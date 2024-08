Une fuite majeure révèle ce qu'on peut attendre de l'appareil photo des nouveaux iPhone 16

The rear camera setup on the iPhone 15

Nous avons déjà entendu beaucoup de fuites et de rumeurs à l'approche du lancement de l'iPhone 16, qui devrait avoir lieu le mois prochain – et la dernière fuite en date est assez importante, révélant potentiellement les spécifications clés de l'appareil photo des quatre modèles d'iPhone16 prévus pour 2024.

L'information est dévoilée par AppleInsider, et les détails suggèrent que les mises à niveau concernant dans l'appareil photo seront assez importantes, en particulier pour l'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max.

L'iPhone 16 et l'iPhone 16 Plus devraient conserver le même appareil photo principal de 48 mégapixels avec une ouverture f/1,6 et un zoom optique 2x, mais l’appareil photo ultra grand angle passe d’une ouverture f/2,4 à f/2,2, tout en gardant le même capteur de 12 mégapixels que celui de l’iPhone 15.

Essentiellement, cela signifie surtout que plus de lumière sera autorisée dans l’objectif de l’appareil photo, ce qui signifie des prises de vue plus nettes (et surtout dans des conditions de faible luminosité). La macrophotographie serait pour la première fois prise en charge sur les nouveaux iPhone et les capteurs seraient empilées verticalement pour permettre l'enregistrement de vidéos spatiales.

Quels modules photos pour les iPhone Pro

Passons à l’iPhone 16 Pro et à l’iPhone 16 Pro Max. D'après AppleInsider ils s’en tiendront encore cette année à une caméra arrière à triple objectif. Le capteur principal de 48 MP, ouverture f/1,78, reste apparemment le même et sera toujours capable de prendre des clichés avec zoom optique 2x de 12 MP comme c'est le cas sur l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max.

Le téléobjectif à zoom optique 12MP et 5x de l'iPhone 15 Pro Max sera conservé, mais cette année il devrait également être intégré à l'iPhone 16 Pro, ce qui constitue une mise à niveau clé. Pendant ce temps, l'objectif ultra grand angle passe de 12MP à 48MP et bénéficie de capacités de regroupement de pixels (combinant des pixels pour de meilleures prises de vue) ainsi que de la prise en charge de ProRAW.

Selon AppleInsider, les nouveaux iPhones introduiront également un nouveau format photo, appelé JPEG-XL. Dans le même temps, l'enregistrement vidéo Pro et Pro Max de la plus haute qualité sera porté à 3K à 120 images par seconde, avec la prise en charge de Dolby Vision.

Enfin, il semble confirmé qu'un nouveau bouton Capture soit effectivement en route. En plus des actions après une pression complète, il prendrait également en charge les actions de demi-pression et de glissement, vous offrant plus de flexibilité dans vos applications photo iPhone préférées.