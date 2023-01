Montage vidéo gratuit sous Windows : comment réaliser vos films facilement

Saviez-vous qu'il existe un logiciel de montage vidéo gratuit caché dans votre application Microsoft Photos ? Populaire et léger, cet éditeur et visionneur de photos est préinstallé dans Windows 10 et 11. Si vous ne le trouvez pas, recherchez dans la barre de recherche Éditeur de vidéo héritée.

Cet éditeur de vidéos fait partie intégrante de l'application Photos depuis 2017 et succède à Windows Movie Maker. Pour un logiciel de montage vidéo, c'est vraiment simple (même basique) et vraiment accessible et vous n'aurez pas besoin d'un ordinateur de montage vidéo haut de gamme pour obtenir des résultats. Vous pouvez télécharger et organiser des médias sur votre Timeline, puis ajouter quelques effets spéciaux, des animations 3D, des transitions et de la musique.

Ce logiciel ne pourra jamais rivaliser avec DaVinci Resolve, un logiciel de niveau hollywoodien. Il n'est même pas à la hauteur de Clipchamp, récemment acquis par Microsoft, l'un des meilleurs logiciels de montage vidéo pour les débutants. Il n'y a tout simplement pas assez d'outils et de fonctionnalités ici pour répondre aux attentes des monteurs et vidéastes professionnels.

Mais pour découper proprement des vidéos, créer des clips rapides et rendre vos images brutes présentable, L'Éditeur de Vidéo de Microsoft est idéal. Mieux encore, l'édition dans l'application vous permet de revenir en arrière et de modifier les effets plus tard si vous changez d'avis.

Bien qu'il s'appuie sur les piliers que sont les fichiers JPG et les PNG, il est assez puissant pour vous permettre de monter et de découper vos films aussi.

Voici comment trouver l'éditeur de vidéo et créer une vidéo du début à la fin.

Les meilleurs logiciels de montage du moment

(s'ouvre dans un nouvel onglet) Adobe Premiere Pro (s'ouvre dans un nouvel onglet): meilleur éditeur vidéo au monde

Premiere Pro offre un rapport qualité-prix exceptionnel. Il s'agit du logiciel de montage vidéo de référence pour les professionnels, mais il est très facile à utiliser et à prendre en main. Si vous prenez vos projets vidéo au sérieux, vous devriez sérieusement envisager d'opter pour l'éditeur vidéo standard d'Adobe.



(s'ouvre dans un nouvel onglet) CyberLink PowerDirector (s'ouvre dans un nouvel onglet) (test en anglais) : l'éditeur vidéo au meilleur rapport qualité-prix

PowerDirector est un excellent choix si vous aimez l'idée d'un éditeur vidéo haut de gamme, mais que vous souhaitez garder un prix abordable, du moins par rapport à Adobe Premiere Pro. Avec un abonnement en ligne, vous bénéficiez d'un outil riche en fonctionnalités qui s'adresse aussi bien aux débutants qu'aux intermédiaires et aux professionnels. Nous apprécions tout particulièrement l'astucieux mode Magic Movie Wizard.



(s'ouvre dans un nouvel onglet) Apple Final Cut (s'ouvre dans un nouvel onglet) (test en anglais) : le meilleur éditeur vidéo pour Mac

Bien qu'il soit destiné aux professionnels, Final Cut Pro d'Apple n'est pas inutilement compliqué et sa timeline "sans piste" est très intuitive. Vous le payez d'avance plutôt que mensuellement, ce qui le rendra probablement plus abordable à long terme si vous êtes un pro (ou si vous voulez le devenir).



(Image credit: Microsoft)

1. Choisissez vos fichiers

Ouvrez l'application Photos. Au bout de la barre des menus, vous trouverez l'onglet Éditeur de Vidéo. Cliquez dessus, puis sélectionnez "Nouveau projet vidéo". Donnez un nom à votre projet et appuyez sur OK.

L'écran principal comporte trois panneaux : la bibliothèque du projet, la fenêtre de prévisualisation et le scénarimage (c'est votre Timeline).

Pour ajouter vos médias, allez dans la Bibliothèque du projet et appuyez sur Ajouter. Choisissez l'emplacement de vos fichiers, puis choisissez les médias. Ceux-ci apparaîtront désormais dans la bibliothèque, accessibles lorsque vous en aurez besoin.

(Image credit: Microsoft)

2. Organiser et découper des clips vidéo

Lorsque vos vidéos et vos photos sont stockées dans la bibliothèque de projets, il suffit de faire glisser les clips sur la timeline. À partir de là, il est très facile de réorganiser les clips en les faisant simplement glisser et en les déposant à leur emplacement.

Si votre clip a besoin d'être découpé, mettez-le en surbrillance et sélectionnez Découper dans les outils du Scénarimage. Utilisez les poignées situées à gauche et à droite pour définir un point de départ et d'arrêt pour la vidéo. C'est utile si vous avez juste besoin de supprimer une ouverture ou une fin gênante de la vidéo. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Terminé.

