MSI Claw : Le prix est officiel - et certains joueurs ne sont pas satisfaits

Le Claw de MSI, un autre rival de la Steam Deck fonctionnant sous Windows, vient d'être mis en vente aux Etats-Unis, et pour ceux qui aiment le look de l'appareil, ce n'est pas une bonne nouvelle.

MSI a révélé les prix officiels du Claw sur sa boutique (comme VideoCardz l'a remarqué), et le portable de jeu arrive à un prix plus élevé que l'un de ses grands rivaux fonctionnant sous Windows, l'Asus Rog Ally. En effet, la version la moins chère du MSI Claw correspond à la version la plus chère de l'Ally (en termes de prix de vente conseillé).

Le MSI Claw haut de gamme équipé d'un processeur Intel Core Ultra 7-155H et d'une capacité de stockage de 1 To est proposé à 799,99 $ aux États-Unis, tandis que le modèle qui réduit la capacité du SSD à 512 Go est proposé à 749,99 $ (nous attendons encore les prix officiels pour la France, mais ce sera probablement autour des 899 €).

Le Claw le plus bas de gamme conserve la même quantité de stockage, mais réduit le processeur à un Core Ultra 5-135H, et est proposé à 699,99 $. Il est à noter que les prix de ces deux modèles sont conformes à ce que MSI avait laissé entendre, mais il s'agit d'une confirmation officielle.

En comparaison, l'Asus Rog Ally est proposé à 649,99 €. Le Legion Go de Lenovo a deux spins avec un prix recommandé de 799 €, ce qui est légèrement plus cher qu'Asus, mais pas autant que le Claw le plus cher de MSI.

Analyse : Une poignée de dollars

On pourrait dire que le Claw offre un matériel plutôt intéressant pour son prix, et c'est un point de vue tout à fait juste. C'est le premier ordinateur de poche à être équipé d'un processeur Meteor Lake et il en tire des avantages - les jeux ont été fluides lors de notre bref test du MSI Claw - et l'écran Full HD de 7 pouces est vraiment beau et offre un taux de rafraîchissement de 120 Hz (plus le support VRR, comme l'a confirmé The Verge, ce qui est encore une fois un avantage certain).

Cependant, il y a certainement des gens qui auraient préféré voir une réduction de ces spécifications en échange d'un prix un peu plus bas, et il est certain que 799,99 $ en haut de gamme sera une pilule difficile à avaler pour un ordinateur de poche de jeu.

D'après ce que nous avons entendu, le MSI Claw devrait sortir bientôt, et nous pourrons procéder à une évaluation correcte de l'appareil. MSI a indiqué qu'il pourrait être lancé en février ou mars, selon toute vraisemblance, et le fait de voir les prix de vente officiels apparaître sur la boutique de MSI nous laisse penser que l'appareil n'est pas loin d'arriver sur les étagères.