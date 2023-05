OnePlus Pad : la tablette qui renoue avec le concept de flagship

Grande batterie et chargement plus rapide

La OnePlus Pad défie l'histoire des tablettes. Chaque fois qu'une meilleure tablette apparaît, elle coûte toujours plus cher (ou peut-être est-ce uniquement le cas chez Samsung ?). Ce que OnePlus a fait pour les smartphones - offrir un mélange impressionnant de fonctionnalités dans un packaging élégant pour un meilleur prix, la marque le fait maintenant pour les tablettes... ou presque. Le prix est correct, et vous obtenez une surface d'affichage plus grande, une batterie de meilleure capacité et un look plus cool que chez n'importe quel concurrent. Certaines des fonctions les plus importantes pour les propriétaires de OnePlus ne sont encore qu'une promesse et celles-ci pourraient déterminer si OnePlus a construit un écosystème capable de rivaliser avec Apple ou s'il s'agit simplement d'une belle tablette écologique à un prix avantageux.

OnePlus Pad : test en une minute

L'univers des tablettes est aussi complexe que celui des smartphones et il est difficile de trouver la tablette la mieux adaptée à ses besoins et au bon prix. Avec la OnePlus Pad, le fabricant de smartphones apporte sa propre philosophie - grands écrans, design sophistiqué, prix agressifs - à un marché stagnant qui a besoin d'être secoué.

Si le choix entre Android et Apple n'a pas d'importance pour vous, la OnePlus Pad est une fantastique tablette de divertissement dotée d'un écran parfait, à emporter partout dans la maison pour répondre à tous vos besoins.

Ce n'est pas la tablette la plus puissante que vous puissiez acheter, elle ne remplacera donc pas un "ordinateur portable" comme l'iPad Air. Elle est également trop chère pour rivaliser en termes de prix avec les meilleures tablettes Fire d'Amazon que l'on jette aux enfants sur la banquette arrière pendant les longs trajets en voiture.

La OnePlus Pad est idéale pour une utilisation à la maison (Image credit: Future / Philip Berne)

La OnePlus Pad excelle à vous divertir, à naviguer sur le web et à être votre écran préféré pour les tâches quotidiennes. L'écran est somptueux et les haut-parleurs sont suffisamment puissants et clairs pour divertir efficacement (ou déranger) tous ceux qui vous entourent. Son design est solide et plus élégant que les autres tablettes de ce prix.

La OnePlus Pad est encore meilleure si vous avez un téléphone OnePlus, comme le OnePlus 11, mais ce n'est pas obligatoire. Même les possesseurs d'iPhone pourraient choisir cette tablette pour son écran plus grand que celui d'un iPad 10.9 (2022), en particulier grâce à son look original. OnePlus marque des points avec cette tablette, et il faut espérer que ses grands rivaux, comme Samsung, comprendront enfin ce qui est important dans une tablette, et le prix qu'elle doit coûter.

OnePlus Pad : prix et disponibilité

Disponible le 8 mai au prix de 499€

Une seule configuration avec 8 Go de RAM / 128 Go de stockage.

Uniquement disponible en vert halo, en complément du OnePlus 11 et des Buds Pro 2.

Les téléphones OnePlus sont toujours une bonne affaire par rapport aux autres marques phares et la OnePlus Pad ne fait heureusement pas exception à la règle. À 499 €, cette tablette est 90 € moins chère que le modèle de base de l'iPad 10.9.

Le modèle de base de la Galaxy Tab S8 de Samsung est inexplicablement beaucoup plus cher, à 879€. Le prix de la OnePlus Pad est plus proche de celui de la Galaxy Tab S7 FE (509 €), même si elle surpasse la nouvelle tablette phare de Samsung sur certains points importants et intéressants.

Il n'existe qu'une seule configuration de la tablette OnePlus Pad, avec 128 Go de stockage et 8 Go de RAM. Il existe plus d'une douzaine de variantes de l'iPad et une myriade de familles de Galaxy Tab de Samsung, mais OnePlus reste simple avec sa première tablette, comme il l'a fait avec son récent téléphone phare. Il n'y aura pas de modèle Plus ou Pro, et vous ne pourrez pas obtenir plus de stockage ou de RAM.