Pour transformer des vidéos plus longues en morceaux plus faciles à gérer, essayez d'utiliser la fonction Fractionner.

(Image credit: Microsoft)

3. Ajoutez des titres et des effets

Pour ajouter des titres ou des légendes à votre vidéo, cliquez sur "Ajouter une carte titre". Cela place une nouvelle carte au début de votre piste de montage, le Scénarimage, mais vous pouvez la faire glisser et la déposer plus loin dans votre vidéo si nécessaire.

Mettez cette vignette en surbrillance, puis cliquez sur Texte pour modifier le style et les mots. Il existe de nombreux modèles de polices et de cartes d'arrière-plan pour s'adapter à différents tons. Vous pouvez modifier la durée des cartes de titre de la même manière que vous découpez les vidéos, en plaçant les poignées de découpe sur les points de début et de fin.

Si le clip vidéo dure au moins deux secondes, le texte sera animé lorsqu'il apparaîtra. Sélectionnez un style dans la liste de droite (malheureusement, ils ne sont pas personnalisables), puis choisissez une position. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Terminé.

Pour voir l'option Mouvement, assurez-vous d'abord qu'une photo ou une vidéo est en surbrillance. Cette option permet d'ajouter des effets intéressants de panoramique et de zoom qui sont particulièrement efficaces pour les images fixes. Sélectionnez une image dans le Scénarimage puis cliquez sur l'icône et choisissez un style.

(Image credit: Microsoft)

4. Ajoutez des filtres et des effets 3D

Pour donner à votre vidéo un tout nouveau look, sélectionnez "Thèmes" ; il se trouve dans le menu à trois points dans le coin supérieur droit. Chaque thème ajoutera une musique différente à votre vidéo, avec des titres au style approprié. L'application ajuste automatiquement la durée d'affichage des photos pour les synchroniser avec la musique.

Il existe également des filtres de type Instagram pour ajouter une touche de style à votre vidéo. Cliquez sur un clip vidéo ou une photo, puis sélectionnez l'icône Filtres et choisissez une option. Tous les préréglages ont un aspect vintage, et ne sont malheureusement pas personnalisables, mais la sélection est assez large. Faites votre choix, puis cliquez sur Terminé pour confirmer.

Pour rendre les choses encore plus spéciales, sélectionnez les effets 3D. Il ne s'agit pas d'un logiciel complet de modélisation et de rendu 3D, cependant. Il s'agit d'effets de particules amusants que vous pouvez utiliser pour attirer l'attention sur un élément de votre vidéo. Les effets subtils sont généralement les plus efficaces, mais ils sont entièrement personnalisables, ce qui vous permet d'atténuer les effets les plus spectaculaires. Déplacez le curseur vert sous la fenêtre d'aperçu pour choisir le moment où l'effet doit apparaître, et utilisez les flèches pour ajuster son angle et sa direction.

(Image credit: Microsoft)

5. Changez la musique

Vous avez deux options pour intégrer de la musique dans votre vidéo. En haut à droite, il y a l'option "Musique de fond" et, à côté, "Audio personnalisée".

Si vous optez pour la musique de fond intégrée à l'éditeur vidéo, vous avez accès à une poignée de fichiers audio standard. Choisissez-en un, prévisualisez-le et cochez la case "Synchroniser votre vidéo sur le rythme de la musique" pour que tout soit bien rythmé.

L'audio personnalisé, quant à lui, est simplement un espace pour télécharger vos propres enregistrements. Donc, si vous avez créé une narration pour votre vidéo, c'est ici que vous allez l'ajouter à votre vidéo. Cliquez sur "Ajouter le fichier audio", naviguez dans l'Explorateur de fichiers pour trouver votre musique, puis cliquez sur OK. Des pistes seront ajoutées à votre clip, que vous pourrez découper et déplacer dans la partie appropriée de la vidéo. Sélectionnez Terminé pour terminer.

Si le son de l'un de vos clips vidéo est trop fort et noie la musique, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le clip et sélectionnez " Volume " pour le réduire ou le couper.

(Image credit: Microsoft)

6. Enregistrez et partagez votre vidéo

Lorsque vous avez terminé, sélectionnez "Terminer la vidéo" et choisissez une option de résolution (faible, moyenne ou élevée). Votre choix déterminera la qualité de l'image, mais vous ne pouvez pas définir manuellement la résolution ou la fréquence d'images. La vidéo sera ensuite disponible sous forme de rendu (ce qui peut prendre un certain temps en fonction de votre matériel), encodée au format MP4 et enregistrée dans votre dossier Images.

Une fois que c'est fait, vous êtes libre de partager votre fichier pour que tout le monde puisse regarder votre dernier chef-d'œuvre.