iPhone 16 : une vidéo montre le nouveau design de l'iPhone 16 pour 2024

Maintenant que nous avons tout entendu sur la mise à jour iOS 18 à venir plus tard dans l'année, nous pouvons tourner notre attention vers le matériel - et le design du fleuron de l'iPhone 16 attendu en septembre a de nouveau fuité, cette fois-ci à travers ce qui semble être un moule de boîtier.

Une courte vidéo de ce clip a été postée sur les réseaux sociaux par @UniverseIce, qui est l'un des plus fiables des spécialistes en la matière. Rien n'est officiel tant qu'Apple ne l'a pas confirmé, mais cela correspond aux fuites précédentes que nous avons vues.

Il semble que nous soyons en présence d'un modèle d'étui pour l'iPhone 16 ou l'iPhone 16 Plus, car il est assez difficile de juger de la taille à partir de cette courte séquence. Il s'agit très probablement du modèle le plus grand, mais il pourrait aussi s'agir du modèle standard.

La taille de l'écran de l'iPhone 16 Plus fait encore débat, et d'après ce que nous avons entendu jusqu'à présent, chaque modèle d'iPhone pourrait changer de taille d'écran cette année - peut-être jusqu'à 6,9 pouces avec l'iPhone 16 Pro Max.

Appareils photo et boutons de l'iPhone 16

Que ce moule soit destiné à l'iPhone 16 ou à l'iPhone 16 Plus, les deux téléphones devraient avoir le même design - la seule différence entre les deux combinés devrait être la taille et la configuration de l'écran, les dimensions et la capacité de la batterie.

Vous pouvez voir ici l'alignement vertical de l'appareil photo qui a été précédemment annoncé par les rumeurs : il s'agit d'un changement par rapport à la disposition en diagonale sur l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus, et cela permettra apparemment aux nouvelles versions d'enregistrer des photos et des vidéos dans l'espace.

Il semble également y avoir de la place pour le nouveau bouton Capture qui devrait équiper tous les modèles d'iPhone 16 cette année. Si les rumeurs sont fondées, ce nouveau bouton permettra aux utilisateurs de mieux contrôler la manière dont les photos et les vidéos sont prises.

Il ne fait aucun doute que les rumeurs et les fuites vont se poursuivre d'ici septembre, date à laquelle quatre autres iPhone devraient être lancés - et ils devraient être équipés d'iOS 18 et d'Apple Intelligence.