Nous avons eu assez d'espace de stockage pour télécharger un grand nombre de programmes. (Image credit: Future / Philip Berne)

C'est peut-être restrictif, mais nous ne nous sommes jamais sentis limités pendant le temps que nous avons passé avec la OnePlus Pad. Nous avons chargé nos jeux préférés et téléchargé toutes les textures haute résolution en arrière-plan sans jamais se sentir étouffés. Nous avons téléchargé une saison complète de la série Star Trek : Picard et plusieurs épisodes de Better Call Saul, sans se soucier de l'espace de stockage. Il ne s'agit pas d'un outil de productivité ou de créativité, donc nous n'allons pas éditer des fichiers vidéo massifs ou stocker des tonnes de données à bord de toute façon.

Franchement, OnePlus a fixé un prix fantastique pour cette tablette. Quand nous l'avons vue pour la première fois, nous pensions que l'entreprise commettrait l'erreur fatale de surévaluer le prix de cette magnifique machine. À ce prix de lancement, elle se hisse finalement en tête de notre liste des meilleures tablettes Android. Nous vous conseillons même même de profiter de l'offre de précommande de 30% sur les écouteurs OnePlus Buds Pro 2, si vous lisez ces lignes à temps. Ils sont excellents pour un prix aussi avantageux.

Rapport qualité/prix : 5 / 5

OnePlus Pad : caractéristiques

Swipe to scroll horizontally Prix de lancement 499€ Système d'exploitation Oxygen OS avec Android 13 Puce MediaTek Dimensity 9000 Mémoire (RAM) 8 Go (LPDDR5) Stockage 128 Go (UFS 3.1) non extensible Affichage Écran LCD IPS de 11,61 pouces 7:5 (2 800 x 2 000) Poids 552g Batterie 9,510mAh Chargement 67W SUPERVOOC Appareils photo 13MP principal, 8MP frontal

Avec OnePlus, vous obtenez toujours un appareil qui est impressionnant à certains égards, mais qui fait des compromis pour réduire les coûts. Nous n'avons pas remarqué les restrictions sur la OnePlus Pad comme nous l'avions constaté sur les précédents téléphones OnePlus.

La plupart des tâches effectuées sur une tablette ne nécessitent pas un processeur surpuissans. De même, vous ne verrez pas d'inconvénient à ce que votre tablette ne puisse pas prendre de photos comme les meilleurs téléphones dotés d'un appareil photo. La OnePlus Pad fait les bons compromis en matière de spécifications, mais nous avons constaté que les performances étaient à la traîne pour les tâches les plus intensives.

C'est au niveau de l'écran que la OnePlus Pad se démarque de ses concurrents. L'écran IPS LCD de 11,61 pouces est plus grand et plus précis que celui de tous les concurrents dans sa gamme de prix. L'iPad 10.9 et la Samsung Galaxy Tab S8 sont largement surpassés. La qualité de cet écran est plus proche de celle du dernier iPad Pro 11 pouces, qui coûte 1 069€, soit près de deux fois plus que la OnePlus Pad.

Les fans de OnePlus sont sans doute en train d'acquiescer, car vous savez ce qui fait la force de OnePlus : vous bénéficiez de quelques caractéristiques phares à un prix défiant toute concurrence. Il n'est donc pas surprenant que la OnePlus Pad soit dotée d'une batterie plus grande que ses rivaux et qu'elle se recharge beaucoup plus rapidement, à 67 W, que les vitesses de charge dérisoires de Samsung et d'Apple (45 W et 30 W respectivement).

Retouche photo sur la OnePlus Pad avec Adobe Lightroom (Image credit: Future / Philip Berne)

Le sacrifice se fait d'abord au niveau de la puce. La OnePlus utilise la puce MediaTek Dimensity 9000 de fin 2021, même si la Dimensity 9200 a été annoncée. La famille Galaxy Tab S8 de Samsung utilise la puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 que l'on retrouve dans ses téléphones phares Galaxy S22 de 2022. De même, Apple utilise des puces Bionic haut de gamme de la gamme iPhone dans son modèle de base iPad et des puces de type ordinateur de bureau M1 des derniers Mac dans l'iPad Air et les modèles supérieurs.

