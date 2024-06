Beats Pill : nouvelles, fuites et tout ce que nous savons à ce jour sur l'enceinte Bluetooth de Beats

Beats n'est plus présent sur le marché des enceintes Bluetooth depuis qu'Apple a abandonné la Beats Pill Plus en janvier 2022, mais des fuites en ligne ont laissé planer le doute sur le retour d'une enceinte Beats Pill à l'horizon.

En toute transparence, la Beats Pill Plus n'aurait pas trouvé sa place dans notre sélection des meilleures enceintes Bluetooth si elle était encore en circulation aujourd'hui. Cependant, cela ne veut pas dire que nous ne sommes pas impatients de voir le retour d'une enceinte Bluetooth bien connue avec un élément de nostalgie.

Bien qu'aucune annonce officielle n'ait encore été faite, de nombreuses fuites en ligne et même des apparitions de célébrités laissent présager un lancement imminent. Au cours des derniers mois, nous avons gardé nos yeux et nos oreilles à l'affût de tous les détails croustillants concernant le retour de Beats dans le monde de l'audio, et nous avons rassemblé tout ce que nous savons jusqu'à présent en un seul endroit pour vous - ici même.

Instagram a été l'épicentre de la majorité des fuites de la Beats Pill, et un récent reel pointe fortement vers une possible annonce le 25 juin - comme le fait le post X, ci-dessous....

La publicité, qui met en scène LeBron James et L'il Wayne, a été publiée sur les comptes Beats By Dre sur Instagram et X. À la fin de la vidéo, les chiffres 6,25 apparaissent, ce qui nous laisse penser qu'une sorte de dévoilement aura lieu demain. En avril, James avait déjà été aperçu avec un haut-parleur Beats Pill-esque, partagé sur le fil Instagram des Lakers.

(Image credit: LA Lakers; Instagram)

Beats Pill : Prix attendu

Pendant un certain temps, les rumeurs concernant le nouveau haut-parleur Beats Pill sont restées lettre morte, mais les choses ont changé ces derniers jours avec une fuite sur le prix. C'est la première fois que l'on sait combien coûtera le haut-parleur, et c'est grâce à un post sur X (anciennement Twitter) de Mark Gurman de Bloomberg.

En plus de révéler les choix de couleurs possibles, Gurman mentionne que la prochaine Beats Pill sera vendue au prix de 149 $ (environs 140 €). C'est un prix beaucoup plus bas que ce que nous attendions tous, étant donné que la Beats Pill Plus était à 249 €, mais bon, nous ne nous plaignons pas du tout.

Recevez quotidiennement des informations, de l'inspiration et des offres dans votre boîte de réception Inscrivez-vous pour recevoir les dernières nouvelles, les critiques, les opinions, les meilleures offres technologiques et bien plus encore. Contactez-moi avec des nouvelles et des offres d'autres marques Future Recevez des e-mails de notre part au nom de nos partenaires ou sponsors de confiance

Une autre image divulguée... (Image credit: Arsène Lupin / X)

Beats Pill : Actualités et rumeurs

En avril 2024, la rumeur d'un retour de la Beats Pill a été lancée par un reel Instagram des Lakers montrant LeBron James exhibant un mystérieux appareil qui ressemblait étrangement à l'enceinte Beats Pill. Cela a laissé un grand point d'interrogation au-dessus de nos têtes, mais il s'est estompé dès qu'une autre fuite est apparue dans iOS 17.5 quelques semaines plus tard.

Cette fuite dévoilait des images révélant que la prochaine Beats Pill pourrait être disponible en trois couleurs différentes : noir, rouge et or. Mark Gurman, de Bloomberg, a confirmé dans son post X que la Beats Pill serait disponible dans les couleurs mentionnées. Maintenant qu'Apple a déployé iOS 17.5, nous supposons que les nouvelles fonctionnalités de la mise à jour prendront en charge le haut-parleur à venir, ce qui signifie qu'une date de lancement pourrait être imminente.

Heureusement, nous pouvons indiquer le 25 juin comme date de lancement, ou au moins le jour de l'annonce officielle. Dre sur X (anciennement Twitter), où une publicité mettant en scène LeBron James et Lil Wayne incluait le chiffre 6.25 à la fin de l'annonce - ce qui laisse présager un dévoilement cette semaine.

