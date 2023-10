L'iPhone 16 Pro Max pourrait être doté d'un appareil photo au zoom impressionnant, mais à un prix élevé

Apple pourrait être le roi du zoom des appareils photo en 2024, car alors que Samsung est censé passer d'un zoom optique 10x à 5x avec le Samsung Galaxy S24 Ultra, Apple pourrait bien aller au-delà de 5x ou même de 10x avec l'iPhone 16 Pro Max.

La dernière preuve en date vient d'un rapport de l'Economic Daily News (via MacRumors), qui affirme qu'Apple prévoit d'utiliser des lentilles en verre moulé de pointe dans l'iPhone 16 Pro Max. Ce type de lentille serait plus fin que ce qu'Apple utilise actuellement, ce qui signifie que la partie bombée de l'appareil photo pourrait être plus petite, et que le téléphone dans son ensemble pourrait être plus fin et plus léger.

Cependant, la grande amélioration que permettent ces lentilles est l'augmentation de la distance du zoom optique. Le rapport ne précise pas à quel point le téléphone pourrait être capable de zoomer, mais une fuite antérieure a suggéré que l'iPhone 16 Pro Max serait doté d'un objectif "super téléobjectif", terme qui s'applique généralement à des longueurs focales supérieures à 300 mm. À titre de référence, le zoom 5x de l'iPhone 15 Pro Max est de 120 mm, ce qui pourrait signifier un zoom supérieur à 10x.

L'iPhone 16 Pro pourrait également en bénéficier

Ce rapport n'indique pas clairement si l'iPhone 16 Pro bénéficierait également de cette lentille, mais nous avons déjà entendu dire que l'iPhone 16 Pro pourrait bénéficier du zoom 5x de l'iPhone 15 Pro Max (contre un zoom 3x sur l'iPhone 15 Pro).

Cela n'exclut pas l'utilisation de ce type de matériau. En effet, la taille réduite de l'iPhone 15 Pro serait l'une des raisons pour lesquelles il n'a pas bénéficié de l'augmentation de la distance de zoom offerte par le 15 Pro Max, faute de place pour le matériel. L'utilisation de ce verre moulé plus fin pourrait donc être une solution.

Il y a aussi de mauvaises nouvelles dans ce rapport, car ces lentilles en verre moulé coûtent apparemment plus cher à produire que les caméras actuelles, ce qui pourrait conduire à ce que l'iPhone 16 Pro Max (et l'iPhone 16 Pro s'il utilise aussi ce verre) soit plus cher.

Cependant, il est encore très tôt concernant les fuites de la gamme iPhone 16, alors prenez tout cela avec des pincettes. Nous ne verrons probablement pas ces téléphones officiellement avant septembre 2024, mais entre-temps, il y a beaucoup d'autres excellentes options parmi les meilleurs iPhones.