Cela signifie que, contrairement à ses concurrents onéreux, la OnePlus Pad ne remplacera pas parfaitement un ordinateur portable. Elle n'est pas non plus aussi rapide que les meilleurs téléphones OnePlus. Nous avons comparé l'édition de photos à l'aide d'Adobe Lightroom sur un Microsoft Surface Laptop Go 2 (une machine très lente) et sur la OnePlus Pad. Sur cette dernière, nous avons constaté de sérieuses latences et des saccades qui rendaient le travail impraticable.

Dans l'ensemble, les performances ne sont pas enthousiasmantes. Vous pouvez jouer à vos jeux Android préférés, mais vous ne verrez pas les graphismes en haute résolution fonctionner de manière fluide, ce qui est dommage pour un écran aussi éblouissant. Heureusement, les films de nos services de streaming préférés sont presque parfaits. Contrairement à Samsung, OnePlus prend en charge la norme HDR Dolby Vision que Netflix préfère, de sorte que même les contenus de science-fiction dans l'espace se sont avérés magnifiques (oui, même sur un écran LCD).

Une macro-image de pixels sur l'écran de la OnePlus Pad (Image credit: Future / Philip Berne)

OnePlus Pad : affichage

Grand et magnifique écran LCD IPS de 11,61 pouces

Densité de pixels plus élevée (donc plus de netteté) qu'avec n'importe quel iPad ou Galaxy Tab

Taux de rafraîchissement jusqu'à 144 Hz pour certaines applications et fonctions

Lors de la conception de sa première tablette, OnePlus a judicieusement commencé par choisir le meilleur écran possible pour le prix, et a construit autour de cette dalle. L'écran de la OnePlus Pad est éblouissant. Il contient plus de pixels par pouce que les meilleurs iPads, y compris l'iPad Pro. Seuls les appareils à encre électronique, comme la Kindle Scribe, offrent une plus grande netteté.

Nous pourrions nous languir de la technologie OLED - avec son contraste quasi infini et ses couleurs saturées - mais un excellent écran LCD IPS comme celui de la tablette OnePlus en est proche. On trouve de l'OLED sur la Samsung Galaxy Tab S8+ et sur d'autres modèles, mais Apple utilise la même technologie IPS pour son iPad Air tandis que l'iPad Pro 12.9 (2022) utilise une technologie mini-LED très haut de gamme. La tablette OnePlus Pad est aussi lumineuse que l'iPad Air, même en plein soleil.

Nombreuses options de réglage de l'affichage (Image credit: Future / Philip Berne)

OnePlus indique que l'écran Pad peut être rafraîchi à des taux variables jusqu'à 144Hz, mais on ne voit pas clairement où se situe cet avantage. Les petits caractères indiquent qu'il existe une liste blanche pour les applications qui peuvent utiliser les vitesses les plus rapides, y compris probablement l'interface utilisateur d'Oxygen OS, puisqu'elle semble très fluide sur cet écran. Nous avons contacté OnePlus pour plus de détails.

Il est arrivé que la fréquence d'images semble saccadée, surtout pendant les jeux, mais il s'agissait probablement d'un problème de performance et non de fréquence de rafraîchissement. Si vous souhaitez économiser de l'énergie, vous pouvez réduire le taux de rafraîchissement à 60 Hz, parmi de nombreux autres paramètres. De nombreuses options permettent également d'améliorer les vidéos ou d'assurer le confort des yeux la nuit.

Affichage : 4 / 5

Le métal est brossé selon un motif radial autour de l'appareil photo. (Image credit: Future / Philip Berne)

OnePlus Pad : design

Un look unique avec un appareil photo centré et une finition en métal brossé

Uniquement en vert halo, ce qui ressemble à s'y méprendre au OnePlus 11

Joli, mais les bords bizarres rendent la tablette moins confortable

OnePlus ne se contente pas de lancer une tablette, la marque complète un écosystème de produits, et visuellement, la OnePlus Pad ressemble beaucoup aux autres produits majeurs de OnePlus de l'année dernière : le OnePlus 11 et les OnePlus Buds Pro 2, notamment si vous avez acheté ces produits en "Eternal Green" (le téléphone) ou en "Arbor Green" (les écouteurs). Ces deux appareils étaient également disponibles en noir, mais OnePlus s'est engagé à fond dans le vert avec la OnePlus Pad.

