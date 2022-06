Test MSI MEG Aegis Ti5

Le MSI MEG Aegis Ti5 en résumé

Caractéristiques techniques Voici la configuration du MSI Aegis Ti5 évaluée par notre rédaction. CPU : Intel Core i9-11900K (3,7 - 5,3 GHz)

GPU : Nvidia GeForce RTX 3080

RAM : 4 x 32 Go DDR4

Alimentation : 750W Certification 80+ Gold

Stockage : 2 To (SSD PCIe NVMe) + 3 To (HDD 7200 RPM)

Ports (frontaux) : 1 x USB-C, 2 x USB-A, 1 x audio 3,5 mm, 1 x Micro

Ports (arrière) : 2 x USB 2.0 Type A, 1 x PS/2, 2 x sorties HDMI, 3 x Display Port, 1 x USB 3.2 Gen 2 Type C, 3 x USB 3.2 Gen 2 Type A, 1 x Thunderbolt 3, 2 x RJ45 LAN (2.5G + Gigabit LAN), 5 x jack audio, 1 x S/PDIF

Connectivité : Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1

Le MSI MEG Aegis Ti5 est la dernière innovation de la gamme d'ordinateurs de bureau pour joueurs de MSI. Il vient s'ajouter à la gamme de produits Aegis au design unique. Après l'annonce et le lancement de la série de cartes graphiques Nvidia GeForce RTX 3000, nous nous attendions à ce que certains des plus grands fabricants de matériel informatique sortent des éditions fraichement mises à jour de leurs collections d'ordinateurs de bureau pour tirer parti du matériel le plus récent et le plus puissant du marché. Mais le constructeur taiwanais a fait cela avec plus de maitrise que la plupart de ses rivaux - en produisant le meilleur PC gamer en circulation actuellement.

Le MSI Aegis Ti5 possède sans doute le design le plus unique du marché, avec une esthétique qui ne plaira pas à tout le monde. Il a néanmoins très bien fonctionné sur nous. Vous bénéficiez toujours de l'éclairage RGB caractéristique de nombreux PC gamer, mais l'Aegis se démarque des deux tendances classiques du moment : un boîtier furtif et minimaliste, ou un châssis vitré qui met en avant le puissant matériel qu'il contient.

(Image credit: Future)

L'éclairage RGB est somptueux et s'enroule autour de la forme mécanique de l'ordinateur. Comme il est contenu derrière du plastique givré, vous n'obtiendrez pas les effets aveuglants que d'autres modèles infligent, ce qui s’avère beaucoup plus doux pour vos yeux.

L'ordinateur entier ressemble presque à une œuvre d'art, une lettre d'amour à la science-fiction. Bien sûr, ce n'est pas qu'une question d'apparence, et l'Aegis Ti5 se dote avant tout d'une technologie extrêmement puissante. La configuration que nous avons examinée coûte 4899€ et est équipée d'un CPU Intel Core i9-11900K et d'un GPU Nvidia GeForce RTX 3080 ; d'autres configurations sont disponibles incluant un CPU i7-10700K et une carte graphique RTX 3070 plus modeste.

Comme les cartes graphiques Nvidia Ampere sont récentes, il n'y a pas encore beaucoup de PC de jeu préfabriqués capables de rivaliser avec le MSI Aegis Ti5.

Si vous voulez une machine de jeu qui fera tourner les têtes et lancera tous vos AAA sans aucune difficulté - ce, pendant plusieurs années -, alors c’est le produit qu’il vous faut. Certes, l’ordinateur est très cher, mais vous savourerez chaque centime dépensé.

(Image credit: Future)

Prix et disponibilité

Les prix standard de l'Aegis Ti5 de MSI sont indiqués ci-dessous pour deux configurations différentes :

Aegis Ti5 11TE | RTX 3080 | Intel Core i9-11900K |RAM 128 Go| SSD 2 To | 4899,99€

| RTX 3080 | Intel Core i9-11900K |RAM 128 Go| SSD 2 To | Aegis Ti5 10TE-006EU | RTX 3080 Ti | Intel Core i7-12700K |RAM 64 Go | SSD 1 To | 5099€

La pénurie de cartes graphiques qui se poursuit malgré une amélioration signifie qu'elles sont sujettes à des prix gonflés, voire à des ruptures de stocks. En effet, nous avons eu du mal à trouver l'Aegis en vente, et la section 'où acheter' du site web de MSI n'affichait aucune option pendant notre processus d'examen. Par ailleurs, sur le store français, il ne semble plus avoir de versions inférieures équipées d’une RTX 3070, preuve que la pénurie est très loin d’être terminée. Vous pouvez néanmoins trouver ces configurations sur certains sites de e-commerce. Au moment où nous écrivons ces lignes, Rue du Commerce vend une configuration équipée d’une RTX 3070 et d’un i7-11700K (opens in new tab). Chez Rakuten, même configuration mais avec un SSD de 4 To à 3868,99€ (opens in new tab).

