Prise en main de la MSI Claw : Une avancée audacieuse pour MSI et Intel dans un domaine de plus en plus concurrentiel

MSI Claw : l'essentiel en 1 minute

La MSI Claw est le dernier PC gaming portable à entrer en scène depuis la sortie du Steam Deck il y a quelques années, mais sa principale distinction - être le premier appareil alimenté par Intel dans cette catégorie - le rend à la fois passionnant et quelque peu périlleux à la fois pour MSI et pour Intel.

Compte tenu de l'excellente performance d'AMD avec ses puces AMD Z1 et Z1 Extreme qui équipent l'Asus ROG Ally, le Lenovo Legion Go, et probablement beaucoup d'autres à venir, Intel ne peut pas se permettre de rater ce marché en pleine croissance.

Pendant ce temps, MSI tente sa chance avec la nouvelle gamme de processeurs Intel Core Ultra qui équipe la plupart des meilleurs ordinateurs portables annoncés au CES 2024, et pour l'instant, ces puces viennent juste d'arriver dans les mains des critiques, il est donc trop tôt pour dire si les graphiques Arc intégrés dans la MSI Claw auront le même niveau de performance que les graphiques RDNA 3 dans l'AMD Z1, d'autant plus que la MSI Claw et les ordinateurs de poche plus récents alimentés par AMD disposent d'écrans 1080p complets avec des taux de rafraîchissement élevés.

S'il y a une chose que nous avons constamment entendue ici au CES de la part de MSI et d'autres fabricants d'ordinateurs portables qui misent sur les nouvelles puces pour leurs gammes d'ordinateurs portables, c'est que la carte graphique Intel Arc des processeurs Core Ultra est tout à fait à la hauteur de la tâche et dans le peu de temps que nous avons passé à jouer avec la MSI Claw, il est facile de comprendre pourquoi ils sont si sûrs d'eux.

Le nombre de jeux que nous avons pu tester sur la Claw était limité, mais ils ont tout de même été excellents. Avec plusieurs avantages majeurs pour l'iGPU d'Intel par rapport à la série Z1 d'AMD, la MSI Claw pourrait non seulement être une tête de pont importante pour Intel sur un marché très important du jeu sur PC, mais aussi servir de vitrine pour montrer ce que ses puces sont capables de faire.

MSI Claw : prix et disponibilité

(Image credit: Future / John Loeffler)

Il n'y a pas encore de prix ferme ou de date de sortie pour la MSI Claw, mais MSI nous a dit qu'elle devrait être lancée entre la mi-février et la mi-mars, et qu'elle sera disponible dans plusieurs configurations, ce qui dictera son prix de vente.

La configuration de base, avec un processeur Intel Core Ultra 5 135H et un SSD de 512 Go, devrait être vendue à 699 $ (environ 640 €), tandis que la configuration avec un processeur Core Ultra 7 165H et un SSD de 1 To devrait être vendue à 799 $, l'option Core Ultra 5 avec SSD de 1 To se situant entre les deux.

Pour l'instant, il n'y aura qu'une option de mémoire LPDDR5 de 16 Go, quelle que soit la configuration, mais il est probable qu'en fonction du succès de la production initiale de l'appareil, la gamme de configurations pourrait s'élargir pour inclure plus de mémoire, mais MSI n'a pas de plans officiels pour une option de mémoire de 32 Go pour l'instant.

MSI Claw : caractéristiques

(Image credit: Future / John Loeffler)

Swipe to scroll horizontally Header Cell - Column 0 Configuration de base Configuration maximale Processeur Intel Core Ultra 5 135H Intel Core Ultra 7 165H Graphisme Intel Arc graphics Intel Arc graphics Mémoire 16GB LPDDR5 16GB LPDDR5 Stockage 512GB PCIe NVME 1TB PCIe NVME Affichage Écran rigide IPS 7 pouces Full HD, 120 Hz, 100 % sRGB Écran rigide IPS 7 pouces Full HD, 120 Hz, 100 % sRGB Connectivité WiFi 7, Bluetooth 5.4 WiFi 7, Bluetooth 5.4 Ports 1 x Thunderbolt 4 USB-C, 1 x lecteur de carte MicroSD, 1 x prise audio 3,5 mm 1 x Thunderbolt 4 USB-C, 1 x lecteur de carte MicroSD, 1 x prise audio 3,5 mm Batterie 53WHr 53WHr Dimensions (L x P x H) 294 x 117 x 21.2mm 294 x 117 x 21.2mm Poids 675g 675g

MSI Claw : design

(Image credit: Future / John Loeffler)

En ce qui concerne le design, la MSI Claw sera très familière à tous ceux qui ont utilisé l'un des nouveaux PC portables de jeu, mais il y a des choix de design qui sont tout à fait typiques de MSI.

Avec un pedigree d'ordinateur portable de jeu très fort, le Claw de MSI est très en ligne avec beaucoup de ses meilleurs ordinateurs portables de jeu en termes d'esthétique et de style de joueur agressif, mais il y a aussi quelques différences fonctionnelles entre le Claw et ses concurrents qui ne sont pas purement esthétiques.

Le système de refroidissement de la MSI Claw est plus grand que celui du ROG Ally, ce qui rend l'appareil un peu plus épais, et les ventilations plus ouvertes à l'arrière du Claw garantissent que suffisamment d'air est aspiré pour garder le processeur Core Ultra au frais.