La famille OnePlus en vert (Image credit: Future / Philip Berne)

Cela ne devrait pas surprendre ceux qui suivent le marché des téléphones, car cette teinte verte naturelle est apparue dans toutes les marques et gammes de produits. Elle est très en vogue en ce moment, du moins dans certaines régions. Pas de bleu pour OnePlus, et certainement pas de violet. Il n'y a que du vert, qu'il soit Eternal, Arbor ou Halo.

Il est vrai que la OnePlus Pad offre une apparence et une sensation étranges. L'esthétique est agréable, la texture et l'ergonomie le sont moins. Le vert est très joli bien qu'il ne corresponde pas tout à fait à toutes les catégories de produits. Le OnePlus 11 est en verre brillant (ou légèrement texturé) et glissant, tandis que la OnePlus Pad est en métal brossé selon un motif circulaire qui rayonne autour de l'appareil photo.

C'est un appareil photo de grande taille pour une tablette. (Image credit: Future / Philip Berne)

Le cercle noir de l'appareil photo est un élément de design controversé, qui se trouve au milieu de la tablette si vous la tenez en orientation paysage. Encore une fois, si vous avez suivi le marché de la téléphonie récemment, vous êtes déjà habitué aux énormes caméras circulaires à l'arrière des appareils mobiles.

OnePlus affirme que le fait de centrer l'appareil photo facilite la prise de photos et permet d'éloigner les doigts de l'objectif. Dommage qu'il n'y ait pas la participation de Hasselblad, comme sur le OnePlus 11 (et certains des téléphones précédents de la société) ; pour ceux qui prennent la photographie sur tablette au sérieux.

Un bord bombé, avec une découpe pour le haut-parleur (Image credit: Future / Philip Berne)

OnePlus a parlé de ses bords incurvés uniques comme d'un "cadre incurvé", avec un traitement 2.5D - peu importe ce que cela signifie. Il y a bien une belle courbe, mais elle n'est pas uniforme sur l'ensemble de l'appareil. Pour accueillir le protège-clavier optionnel et les broches, l'un des bords est enfoncé et plat. C'est une sensation désagréable en main, alors que le reste de la tablette est si lisse et uniforme.

Nous n'avons pas trouvé la OnePlus Pad plus ou moins confortable que la concurrence. Elle est plus lourde que les modèles comparables de l'iPad et de la Galaxy Tab. Elle n'est pas glissante, mais le cadre fin et les matériaux de qualité supérieure la rendent moins confortable à manipuler.

Design : 3/5

OnePlus Pad : logiciel

Les fonctions de connectivité du téléphone OnePlus ne sont pas disponibles au lancement

Les fenêtres multiples et les fenêtres contextuelles fonctionnent bien

OxygenOS semble lourd sur une tablette

Lorsque OnePlus nous a annoncé le lancement d'une tablette - en particulier une tablette qui ressemble à son dernier téléphone phare - nous étions curieux de savoir comment les deux allaient fonctionner ensemble. Malheureusement, notre curiosité demeure, car OnePlus a fait de nombreuses promesses concernant la synchronisation entre les deux appareils, mais les fonctionnalités ne sont pas encore là (au moment de la rédaction de cet article).

Sans pouvoir tester cette fonctionnalité, nous ne pouvons pas vous dire si OnePlus a fait quelque chose de spécial.

Ces caractéristiques incluent une connexion de données spéciale qui permet à la OnePlus Pad d'utiliser votre réseau cellulaire par l'intermédiaire de votre téléphone, sans avoir à se soucier d'un hotspot WiFi. Apple dispose de cette fonctionnalité sur ses appareils iPad et elle fonctionne automatiquement, alors espérons que OnePlus parviendra à une expérience tout aussi fluide.

La synchronisation devrait aller encore plus loin que le partage de données. OnePlus affirme que la tablette récupérera les photos de votre téléphone dès que vous les prendrez, un peu comme iCloud d'Apple et la Galerie synchronisée de Samsung. Bien sûr, Google Photos fait le même travail, mais sans pouvoir tester cette fonctionnalité, nous ne pouvons pas vous dire si OnePlus a fait quelque chose de spécial.

