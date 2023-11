L'iPhone 16 Pro semble de plus en plus susceptible d'être équipé de l'excellent appareil photo de l'iPhone 15 Pro Max

Les rumeurs concernant l'iPhone 16 n'en sont qu'à leurs débuts, mais l'une des affirmations les plus persistantes que nous ayons entendues jusqu'à présent est que l'iPhone 16 Pro sera doté d'un appareil photo à zoom optique 5x, tout comme l'iPhone 15 Pro Max. C'est ce qu'ont affirmé de nombreuses sources, et c'est maintenant l'un des plus grands noms des fuites d'Apple qui l'affirme pour la deuxième fois.

Plus précisément, Ming-Chi Kuo (analyste réputé pour ses informations sur Apple) a affirmé dans un billet Medium (via MacRumors) qu'Apple inclura probablement un appareil photo à tétraprisme dans l'iPhone 16 Pro. L'appareil photo à zoom 5x de l'iPhone 15 Pro Max utilise un design tétraprismatique. Bien que les caractéristiques exactes de l'appareil photo ne soient pas mentionnées ici, il est probable que Kuo fasse référence au même matériel.

Le tétraprisme d'Apple, pour rappel, est une conception d'appareil photo qui comprend une structure en verre plié, permettant à la lumière d'être réfléchie quatre fois, et permettant à son tour un zoom optique de plus longue portée que les appareils photo à téléobjectif standard. L'idée est similaire à celle d'un périscope, comme le zoom optique 10x utilisé par le Samsung Galaxy S23 Ultra, mais en plus compact.

Cela dit, il est possible qu'elle ne soit pas encore assez compacte pour s'intégrer confortablement dans l'iPhone 15 Pro, car la petite taille de cet appareil a déjà été évoquée comme raison pour laquelle cette caméra n'a pas été incluse. L'iPhone 16 Pro pourrait toutefois être légèrement plus grand, les rapports faisant état d'un écran d'environ 6,3 pouces, contre 6,1 pouces pour l'iPhone 15 Pro.

Amélioration de la production d'Apple

Cependant, les problèmes de dimensions pourraient ne pas être la seule raison pour laquelle Apple a réservé cette caméra à zoom 5x à l'iPhone 15 Pro Max. Selon Kuo, Largan, la société qui fournit cet objectif, n'a produit qu'environ 40 % de l'objectif au troisième trimestre 2023. En d'autres termes, la majorité des lentilles fabriquées par Largan ne répondaient pas aux normes requises.

Il est donc possible qu'Apple ait estimé qu'elle n'aurait assez de ces lentilles que pour en équiper un seul téléphone. Ce problème ne se posera peut-être plus l'année prochaine, car Kuo affirme que sa dernière étude démontre que Largan a désormais un rendement d'au moins 70 %.

Ainsi, entre un écran probablement plus grand et une amélioration probable du rendement des composants, il est logique que l'iPhone 16 Pro puisse être équipé de cette caméra, d'autant plus qu'Apple ne différencie pas souvent les modèles Pro et Pro Max autrement que par la taille de l'écran et de la batterie.

Nous prenons cette information avec des pincettes, mais Kuo n'est pas le seul à affirmer que l'iPhone 16 Pro sera équipé de cette caméra. L'analyste Jeff Pu et d'autres personnes nous ont déjà fait part de cette affirmation concernant l'appareil photo de l'iPhone 16 Pro.

Il est donc très probable que lorsqu'Apple dévoilera l'iPhone 16 Pro - probablement en septembre - il sera équipé du même téléobjectif que l'iPhone 15 Pro Max. Il se peut toutefois qu'il ne soit pas aussi performant que l'iPhone 16 Pro Max, car un premier rapport suggère que le 16 Pro Max sera capable de zoomer encore plus loin.