Le haut-parleur Beats Pill semble être une mise à jour relativement légère du modèle aujourd'hui abandonné (merci à Mark Gurman d'en avoir parlé récemment), mais il promet d'être plus puissant qu'auparavant et d'offrir de meilleures basses. Le port de charge serait désormais USB-C (bien sûr) et il devrait peser 1,5 kg.

L'un des plus grands changements annoncés sous le capot reste significatif : les tweeters auraient été repositionnés et tireraient désormais légèrement vers le haut à un angle de 20 degrés afin d'éviter que les ondes sonores ne soient bloquées par des objets situés à proximité du haut-parleur.

Beats Pill : Ce que nous voulons voir

Comme les fuites nous ont laissé avec pas mal de questions sans réponse, nous ne pouvons que nous attendre à ce que l'annonce officielle le 25 juin ne soit rien de moins qu'un spectacle technologique.

Il reste encore quelques informations à dévoiler, mais nous avons l'impression qu'elle sera légèrement plus grande que la Beats Pill Plus, mais plus légère. Avec toutes les fuites que nous avons jusqu'à présent, nous avons développé une vision assez solide de ce que le prochain haut-parleur Beats Pill aura - ou plutôt de ce que nous aimerions qu'il ait.

1. Une meilleure autonomie de la batterie

En ce qui concerne l'amélioration de l'autonomie de la batterie, il ne s'agit pas d'une grande demande, étant donné que l'autonomie de 12 heures de la Beats Pill Plus était la norme pour n'importe quelle enceinte Bluetooth. Dans l'une des fuites les plus récentes, une autonomie de 24 heures a été promise.

L'ancienne Pill, bientôt remplacée par une nouvelle Pill ? (Image credit: Future)

2. Différentes options de couleurs

Si le post de Gurman sur X est vrai, nous pouvons nous attendre à ce que la prochaine Beats Pill soit disponible en trois couleurs différentes : noir, rouge et or. Bien que la qualité audio soit essentielle, lorsqu'il s'agit d'enceintes Bluetooth, il n'y a rien de plus excitant que de pouvoir choisir parmi une sélection de couleurs amusantes. La Beats Pill Plus était également disponible en trois couleurs : noir, blanc et rouge. Bien que les nouvelles options de couleurs ne soient pas très différentes, il est agréable d'avoir le choix.

3. Un son raffiné

Lorsque nous avons testé l'enceinte Beats Pill Plus en 2016, nous l'avons critiquée pour ses basses incontrôlées et sa tendance à la distorsion à des volumes plus élevés. Mais lorsqu'il s'agit de la prochaine enceinte Beats Pill, nous espérons qu'Apple a pris son temps pour affiner sa qualité audio, et selon un rapport de 9to5Mac, il semble que nous pourrions obtenir une mise à niveau audio assez sérieuse.

Pour commencer, le haut-parleur pourrait prendre en charge le Bluetooth 5.3, ce qui lui donne déjà une longueur d'avance lorsqu'il s'agit de se connecter à des appareils. Selon l'article de 9to5Mac, le haut-parleur sera équipé d'un woofer redessiné pour déplacer "90 % de volume d'air en plus, tout en réduisant la distorsion dans les basses fréquences". Le haut-parleur devrait également être doté d'un nouveau tweeter permettant d'affiner les aigus et les médiums, ce qui devrait permettre d'éliminer les aigus perçants du Beats Pill Plus.

(Image credit: Shutterstock)

4. Un indice de protection IP - et une fonction "daisy-chaining" (connexion en guirlande)

Nous sommes en 2024 et aujourd'hui, à moins que votre enceinte portable Bluetooth ne soit dotée d'un indice IP67 (ce qui signifie qu'elle est à la fois étanche à la poussière et à l'eau), elle ne peut pas vraiment rivaliser, car de nombreuses options (oui, même les enceintes Bluetooth à petit budget comme celles que vous trouverez dans notre récent mini-récapitulatif des meilleures enceintes Bluetooth à petit budget) offrent cette possibilité.

Ensuite, pensez au PartyBoost de JBL, au PartyUp d'Ultimate Ears ou à la technologie daisy-chaining équivalente de Sony, qui vous permettent tous de connecter sans fil jusqu'à 100 enceintes compatibles similaires pour un son de qualité supérieure. En bref, nous aimerions voir cela, s'il vous plaît - et une option de couplage stéréo serait également géniale.

Vous aimerez aussi