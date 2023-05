Découvrez le Creator 17 de MSI, un laptop surpuissant dédié au montage vidéo

S'il est possible de monter gratuitement des vidéos sous Windows 11 , l'ordinateur doit être adapté à cette tâche. Nous vous proposons d'ailleurs un guide afin de vous aider à faire votre choix. Mais le montage vidéo demande une forte puissance graphique et a tendance à faire chauffer l'appareil, ce qui rend la tâche compliquée sur un ordinateur portable. Et il semblerait qu'avec le Creator 17, MSI y soit parvenu.

Le MSI Creator 17HX est ainsi le dernier et le meilleur ordinateur portable dédié au travail de MSI. Avec un processeur Intel Core i9 de 13e génération et une RTX 4070, il devrait être capable de gérer facilement le montage vidéo et sonore. Celui-ci affiche donc le processeur i9-13950HX à 24 cœurs, 64 Go de RAM DDR5 et 2 To de stockage PCIe Gen 5 ultrarapide. En plus des deux ports Thunderbolt 4, les monteurs vidéo apprécieront l'emplacement pour carte SD de taille normale.

MSI : un imposant laptop

Qui dit montage vidéo dit écran à la hauteur. Le Creator 17HX est ainsi équipé d'une dalle de 17 pouces en 2560×1600, avec un ratio 16:10 légèrement plus élevé que la moyenne. Concernant la précision de la colorimétrie, la dalle IPS est classée à 100 % DCI-P3, ce qui signifie qu'elle ne peut pas être battue en termes de couleurs "ce que vous voyez est ce que vous obtenez" lors de l'édition.

Selon les normes en vigueur aujourd'hui, le MSI Creator 17HX est franchement imposant. Celui-ci pèse d'ailleurs 2,6 kg. Mais cette masse ne vient pas de nulle part. En effet, un tel volume permet l'équipement d'accessoires de taille normale. En plus de ce matériel surpuissant, vous disposez d'un lecteur de carte SD de taille normale - très utile pour les vidéos - d'une interface HDMI de taille normale, de deux ports USB-C Thunderbolt et d'un port USB-A.