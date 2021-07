Test de la Samsung Galaxy Tab S7 FE

La Samsung Galaxy Tab S7 FE élargit le catalogue d’appareils mobiles Samsung à un niveau de prix inférieur. Les éléments essentiels tels que la durée de vie de la batterie, l'écran, le son et le design sont décemment pris en charge, tandis que les innovations logicielles rendent la tablette pratique pour toute tâche usuelle. Sachez simplement que le clavier et les chargeurs s’avèrent quelque peu décevants.

La Samsung Galaxy Tab S7 FE en résumé

Le marché des tablettes se veut sur une trajectoire descendante depuis ces dernières années, mais la pandémie a donné un nouveau souffle à ces dernières. Dans un segment dominé par Apple, Samsung tente de récupérer quelques miettes, alors que les autres marques Android se retirent les unes après les autres.

La Samsung Galaxy Tab S7 FE est la nouvelle offre de milieu de gamme de l'entreprise, apportant le meilleur de la série phare Tab S7 à un prix plus bas en conservant la plupart de ses caractéristiques impressionnantes. Cela en fait une excellente alternative pour celles et ceux qui recherchent une tablette performante, sans avoir à dépenser le budget qui pourrait être investi dans un ordinateur portable.

Contrairement à la tablette économique de Samsung, la Tab A7 Lite, la Tab S7 FE offre l'expérience Galaxy Tab complète, y compris DeX, la fonction propriétaire de Samsung mettant à disposition une interface semblable à celles des meilleurs OS pour ordinateur de bureau.

De même, comme la Tab S7 Plus, elle offre un grand écran de 12,4 pouces qui la rend idéale pour l’ensemble des tâches bureautiques. Il lui manque cependant la luminosité et le contraste premium d’une dalle OLED, ou un taux de rafraîchissement plus élevé. Dans notre test, ces omissions ont été faciles à supporter. D’autant que cet écran s’accompagne de haut-parleurs stéréo brillants, qui contribuent à une expérience multimédia très appréciable.

Si le stylet S Pen, inclus avec la tablette, propose des options qui vous simplifieront la vie - comme la prise de notes manuscrites, le dessin, les annotations, la possibilité de signer des documents ou un défilement plus rapide -, le clavier optionnel peine à convaincre de par son prix et du fait de l’absence d’un trackpad comme du paramétrage limité des touches.

Malgré son design svelte, la Samsung Galaxy Tab S7 FE est alimentée par une batterie d'une taille impressionnante. Avec plus de 10 000 mAh, elle peut facilement tenir des jours sans besoin d’un chargement nocturne. Tant mieux car le chargement, pour sa part, est lent. Trop lent.

Dans l'ensemble, la Samsung Galaxy Tab S7 FE est une excellente tablette Android, performante pour travailler ou pour visionner vos films / séries. Elle s’avère nettement moins chère que les autres modèles Tab S7, et potentiellement plus connectée que ses homologues iPadOS. Ne vous attendez pas à ce qu'elle remplace totalement votre PC pour autant.

Prix et disponibilité de la Samsung Galaxy Tab S7 FE

Image 1 sur 3 (Image credit: Aakash Jhaveri) Image 2 sur 3 (Image credit: Aakash Jhaveri) Image 3 sur 3 (Image credit: Aakash Jhaveri)

La Samsung Galaxy Tab S7 FE est disponible dès maintenant en précommande sous deux versions distinctes. La variante 4 Go de RAM +64 Go de stockage est vendue au prix de 669 €, tandis que le modèle 6 Go + 128 Go coûte 719 €. Les deux tablettes prennent en charge la 5G, Samsung laissant entendre qu’une troisième édition Wi-Fi, plus abordable, sera commercialisée ultérieurement.

Le stylet S Pen est inclus dans le pack, tandis que le clavier Book Cover vous réclamera 149,90 € supplémentaires.

Pour référence, la tablette haut de gamme Galaxy Tab S7 (Wi-Fi) inscrit un prix de départ de 719 €, contre 949 € pour la Tab S7 Plus.

Design de la Samsung Galaxy Tab S7 FE

Image 1 sur 2 (Image credit: Aakash Jhaveri) Image 2 sur 2 (Image credit: Aakash Jhaveri)

Samsung a vraiment amélioré la conception de ses appareils mobiles, en répercutant aussi ces changements sur les modèles les plus abordables de la société. La Galaxy Tab S7 FE ressemble à d'autres tablettes Android haut de gamme, avec un corps métallique robuste, des bords plats et un grand écran. Notre unité de test Mystic Black a l'air très classe avec sa teinte bleue profonde. Le dos de l'appareil est facile à nettoyer, mais aussi à salir.

Avec ses 6,3 mm d'épaisseur, la tablette se montre élégante, même si elle s’avérera un peu trop fine pour certains. Il est parfois difficile de la tenir fermement, d'autant plus que le dos apparaît comme glissant. Heureusement, le cadre se veut suffisamment important à l'avant pour corriger le tir.

Samsung a également disposé intelligemment la webcam au centre du bord supérieur, lorsque la Tab est en orientation paysage, ce qui se révèle bien plus pratique que la configuration du nouvel iPad Pro, plaçant sa caméra selfie sur le côté.

La Galaxy Tab S7 FE est de même bien pensée en termes de connectivité et de commandes. En mode paysage, le bouton d'alimentation et la bascule de volume se trouvent sur le bord supérieur gauche, avec les haut-parleurs sur les côtés, le port USB sur la droite et le connecteur magnétique sur la base.

