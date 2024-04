OnePlus Pad 2 : des mois d'attente, mais une mise à jour très puissante

Plus d'un an s'est écoulé depuis l'annonce du OnePlus Pad en février 2023, il semble donc que le OnePlus Pad 2 soit attendu. Mais nous n'en avons pas encore beaucoup entendu parler, et la dernière fuite suggère que nous devrons encore attendre au moins quelques mois.

Cette fuite provient de l'informateur Max Jambor, posté sur X (via GSMArena), qui affirme que le OnePlus Pad 2 sera lancé au cours du second semestre de l'année. Le OnePlus Pad 2 sera donc disponible au plus tôt dans trois mois, mais il pourrait ne pas être lancé avant huit mois.

C'est décevant, car le OnePlus Pad original est une excellente alternative à l'iPad 10.9 (2022), avec un écran à très haute résolution, une grande batterie et un prix compétitif, ce qui lui a valu quatre étoiles dans notre test du OnePlus Pad [en anglais].

Néanmoins, il est encourageant d'entendre parler d'une fenêtre de sortie, car les nouvelles concernant le OnePlus Pad 2 sont restées très discrètes jusqu'à présent.

OnePlus Pad 2 : un bien meilleur chipset

En fait, nous n'avons pas encore vu de véritables fuites de caractéristiques, mais nous avons entendu parler d'une possible spécification pour l'Oppo Pad 3, qui est pertinente parce que le OnePlus Pad est essentiellement une version mondiale de l'Oppo Pad 2, qui n'est disponible qu'en Chine.

Si le OnePlus Pad 2 finit par avoir des spécifications similaires ou identiques à celles de l'Oppo Pad 3, alors il pourrait être équipé de la puce Snapdragon 8 Gen 3, selon l'informateur Digital Chat Station.

Ce serait une excellente nouvelle, car il s'agit d'un processeur haut de gamme, que l'on trouve également dans des appareils comme le Samsung Galaxy S24 Ultra, et qui permettrait à la tablette de résoudre l'un de nos principaux problèmes avec l'original, à savoir que, bien que puissante, elle n'est pas à la hauteur des tablettes les plus rapides du marché.

Recevez quotidiennement des informations, de l'inspiration et des offres dans votre boîte de réception nscrivez-vous pour recevoir quotidiennement les dernières nouvelles, des critiques, des opinions, des analyses, des offres et plus encore du monde de la technologie. Contactez-moi avec des nouvelles et des offres d'autres marques Future Recevez des e-mails de notre part au nom de nos partenaires ou sponsors de confiance

Les autres spécifications ne sont pas claires, mais le OnePlus Pad original a un écran LCD de 11,61 pouces 2000 x 2800 avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, jusqu'à 256 Go de stockage, jusqu'à 12 Go de RAM, une batterie de 9 510 mAh, un appareil photo de 13 Mpixels à l'arrière et un autre de 8 Mpixels à l'avant. Il est donc probable que le OnePlus Pad 2 égalera ou dépassera la plupart de ces caractéristiques. Espérons que nous le découvrirons dans trois mois plutôt que dans huit.