Vous pourrez même partager votre presse-papiers, de sorte que si vous coupez et collez du texte sur votre téléphone, il devrait s'afficher sur le clavier de votre Pad, mais cette fonctionnalité n'était pas non plus disponible lors de nos tests. Cela pourrait être intéressant, et particulièrement gratifiant pour les propriétaires de OnePlus. Alors qu'Apple construit tout un écosystème d'intégration entre ses appareils, Samsung et d'autres fabricants Android ont été moins agressifs en offrant la possibilité de rester dans la même famille de marques.

Nous avons des téléphones OnePlus à portée de main pour essayer les nouvelles fonctionnalités dès qu'elles arriveront dans une mise à jour automatique.

La multifenêtre sur la OnePlus Pad est utile (Image credit: Future / Philip Berne)

Il existe des fonctions multifenêtres standard, notamment la possibilité de balayer vers le bas avec deux doigts et de diviser ce que vous regardez. Vous pouvez même réduire une application à une fenêtre contextuelle qui continue de fonctionner normalement.

Ces fonctions côte à côte ont bien fonctionné lorsque nous les avons utilisées. Samsung gère mieux les gestes de redimensionnement des fenêtres, mais là encore, Samsung a pratiquement inventé les fonctions multifenêtres sur les appareils mobiles.

Peut-être trop de paramètres pour une tablette (Image credit: Future / Philip Berne)

Bien que nous aimions généralement l'OxygenOS utilisé par OnePlus, nous l'avons trouvé un peu trop lourd pour une tablette. Sur un téléphone, nous aimons personnaliser chaque millimètre de notre expérience ; cela rend le téléphone plus personnel. Sur une tablette, ces fonctionnalités ne sont que du vent.

Une tablette doit s'affranchir de son propre grand écran. Nous ne voulons pas nous embarrasser d'un système d'exploitation sur notre tablette, nous voulons juste regarder nos émissions en streaming, naviguer sur le web et jouer à Marvel Snap. Les transitions de l'écran d'accueil et les fonctions d'aide à la navigation sont excellentes sur un téléphone plus petit et utilisable d'une seule main, mais sur une tablette, elles paraissent ridicules et ne servent à rien.

Logiciel : 3 / 5

OnePlus Pad : performances

Le Dimensity 9000 de MediaTek était un excellent processeur l'année dernière

La puce ne peut pas suivre le taux de rafraîchissement rapide de l'écran

La performance des fonctions de connexion de données n'est pas claire

Même si la OnePlus Pad a l'apparence et la sensation d'une tablette phare, son prix est destiné à concurrencer le modèle de base de l'iPad d'Apple et la Tab S7 "Fan Edition" de Samsung. Par conséquent, nous pouvons pardonner les performances qui ne sont pas à la hauteur de celles de la puce Snapdragon 8 Gen 2 de notre smartphone OnePlus.

OnePlus nous a envoyé un échantillon avec une housse de clavier assortie et le OnePlus Stylo - un stylet propriétaire coûteux qui pend de manière précaire sur le côté de la tablette et qui doit être rechargé régulièrement.

Nous avons essayé d'effectuer des tâches de retouche photo plus avancées, mais la OnePlus Pad n'a pas réussi à suivre. Nous avons dû toucher et déplacer les curseurs d'effets dans Lightroom à plusieurs reprises avant que l'application ne prenne en compte nos actions. La saisie dans Google Docs était bien meilleure, et le clavier est un accessoire de qualité qui mérite d'être pris en considération, surtout si vous aimez la couleur assortie.

C'est un stylet coûteux, ne le perdez pas. (Image credit: Future / Philip Berne)

Pour nous, le stylet est difficile à vendre. Il est fixé à l'aide d'aimants, ce que nous avons détesté. Nous pensons qu'il s'agit d'une manœuvre visant à vous vendre un stylet de remplacement après que vous l'ayez perdu. La latence et la sensation étaient bonnes, mais nous utilisons les stylets pour la productivité et la rédaction d'articles, pas pour le dessin. Pour ces tâches, il a bien fonctionné, mais en tant qu'outil d'interface, il y avait parfois un peu de décalage.

