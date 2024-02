iPhone 16: le bouton d'obturateur qui change tout pour les photographes

Une des rumeurs les plus intéressantes jusqu'à présent sur l'iPhone 16 est que le nouveau smartphone pourrait se doter d'un soi-disant bouton Capture – et de récentes rumeurs ont révélé exactement comment cela pourrait réinventer le traditionnel bouton de déclenchement de l'appareil photo.

Un compte Weibo appelé Setsuna Digital (via MacRumors), qui a déjà prédit avec succès certaines innovations d'Apple dans le passé comme la vidéo spatiale de l'iPhone 15 Pro, a affirmé que le bouton Capture aurait une action en deux étapes qui fonctionnerait comme un déclencheur d'appareil photo traditionnel, permettant d'abord de faire la mise au point puis de prendre une photo.

À moins qu'ils n'aient été configurés avec une mise au point arrière, c'est ainsi que fonctionnent la plupart des appareils photo indépendants – vous permettant de verrouiller la mise au point et l'exposition avec une légère pression sur le déclencheur, puis de recomposer votre prise avant d'appuyer sur le déclencheur pour prendre la photo. Comme le note Setsuna Digital, cela pourrait pousser le prochain iPhone d'Apple encore plus vers l'impression d'utiliser un outil professionnel de photographie et de vidéo.

Ce ne serait pas le premier smartphone à faire cela – le Sony Xperia 1 V dispose également d'un bouton de déclenchement en deux étapes, bien que vous puissiez passer à une configuration plus simple en utilisant le mode Basic. Mais ce qui est particulièrement intéressant avec le bouton Capture dont on entend tant de rumeurs, c'est qu'il ne cherche pas simplement à imiter le déclencheur traditionnel de l'appareil photo.

Selon un rapport antérieur de The Information, vous pourrez également glisser sur la surface du bouton Capture pour zoomer et dézoomer dans votre scène. Il fonctionnerait également pour les photos et les vidéos, puisqu'Apple découvre apparemment que les créateurs de contenu enregistrent davantage de vidéos horizontales pour les grands écrans (plutôt que le format vertical privilégié par TikTok).

Considérant que l'ergonomie est l'une des plus grandes faiblesses des smartphones par rapport aux meilleurs appareils photo sans miroir, les rumeurs sur ce bouton Capture pourraient être une bonne nouvelle pour les futurs propriétaires d'iPhone 16 – particulièrement pour les photographes comme nous.

iPhone 16 : Une grande amélioration photographique ?

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Si vous prévoyez de passer à l'iPhone 16 ou à l'iPhone 16 Pro cette année, les dernières rumeurs suggèrent qu'Apple prévoit des améliorations importantes en matière de photographie et de vidéo pour ces téléphones.

Les deux téléphones devraient recevoir le bouton Capture dont on parle, qui serait l'un des changements matériels les plus significatifs de l'iPhone depuis un moment (peut-être même plus que le bouton Action de cette année). Il devrait apparaître sur le côté inférieur droit de l'iPhone, avec l'antenne mmWave actuelle se déplaçant sur le côté gauche du téléphone.

En tant que photographe ayant décidé de passer à côté de l'iPhone 15 Pro cette année, ces rumeurs nous rendent enthousiastes à l'idée de nous mettre à niveau cette année. Si l'iPhone 16 Pro combine ce nouveau bouton Capture avec la technologie de caméra périscope "tetraprism" vue sur l'iPhone 15 Pro (qui a été prédite par les analystes Ming-Chi Kuo et Jeff Pu), alors ce sera une caméra de poche puissante.

Alors que les iPhones actuels sont d'incroyables appareils photo compacts, se fier uniquement à un écran tactile pour prendre des photos et des vidéos peut sembler être un recul par rapport à l'expérience tactile d'utilisation des meilleures caméras.

Avec l'iPhone 16 Pro également pressenti pour recevoir une caméra ultra-large de 48MP, plus toutes les mises à niveau AI attendu d'iOS 18, cela pourrait être en effet une très bonne année pour se mettre à niveau.