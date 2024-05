L'iPhone 16 Pro Max pourrait bénéficier de deux améliorations massives de l'appareil photo

Apple a fait de grands progrès dans les spécifications de l'appareil photo de ses téléphones ces derniers temps - et avec l'iPhone 16 Pro Max, il semble que l'on pourrait assister à une autre avancée majeure, avec deux des capteurs du téléphone qui auraient été mis à niveau.

Selon l'informateur OvO Baby Sauce OvO sur Weibo (via MacRumors), qui a une expérience relativement limitée jusqu'à présent, l'iPhone 16 Pro Max aura un nouveau capteur Sony IMX903 à la place de l'IMX803 utilisé par l'iPhone 15 Pro Max. Ce nouveau capteur serait toujours de 48MP mais devrait permettre des améliorations photographiques.

Le téléphone pourrait faire un bond encore plus grand avec sa caméra ultra-large, qui serait de 48MP cette année, contre 12MP sur le modèle actuel.

Malheureusement, le zoom optique 5x de 12 mégapixels ne sera pas amélioré selon cette source, mais des améliorations pour deux des trois caméras arrière sont de toute façon une bonne chose.

Deux mises à jour pour l'iPhone Pro également

(Image credit: Samsung / Apple / Future)

La même source mentionne également l'iPhone 16 Pro, indiquant qu'il sera également équipé d'un appareil photo ultra-large de 48 mégapixels et que son téléobjectif sera amélioré pour correspondre au zoom 5x que l'on trouve déjà sur l'iPhone 15 Pro Max. En revanche, l'appareil photo principal ne sera apparemment pas amélioré. Ce sont donc deux des trois capteurs qui seront améliorés ici aussi.

Même si nous prenons cette fuite avec des pincettes, ce n'est pas la première fois que nous entendons dire que les deux modèles iPhone 16 Pro seront équipés d'un appareil photo ultra-large de 48 Mpx, et ce n'est pas non plus la première fois que l'on parle d'un capteur principal amélioré pour l'iPhone 16 Pro Max. Il se pourrait donc que ces informations soient exactes.

La seule information contradictoire dont nous disposons est la mention d'un nouvel appareil photo « super téléobjectif » pour l'iPhone 16 Pro Max. Cependant, la plupart des fuites qui en font mention sont plus anciennes et font plus probablement référence à l'iPhone Ultra, dont on parle depuis longtemps et qui n'arrivera probablement pas cette année. Pour l'instant, les fuites susmentionnées semblent donc plus probables.

Nous devrions connaître les caractéristiques exactes de l'appareil photo de la gamme iPhone 16 en septembre, car c'est à ce moment-là que ces deux téléphones, ainsi que l'iPhone 16 de base et l'iPhone 16 Plus, devraient être commercialisés.