La OnePlus Pad utilise le WiFi 6, mais pas la nouvelle version Wi-Fi 6E qui limite les interférences du trafic extérieur. Il n'y a pas d'option cellulaire, vous devez donc utiliser le WiFi ou vous connecter à un téléphone pour rester connecté. Si vous possédez un téléphone Android, Google vous facilite la tâche, à condition que vous soyez connecté à tous vos appareils avec le même compte. Il vous suffit de rechercher la fonction Partage à proximité dans les Paramètres.

OnePlus indique que la OnePlus Pad disposera d'une connexion spéciale avec ses téléphones les plus récents, permettant une connexion de données via le réseau cellulaire si le téléphone se trouve à moins de cinq mètres de la tablette. On peut supposer que cela fonctionnera de la même manière que la connexion automatisée d'Apple entre ses iPhone, Macbook et iPad. Nous le saurons dès que la mise à jour activant cette fonctionnalité sera disponible.

Performances : 3 / 5

Le port USB-C se trouve sur le côté si vous le tenez en mode paysage (Image credit: Future / Philip Berne)

OnePlus Pad : batterie

Excellente autonomie pour regarder des vidéos et naviguer

Chargement plus rapide que toutes les tablettes que nous avons utilisées

Énorme batterie de 9 510 mAh à l'intérieur

Sans raison valable, les capacités de charge rapide ont été assez ignorées par les fabricants de tablettes jusqu'à présent. Avec une charge de 67 W, la OnePlus Pad peut recharger la batterie en 80 minutes environ. Si l'on considère que cette batterie est presque deux fois plus grande que la batterie moyenne d'un smartphone, c'est assez impressionnant. Il faut presque deux fois plus de temps pour charger n'importe quel iPad, à l'exception du plus petit, l'iPad mini.

Bien sûr, vous utilisez surtout votre tablette à la maison, où vous disposez de nombreuses prises de courant et de surfaces pour reposer la tablette en charge, de sorte qu'une charge rapide n'est pas très importante. Là où cela fait une différence, c'est lorsque vous faites vos bagages pour un voyage et que vous vous rendez compte que vous avez oublié de charger votre tablette. Le temps de ranger vos affaires et de prendre votre petit-déjeuner, vous pouvez recharger vos appareils de divertissement et les préparer pour la route.

Elle est grande, mais pas beaucoup plus qu'un magazine épais. (Image credit: Future / Philip Berne)

Nous n'avons eu aucun mal à faire durer la OnePlus Pad pendant toute une journée de voyage. Nous avons regardé des heures de séries, joué à des tonnes de jeux en ligne en utilisant la connexion WiFi irrégulière de l'avion, puis nous nous sommes appuyés sur la tablette pour lire les nouvelles et trouver un endroit pour dîner. OnePlus estime à plus de 12 heures l'autonomie en lecture vidéo, ce qui correspond à nos tests.

OnePlus inclut un chargeur dans la boîte, et il suit la tendance absurde de l'entreprise à revenir à des prises murales USB-A. Il faut utiliser l'adaptateur avec le câble rouge OnePlus inclus pour profiter des vitesses de charge plus rapides. Nous nous étions plaints de cela lors du lancement du OnePlus 11, et l'entreprise a répondu que ses acheteurs n'avaient pas assez d'appareils et de chargeurs USB-C à portée de main pour passer à la vitesse supérieure.

Batterie : 5 / 5

Devriez-vous acheter la OnePlus Pad?

Swipe to scroll horizontally Bulletin d'évaluation de la OnePlus Pad Caractéristiques Remarques Évaluation Rapport qualité/prix Un meilleur rapport qualité-prix que les iPad et tablettes Samsung concurrentes, avec un écran et une batterie plus grands, bien que vous puissiez trouver moins cher. 5 / 5 Affichage Plus net que chez n'importe quel concurrent. L'OLED serait bien, mais c'est rare à ce prix. 4 / 5 Design La couleur vert halo et la finition radiale en métal brossé sont sympas, mais le design est un peu inhabituel et la prise en main n'est pas toujours confortable. 3 / 5 Logiciel Elle gère très bien les tâches liées aux tablettes, mais certains avantages essentiels pour les propriétaires de OnePlus manquent encore. 3 / 5 Performances Elle ne remplace pas un ordinateur portable, mais est idéale pour le divertissement. Si vous voulez une vraie productivité et des jeux, dépensez plus. 3 / 5 Batterie Excellente autonomie grâce à l'une des plus grandes batteries de tablette que l'on puisse trouver. La charge rapide est un bonus appréciable 5 / 5

Achetez-la si...

