Le OnePlus Pad 2 est présenté comme la tablette Android la plus puissante jamais fabriquée

La OnePlus Pad occupe déjà l'une des premières places de notre liste des meilleures tablettes Android, mais il semble que la OnePlus Pad Pro pourrait bientôt prendre sa place.

Dans une nouvelle publication sur Weibo (via WCCFTech), OnePlus décrit la OnePlus Pad Pro – qui devrait être appelée OnePlus Pad 2 aux États-Unis – comme la "tablette Android la plus puissante" à ce jour. La société n'a pas encore confirmé les détails du chipset, mais des rumeurs antérieures évoquent un Snapdragon 8 Gen 3 pour cette future tablette, ce qui justifierait l'affirmation audacieuse de OnePlus.

La OnePlus Pad originale est équipée d'un puissant chipset MediaTek Dimensity 9000, tandis que son principal concurrent sous Android, la Samsung Galaxy Tab S9 Ultra, est dotée d'un Snapdragon 8 Gen 2 tout aussi performant. Presque tous les meilleurs smartphones Android – y compris le Samsung Galaxy S24 Ultra et le OnePlus 12 – sont alimentés par la dernière version du silicium phare de Qualcomm, il est donc logique que OnePlus cherche également à équiper la OnePlus Pad 2 d'un Snapdragon 8 Gen 3, du moins aux États-Unis.

Fait intéressant, certains tests ont révélé que le nouveau MediaTek Dimensity 9300+ est actuellement le chipset Android le plus puissant du marché, ce qui pourrait signifier que OnePlus fait référence à ce chipset dans sa communication, plutôt qu'au Snapdragon 8 Gen 3.

La OnePlus Pad est actuellement notre tablette Android préférée de 2024. (Image credit: Future / Philip Berne)

De plus, les chipsets MediaTek sont généralement moins chers que les chipsets Qualcomm, donc opter pour le Dimensity 9300+ permettrait probablement à OnePlus de maintenir l'abordabilité relative de la OnePlus Pad avec la OnePlus Pad 2.

Cela dit, il semble plus probable que l'entreprise équipe la OnePlus Pad 2 du Snapdragon 8 Gen 3, en raison de la notoriété de ce dernier sur le marché américain.

OnePlus Pad 2 : Identique mais différent

Quant à ce que nous avons entendu d'autre à propos de la OnePlus Pad 2 – qui devrait être dévoilée le 27 juin – des images prétendument divulguées sur Weibo semblent montrer une tablette presque identique à la OnePlus Pad, bien que nous nous attendions à ce que OnePlus apporte des améliorations à la batterie et à la caméra du nouveau modèle.

Image 1 of 3

Pour référence, la OnePlus Pad est équipée d'une batterie de 9 510 mAh et de deux caméras : une caméra arrière de 13 MP et une caméra selfie de 8 MP. Les autres spécifications incluent un écran LCD de 11,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz et une prise en charge HDR10+, jusqu'à 256 Go de stockage et jusqu'à 12 Go de RAM.

Avec son écran haute résolution, sa grande batterie et son prix compétitif, la OnePlus Pad rivalise déjà avec l'iPad 10.9 (2022). On espère que la OnePlus Pad 2 pourra faire de l'ombre à d'autres des meilleures iPads lors de son lancement plus tard ce mois-ci.