Image 1 of 4 (Image credit: Future / John Loeffler) (Image credit: Future / John Loeffler) (Image credit: Future / John Loeffler) (Image credit: Future / John Loeffler)

Le choix d'une résolution FHD et d'une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz rend l'image un peu moins nette que l'écran QHD du Legion Go, mais avec un écran de si petite taille, le 1080p est bien plus que ce dont vous avez probablement besoin, et il est fantastique dans la pratique.

En termes de poids et de taille, la MSI Claw est plus lourde que la Steam Deck, mais elle n'est pas démesurément encombrante ou difficile à manier, du moins pas plus que ses concurrents. Les boutons en façade pourraient être mieux expliqués, car les boutons autour de l'écran qui contrôlent des choses comme l'ouverture de l'interface MSI Center M ou l'ouverture de l'écran des paramètres sont importants, mais cela ne vous aide pas si vous ne pouvez pas vous rappeler ou dire immédiatement quel bouton fait quoi.

La MSI Claw a chauffé sous charge, mais il n'est pas le seul à le faire, et il fait un travail admirable pour aider à évacuer la chaleur de l'appareil.

MSI Claw : performance

(Image credit: Future / John Loeffler)

Étant donné le temps limité que nous avons eu pour tester la MSI Claw, il nous était impossible de réaliser une série complète de tests de performance. Notre expérience avec les jeux était également restreinte à quelques titres sélectionnés, tels que Sonic Superstars et Assassin's Creed: Mirage. Ces jeux fonctionnaient de manière exceptionnelle sur le dispositif, sans rencontrer de problèmes majeurs.

Nous avons passé la plupart de notre temps à jouer à Sonic, car nous voulions nous concentrer sur un jeu où la vitesse des éléments à l'écran mettrait vraiment en valeur le taux de rafraîchissement de 120 Hz, et c'était sans aucun doute le bon choix. Bien que ce ne soit pas nécessairement le titre le plus exigeant, Sonic et ses amis (et ennemis) sont si nets que la résolution de l'écran semble plus élevée qu'elle ne l'est (elle est de 1080p), ou que l'écran est OLED (ce n'est pas le cas). Pendant ce temps, en volant à travers un niveau rempli d'anneaux, de structures, de personnages, et bien plus encore, nous avons accompagné Tails dans sa course effrénée vers la fin du parcours. À notre grande surprise, nous n'avons constaté aucun flou à l'écran, aucun effet de rémanence, ni de déchirement de l'image.

Le GPU intégré Intel Arc dispose de 8 cœurs Xe, ce qui est la même chose que l'Intel Arc A380, bien que la consommation d'énergie de l'iGPU dans le Core Ultra 7 165H soit naturellement beaucoup plus faible (on nous a dit qu'il consommait environ 30-35W). Les améliorations apportées par Intel à son pilote graphique Arc au cours de l'année écoulée ont considérablement renforcé la confiance que nous portons aux GPU Arc. Les jeux plus anciens rencontreront toujours des problèmes, en particulier ceux qui datent de l'ère DX9 ou d'avant, donc si vous espérez faire beaucoup de jeux rétro avec cet ordinateur de poche, c'est le risque de dépendre d'un GPU Arc à l'avenir. En revanche, tout jeu sous DirectX11 ou supérieur sera beaucoup plus performant, ce qui inclut probablement la plupart des jeux auxquels tout le monde joue de toute façon.

L'audio était également assez robuste pour un ordinateur de poche, donc si vous prévoyez de jouer sans casque, tout ira bien. Nous avons joué pendant seulement 20 minutes avec une MSI Claw, et nous sommes très heureux de constater que la batterie de 53WHr n'a pas diminué de façon notable pendant cette période. Pour savoir combien de temps elle durera, il faudra attendre que nous fassions une évaluation formelle dans quelques semaines, mais MSI et Intel disent que la batterie devrait vous permettre de jouer pendant environ deux heures à plein régime.

MSI Claw : premier verdict

(Image credit: Future / John Loeffler)

Alors que nous devrons attendre des tests de performance plus rigoureux et un temps de jeu prolongé pour évaluer pleinement la MSI Claw, tout ce que nous avons observé jusqu'à présent est très prometteur, surtout pour une puce qui est relativement nouvelle sur le marché. Intel Arc possède des fondamentaux matériels très solides, en particulier les cœurs IA dédiés qui alimentent le super-échantillonnage XeSS pour augmenter les taux de rafraîchissement et la qualité visuelle. Il devrait être beaucoup plus facile d'atteindre des taux de rafraîchissement nettement plus élevés avec la MSI Claw qu'avec l'Asus ROG Ally (pour les jeux qui le supportent), grâce à cela.

Le prix est un peu trop élevé à notre goût, mais il est tout à fait en ligne avec le marché, et la MSI Claw est indéniablement un appareil MSI en termes d'esthétique. La MSI Center M semble également avoir appris des faiblesses de l'interface utilisateur du ROG Ally et du Legion Go et a gardé les choses beaucoup plus simples.

Si l'on s'en tient à la vision et à l'intuition, on peut dire que MSI et Intel ont réussi à créer un appareil remarquable qui se distinguera d'un marché de plus en plus saturé. En fin de compte, février ou mars nous dira si les nouveaux processeurs Core Ultra d'Intel sont à la hauteur de la prochaine génération d'ordinateurs de poche pour le gaming, ou si AMD peut conserver sa position actuelle de leader sur le marché.