Vous avez un téléphone OnePlus récent (ou vous allez en acheter un) Les tablettes sont plus performantes lorsqu'elles fonctionnent avec votre téléphone, et même si les tablettes et les téléphones Android sont compatibles avec Google, OnePlus promet des fonctions de synchronisation spéciales.

Vous voulez un écran plus grand à un bon prix Pour le même prix, la OnePlus Pad offre un écran plus grand, plus lumineux et plus précis que le modèle de base de l'iPad 10.9. Même l'iPad Pro n'atteint pas la densité de pixels de la OnePlus Pad pour ce qui est de la netteté de l'image.

Vous aimez le vert Il est rare qu'un fabricant d'appareils se mette à assortir des produits qui ne sont pas noirs. Bien que les teintes Halo, Arbor et Eternal Green ne soient pas parfaitement assorties, elles s'accordent bien ensemble ; alors, portez votre téléphone, votre tablette et vos écouteurs verts avec style.

Ne l'achetez pas si...

Vous possédez un iPhone et souhaitez que les deux appareils fonctionnent ensemble Si vous possédez un iPhone, vous pouvez le synchroniser via Google, mais vous ne bénéficierez pas des fonctions de partage de données et des autres options de synchronisation. Il s'agit tout de même d'une belle tablette, mais vous n'aurez pas accès à ce que vous auriez pu avoir avec un iPad.

Vous envisagez d'acheter une tablette pour remplacer votre ordinateur portable Si votre travail consiste à ouvrir quelques onglets dans le navigateur web et à regarder beaucoup de vidéos, la OnePlus peut répondre à vos besoins. Si vous avez besoin d'être très productif, pensez à un iPad Air équipé d'un processeur Apple M1 de bureau, ou à une Galaxy Tab S8 Ultra.

Samsung vous paie pour acheter une Galaxy Tab Samsung adore les bonnes affaires, en particulier les reprises. Bien que le prix de la Galaxy Tab S8 soit encore exorbitant, vous pouvez garder un œil sur les offres qui rapprocheront son prix de celui de la OnePlus Pad. Samsung propose également des modèles cellulaires, les opérateurs auront donc eux aussi des offres à proposer.

OnePlus nous a prêté la OnePlus Pad plus d'un mois avant la publication de cet article, ainsi que le OnePlus Magnetic Keyboard et le OnePlus Stylo. Depuis, nous avons utilisé la tablette de manière intensive, principalement à la maison comme tablette personnelle, mais aussi comme appareil professionnel et en déplacement, comme centre de divertissement.

Nous avons regardé des films, joué à des jeux et navigué sur le web de manière intensive sur la OnePlus Pad, en utilisant tous les services de streaming dont vous avez entendu parler et en jouant principalement à Call of Duty Mobile et à Marvel Snap. Pour les jeux, nous utilisons les commandes tactiles ainsi qu'une manette sans fil Xbox connectée par Bluetooth.

Dans le cadre de notre travail professionnel, nous avons tapé une grande partie de cet article et édité toutes les photos de l'article en utilisant Adobe Lightroom et Google Docs sur le OnePlus Pad. Nous avons également utilisé Slack, Airtable et un certain nombre d'applications de communication.

Pour tester la batterie, nous avons passé au moins deux jours à utiliser la tablette presque sans interruption jusqu'à ce qu'elle s'éteigne, puis nous l'avons rechargée pour vérifier les temps de charge rapide. Sinon, nous avons pris note de ce que nous avions fait avec la tablette et du pourcentage de batterie à la fin de chaque journée.

Nous avons testé la tablette à l'aide d'un logiciel d'analyse comparative sur lequel l'équipe mobile de TechRadar s'appuie pour prendre des notes et des références en interne, mais nous préférons généralement rapporter les performances uniquement en termes d'utilisation et de réactivité dans le monde réel.

Première révision en avril 2023