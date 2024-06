Samsung a peut-être confirmé le nom de la Galaxy Watch Ultra sur son propre site web

L'arrivée potentielle d'une Samsung Galaxy Watch Ultra cette année a fait couler beaucoup d'encre, et Samsung elle-même s'est jointe aux fuites en publiant le nom de la nouvelle montre portable sur ses propres sites Web régionaux.

Les pages ont été retirées, mais pas avant d'avoir été repérées par 91mobiles (via Android Authority). Cela ne nous apprend pas grand-chose sur la smartwatch premium, mais semble confirmer son existence, son nom et son arrivée imminente.

Dans les fuites précédentes, nous avions entendu des noms tels que Galaxy Watch 7 Ultra, Galaxy Watch X, et Galaxy Watch 7 Pro - mais au fil du temps, le nom Galaxy Watch Ultra a été utilisé de plus en plus régulièrement, et il semble en effet que ce soit le nom de cet appareil.

Comme il s'agit de la première version Ultra de la série de smartwatches de Samsung, il est logique de ne pas lui attribuer de numéro. L'année prochaine, nous pourrions cependant avoir la Samsung Galaxy Watch Ultra 2 (et c'est bien sûr ce qu'a fait Apple avec l'Apple Watch Ultra 2).

Galaxy Watch Ultra : ce que nous avons entendu jusqu'à présent

La Galaxy Watch Ultra pourrait ressembler à ceci (Image credit: @OnLeaks / Smartprix)

On parle beaucoup d'une Galaxy Watch Ultra pour 2024, et les fuites jusqu'à présent suggèrent que nous aurons bientôt une smartwatch Samsung haut de gamme, et qu'elle aura une taille de 47 mm - comme la plus grande Samsung Galaxy Watch 6 Classic.

L'une des fuites les plus importantes à ce jour montre des rendus non officiels de ce à quoi la Galaxy Watch Ultra pourrait ressembler. Il semble que Samsung n'ait pas réussi à se décider entre un boîtier carré et un boîtier rond, puisqu'il s'agit finalement d'un mélange des deux.

La Galaxy Watch Ultra devrait également être dotée d'un boîtier en titane, tandis que le prix annoncé de 699 à 710 dollars aux États-Unis (650 à 660 €, bien que Samsung ne fasse pas de conversion directe) la place bien au-dessus de la Galaxy Watch 6, mais loin du prix demandé pour l'Apple Watch 2.

Tout porte à croire que le 10 juillet sera la date du prochain événement Unpacked de Samsung, au cours duquel nous devrions voir la Galaxy Watch Ultra et la Galaxy Watch 7, ainsi que le Galaxy Z Fold 6, le Galaxy Z Flip 6, le Galaxy Ring et les Galaxy Buds 3.