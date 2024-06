La date de lancement des nouveaux appareils de Samsung a de nouveau fuité

Les rumeurs précédentes indiquaient que le mercredi 10 juillet serait la date à laquelle Samsung tiendrait son prochain grand événement de lancement Unpacked - et une nouvelle fuite a pratiquement confirmé que ce serait bien le jour de cette grande révélation.

La fuite se présente sous la forme d'un graphique de compte à rebours posté par Evan Blass, l'un des informateurs les plus fiables du secteur. Il semble provenir des documents marketing officiels de Samsung et indique clairement la date et l'heure.

Cette heure correspond à 10 heures du matin en Corée du Sud, pays d'origine de Samsung, et à 15 heures en France. L'image comporte également un lien de pré-enregistrement, sans doute pour s'inscrire à l'avance aux mises à jour.

L'image divulguée présente également les étoiles familières de Galaxy AI - attendez-vous donc à plus d'IA - et une image de la Tour Eiffel, faisant peut-être allusion à l'endroit où se tiendra l'événement. Des spéculations antérieures ont suggéré que le prochain Samsung Unpacked serait d'une manière ou d'une autre lié aux Jeux olympiques d'été, qui débuteront à Paris le 26 juillet.

Voici ce qui s'annonce à l'évènement de Samsung

Les objets pliables lancés par Samsung en 2023 (Image credit: Future)

Nous pouvons nous attendre à voir toute une série de nouveaux gadgets lors de cet événement. Les Samsung Galaxy Z Fold 6 et Samsung Galaxy Z Flip 6 devraient faire leur apparition, un an après le lancement de leurs prédécesseurs - et nous continuons à entendre des rumeurs sur un éventuel Samsung Galaxy Z Fold 6 Ultra.

Cependant, il a été dit que l'événement se concentrerait principalement sur les wearables. Dans cette catégorie, nous devrions voir la Samsung Galaxy Watch 7 et peut-être la Samsung Galaxy Watch Ultra - la Samsung Galaxy Watch FE ayant déjà été annoncée.

Il est probable que le Samsung Galaxy Ring soit également lancé, après avoir été présenté lors de l'événement Unpacked organisé par Samsung en janvier dernier. Nous devrions enfin obtenir des détails sur le prix et la disponibilité de la bague intelligente.

Comme vous pouvez vous y attendre, nous couvrirons tout ce qui se passera au fur et à mesure, et si Samsung s'en tient à la tradition, vous pourrez également visionner un livestream de l'événement sur YouTube ou sur le site web de Samsung.

