plus (rumeurs) Appareil photo principal : 48MP, f/1.6, 1/1.56-pouces Appareil photo ultra-large : 12MP, f/2.4 (champ de vision de 120 degrés) Appareil photo à téléobjectif : Sans Objet Caméra frontale : 12MP, f/1.9, 1/3.6-pouces

Nous n'avons pas entendu parler des appareils photo de l'iPhone 16 Plus, mais si l'on se fie à ce qui s'est fait par le passé, ils seront probablement identiques à ceux de l'iPhone 16 standard.

Vous pouvez lire nos prédictions détaillées à ce sujet ci-dessus, mais en résumé, il est probable que l'appareil photo arrière soit doté d'un double objectif avec un capteur principal de 48 Mpx f/1.6 et un ultra-large de 12 Mpx f/2.4 (avec un champ de vision de 120 degrés). Ces caractéristiques sont les mêmes que celles de l'iPhone 15 Plus, et nous avons également entendu dire qu'il hériterait du même capteur selfie de 12 Mpx f/1,9.

Le seul changement annoncé concerne la disposition des lentilles, qui passeraient de diagonales à horizontales, ce qui pourrait permettre à l'iPhone 16 Plus d'enregistrer des vidéos spatiales à utiliser sur l'Apple Vision Pro.

Prévisions concernant l'appareil photo de l'iPhone 16 Pro

iPhone 15 Pro (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Swipe to scroll horizontally Spécifications de l'appareil photo de l'iPhone 16 Pro (rumeurs) Appareil photo principal : 48MP, f/1.8, 1/1.14-pouces Appareil photo ultra-large : 48MP, 1/2.6-pouces Appareil photo à téléobjectif : 12MP, f/2.8, 1/3.06 pouces, 120mm (zoom optique 5x) Caméra frontale : 12MP, f/1.9, 1/3.6-pouces

Si l'iPhone 16 et l'iPhone 16 Plus ne bénéficieront probablement pas d'une mise à jour majeure de leur appareil photo, l'iPhone 16 Pro, lui, pourrait en bénéficier.

La principale amélioration pourrait être l'intégration d'un appareil photo périscopique de 12 Mpx f/2.8 avec zoom optique 5x, à la place du téléobjectif 3x de l'iPhone 15 Pro. Ce nouveau capteur serait celui que nous avons déjà vu sur l'iPhone 15 Pro Max, et de nombreuses fuites ont indiqué que l'iPhone 16 Pro serait équipé de cette caméra périscopique, ce qui semble donc probable.

L'autre rumeur concerne l'appareil photo ultra-large de l'iPhone 16 Pro, qui pourrait atteindre 48 Mpx cette année, contre 12 Mpx sur l'iPhone 15 Pro, et pourrait être doté d'un capteur plus grand de 1/2,6 pouce.

Nous avons également entendu dire que l'iPhone 16 Pro pourrait être doté d'un appareil photo superposé, ce qui pourrait améliorer les performances en basse lumière, bien que l'on ne sache pas exactement quel(s) objectif(s) en bénéficierait(ent).

Nous n'avons pas encore entendu parler de l'appareil photo principal, alors pour l'instant, nous prévoyons qu'il sera sensiblement le même que l'année dernière, c'est-à-dire un capteur principal de 48 Mpx f/1,8. Mais la taille du capteur pourrait au moins augmenter légèrement, passant de 1/1,28 pouce à 1/1,14 pouce selon l'informateur Digital Chat Station, sans pour autant modifier le nombre de mégapixels.

La caméra frontale, quant à elle, sera apparemment identique à celle de l'année dernière, selon l'analyste Ming-Chi Kuo (dans un article dont le lien figure ci-dessus).

Prévisions concernant l'appareil photo de l'iPhone 16 Pro Max

iPhone 15 Pro Max (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Swipe to scroll horizontally Spécifications de l'appareil photo de l'iPhone 16 Pro Max (rumeurs) Appareil photo principal : 48MP, f/1.8, 1/1.14-pouces Appareil photo ultra-large : 48MP, 1/2.6-pouces Appareil photo à téléobjectif : Super téléobjectif de 300 mm Caméra frontale : 12MP, f/1.9, 1/3.6-pouces

Aussi impressionnantes que soient les améliorations apportées à l'appareil photo de l'iPhone 16 Pro, l'iPhone 16 Pro Max pourrait les surpasser, car certaines sources ont évoqué la possibilité d'un "super téléobjectif" pour l'iPhone 16 Pro Max, qui pourrait permettre une distance focale de 300 mm ou plus. À titre de comparaison, le zoom optique 5x de l'iPhone 15 Pro Max n'est que de 120 mm.

Nous prenons toutefois cette fuite avec des pincettes, car nous n'en avons pas beaucoup entendu parler depuis un certain temps, et il y a eu un débat pour savoir si cette mise à niveau était prévue pour l'iPhone 16 Pro Max ou pour l'iPhone Ultra qui fait l'objet de rumeurs.

Si l'iPhone 16 Pro Max ne bénéficie pas de cette mise à niveau du téléobjectif, il y a de fortes chances qu'il conserve l'appareil photo 12 Mpx, f/2.8 et zoom 5x de son prédécesseur.

Nous nous attendons également à ce que ses autres appareils photo soient identiques à ceux de l'iPhone 16 Pro, ce qui, d'après les fuites (que vous pouvez découvrir ci-dessus), pourrait se traduire par un appareil photo ultra-large de 48 Mpx (contre 12 Mpx sur l'iPhone 15 Pro Max) et par une amélioration des performances en basse lumière pour tout ou partie des objectifs.

Cependant, hormis une éventuelle amélioration des performances en basse lumière et un capteur plus grand pour l'appareil photo principal, nous ne nous attendons pas actuellement à des améliorations significatives des appareils photo principaux ou frontaux, ce qui signifierait le retour d'un capteur principal de 48 Mpx f/1,8 et d'un appareil photo selfie de 12 Mpx f/1,9.