Quels que soient les prix régionaux confirmés, le MSI Aegis Ti5 est incroyablement cher. Vous payez non seulement pour le matériel le plus puissant disponible à l'heure actuelle, mais aussi pour une esthétique singulière. Bien que le prix soit certainement élevé, il n'est pas déraisonnable compte tenu du produit que vous recevez.

Benchmarks Cinebench R20 : 6405

3DMark Time Spy : 16240 | Fire Strike : 29445 | Night Raid : 66820

Geekbench 5 Monocoeur : 1439 ; Multicoeur : 10898

PCMark 10 Home : 7506

Total War: Three Kingdoms : 217 fps (1080p, Bas) ; 135 fps (1080p, Ultra)

Metro Last Light : 197 fps (1080p, Bas) 118 fps (1080p, Ultra)

Design

Let’s not sugar-coat it: the overall aesthetic is either going to be what sets you onto the MSI Aegis Ti5, or pushes you back towards minimalist 'stealth' builds for your future gaming rigs. Personally, we think the new Aegis chassis is a unique twist on existing trends for PC builds, with some great functionality tied into how the computer is designed.

The PC case has some similarities to robots in popular culture, and you'd be forgiven for mistaking this PC for Bastion from Overwatch or Claptrap from the Borderlands games. If you stare at it long enough, you may even hear GlaDOS screaming at you to "press the button". The similarity between such beloved characters could be completely coincidental, but there’s something seriously sci-fi about having the Aegis Ti5 chilling out on your desk – you’d be hard-pressed to find a more appropriate pre-built PC to play Cyberpunk 2077 on, that's for sure.

(Image credit: Future)

Ne nous voilons pas la face : c'est l'esthétique générale qui va vous séduire avec l'Aegis Ti5 de MSI.

Le boîtier présente des similitudes avec les robots issus de la culture populaire, et on vous pardonnerait de confondre ce PC avec Bastion d'Overwatch ou Claptrap des jeux Borderlands. Si vous le fixez assez longtemps, vous entendrez peut-être même GlaDOS vous sommer d'appuyer sur le bouton d’alimentation. La ressemblance avec ces figures symbolique pourrait être une pure coïncidence, mais il y a une ode non déplaisante à la science-fiction proposée ici. Vous aurez du mal à trouver un PC prémonté plus approprié pour jouer à Cyberpunk 2077, c'est certain.

(Image credit: Future)

L'ajout que nous préférons sur ce nouveau modèle Aegis est le "Gamer Dial", une console de contrôle intégrée à l'avant du boîtier. Ce cadran permet aux joueurs de basculer entre différents paramètres de performance du système, et peut être configuré pour afficher des informations sur l'état du système telles que les températures et les fréquences du processeur. Vous pouvez également lancer des jeux par macro en appuyant sur un bouton, et choisir entre différents modes de performance pour une meilleure optimisation des titres.

Vous avez également la possibilité d’utiliser la molette pour contrôler le volume audio et l'éclairage RVB en attribuant des paramètres dans le logiciel MSI Dragon Center installé, et vous pouvez personnaliser la molette pour afficher des images ou des GIFs sur le devant de la molette elle-même… quelque chose qui rend le streaming ou la création de contenus plus agréables. Nous avons choisi de conserver le GIF préinstallé de la mascotte de MSI, Lucky, car il a un côté fun.

Le boîtier est un mélange de plastique et de métal, ce qui le rend incroyablement robuste. La base du PC semble constituer de métal solide, ce qui contribue à la stabilité, bien que nous soyons un peu déçus de l'absence d'aluminium poli ou de verre, étant donné le prix de ce modèle. La conception sans fenêtre est certainement une rupture avec la tendance actuelle de pouvoir observer directement les entrailles de votre plate-forme de jeu.



Une poignée métallique solide est intégrée dans la partie supérieure arrière du PC pour faciliter le transport, ce qui nous a d'abord dérouté mais s'est avéré être une bénédiction lors du déplacement de l'Aegis Ti5. Bien que la base métallique donne à la construction une sensation agréable et solide, elle signifie également que l'ordinateur est sans surprise lourd, pesant environ 17 kg. Le boîtier dispose également de deux bras repliables qui se trouvent au même niveau que le boîtier lorsqu'il n'est pas utilisé et qui peuvent être exploités pour suspendre des câbles ou des casques. Ces bras sont très pratiques si vous n'avez pas de support pour votre casque de jeu, mais ils donnent aussi au PC l'aspect d'un adorable lapin robotisé.

(Image credit: Future)

Performances

Sans surprise, étant donné les spécifications du matériel, vous pouvez lancer tous les jeux imaginables et maximiser tous les paramètres graphiques optionnels. Le MSI Aegis Ti5 sublime tous les titres AAA récents comme Cyberpunk 2077 ou Assassin's Creed Valhalla, et vous pouvez vous attendre à atteindre systématiquement plus de 60 images par seconde avec tous les paramètres réglés sur l'option la plus élevée disponible.

Nous avons également fait tourner des jeux moins exigeants comme World of Warcraft : Shadowlands, qui a récemment ajouté le mode ray tracing. Même avec l’option activée, et plusieurs onglets Chrome ouverts, nous avons été en mesure de maintenir une fréquence constante de 130 fps dans les parties en ligne et les raids bondés. Ceci est, bien sûr, supporté par la quantité franchement généreuse de RAM fournie avec ce modèle.

(Image credit: Future)

Avec 128 Go, vous pourriez installer un jeu comme Red Dead Redemption II sur la mémoire vive DDR4 elle-même. Cette quantité de RAM sera totalement inutile pour la plupart des joueurs, pour lesquels une quantité plus modeste de 16 à 32 Go s’avérera plus que suffisante. 128 Go est destiné à une utilisation sur serveur.

Jouer à Cyberpunk 2077 sur l'Aegis Ti5 a été à la hauteur de nos attentes : avec le ray tracing et le DLSS activés, tout est d'une fluidité parfaite et d'une beauté à couper le souffle. L'Aegis n'a pratiquement pas transpiré pendant nos sessions gaming. Le dissipateur de chaleur du CPU MSI AIO étant parfaitement silencieux et s'assurant que le système reste à des niveaux de température convenables.

(Image credit: Future)

Une chose surprenante à noter est que le châssis inhabituel du MSI Aegis Ti5 est en fait un boîtier micro-ATX, et contient une carte mère MSI M ATX Z490. L'ouverture des panneaux latéraux a été assez simple compte tenu de la conception complexe du boîtier, de sorte que vous serez en mesure d'échanger et de mettre à niveau tous les composants internes si vous en avez besoin. Deux des quatre emplacements d'extension disponibles sont occupés par la carte graphique Nvidia GeForce RTX 3080, ce qui vous permet de disposer de trois ports d'affichage et d'un port HDMI supplémentaire. Idéal pour l’insérer dans une configuration à trois moniteurs.

Nous sommes un peu déçus par le nombre de ports USB présents. Il n'est pas impossible de vivre avec les sept qui sont fournis, mais nous avons constaté que nous avions besoin de connecter un hub USB alimenté afin de connecter tous nos périphériques de jeu et nos dispositifs de charge. Deux ports USB-C sont cependant fournis sur l'Aegis Ti5, ce qui est un bonus appréciable pour tous ceux qui utilisent des périphériques plus modernes ou qui ont besoin d'un endroit où brancher des câbles de chargement.

(Image credit: Future)

Achetez-le si...

Vous en avez assez de l'esthétique habituelle des PC gamer

C'est un look unique, qui ne convient pas à tout le monde. Cependant, si vous voulez disposer d’un PC au look futuriste sans avoir à modifier le boîtier, vous ne pourrez pas faire plus original.

Vous recherchez un ordinateur de jeu de très haut niveau

Le MSI Aegis Ti5 que nous avons reçu en test est équipé du matériel le plus puissant disponible sur le marché. Si c'est le genre de configuration que vous recherchez, et que vous ne voulez pas la monter vous-même, c'est le colosse qu'il vous faut.

L'argent n'est pas un problème

C'est l'un des PC gamer les plus chers du marché actuellement, mais il supportera tous les jeux AAA pendant plusieurs années. Aussi, l’investissement est plus que rentable.

Ne l'achetez pas si...