Si vous n'avez pas l'intention de vous procurer le clavier, le S Pen peut être fixé magnétiquement sur le dessus ou le dessous de la tablette, ou à côté de l'appareil photo. Les dimensions de la tablette, associées à son poids de 600 g, la rendent parfaite pour être transportée dans un sac à dos ou même une pochette.

Écran de la Samsung Galaxy Tab S7 FE

Image 1 sur 2 (Image credit: Aakash Jhaveri) Image 2 sur 2 (Image credit: Aakash Jhaveri)

Sur le papier, l'une des principales différences (outre le processeur) entre la Samsung Galaxy Tab S7 FE et la Tab S7 / S7 Plus réside dans l'écran. Le type de dalle, la résolution et le taux de rafraîchissement jouent dans le milieu de gamme ici, avec un écran LCD de 12,4 pouces fonctionnant à 60 Hz et apportant une résolution de 1600 x 2560 pixels.

Nous étions prêts à être déçus par l'affichage, mais la Tab S7 FE a réussi à nous surprendre. À moins que vous ne recherchiez spécifiquement des segments noirs sur l'écran, l’écran ne devrait pas vous décevoir. La résolution demeure suffisante, même lorsque nous avions plusieurs applications ou pages web ouvertes en même temps. Le ratio 16:10 rend en outre la lecture multimédia ou de documents plus facile.

Avec ses 12,4 pouces, l'écran s’avère optimal et c'est un plaisir de le visionner. La taille, la clarté, la reproduction des couleurs et la réactivité tactile se révèlent bien meilleures que tout ce que nous avons vu sur un ordinateur portable ou un iPad de cette catégorie. Les écrans Samsung déçoivent rarement.

Nous avons par ailleurs apprécié le fait que l'écran soit entouré de bordures symétriques sur tous les côtés, juste assez profondes pour permettre une manipulation fluide. Sans nuire à l'expérience visuelle.

La Galaxy Tab S7 FE arbore un taux de rafraîchissement de 60 Hz, ce qui peut être déceptif de nos jours. Les smartphones économiques de Samsung ayant adopté des taux de rafraîchissement plus élevés, Samsung aurait pu prendre un avantage certain sur les écrans ProMotion d’Apple beaucoup plus onéreux. Il faudra également vous passer de la certification HDR, qui donne à vos séries Netflix un affichage bien plus premium.

L'expérience visuelle de la Galaxy Tab S7 FE est surtout sublimée par l’association de deux haut-parleurs stéréo - un régal pour les oreilles, avec une clarté et une intensité sonore suffisantes pour remplir une petite pièce.

Spécifications, performances et caméra

L'interface de la Tab S7 FE se révèle globalement fluide (Image credit: Aakash Jhaveri)

C'est ici que vous commencez à subir les mesures de réduction des coûts de Samsung. La Tab S7 FE abandonne le processeur phare Snapdragon 865 Plus pour le Snapdragon 750G de milieu de gamme, avec 4 ou 6 Go de RAM. Celui-ci demeure assez puissant pour exécuter les tâches quotidiennes et le mode multitâche de base, mais dans nos tests, il a montré ses limites lorsqu’il était question de démarrer un jeu du Google Play Store. Si vous avez l'intention de lancer des titres multijoueurs avec votre tablette, vous serez mieux loti sur un modèle tel que la Lenovo Tab P11 Pro.

En employant la Tab S7 FE comme espace de travail pour jongler entre Google Docs, les applications de messagerie, le système de gestion de contenus de TechRadar et une navigation web assez intensive, la Tab S7 FE a très bien résisté. L’ouverture d’une application peut prendre deux secondes, mais rien de dramatique.

La Galaxy Tab S7 FE prend en charge Samsung DeX, une fonctionnalité haut de gamme qui permet d'émuler le bureau d’un ordinateur et de faciliter la configuration multi-écrans. Vous y trouverez essentiellement une barre des tâches, des raccourcis rapides et des fenêtres flottantes redimensionnables.

Comme l’interface standard ne fait pas grand-chose pour surmonter les limites d'Android, nous avons fréquemment basculé vers DeX, afin de passer plus rapidement d’une application à l’autre et naviguer en toute fluidité entre les documents ou les flux d’activité.

A l’instar de son usage au sein des autres tablettes Samsung, le S Pen s’avère un excellent atout ici, apportant avec lui des fonctionnalités innovantes telles que l'écriture manuscrite sur écran, la possibilité d’annoter ou de signer un document, voire de dessiner sur la tablette. A un prix aussi bas, le S Pen devient une véritable aubaine en rejoignant le pack Tab S7 FE.

(Image credit: Aakash Jhaveri)

La Samsung Galaxy Tab S7 FE actuellement disponible propose une connectivité cellulaire unique, alimentée par une carte SIM. Ce qui peut se montrer pratique pour les utilisateurs travaillant ou vivant loin d’un hotspot Wi-Fi décent. Pour autant, vous pouvez activer votre réseau Wi-Fi sans aucun souci de signal. Nous avons pu parcourir toute une maison et participer à des sessions de visioconférence sans aucune chute de débit ou freeze.

Si les appels vidéo sont une priorité pour vous, vous allez adorer les micros et les caméras de cette tablette. La qualité vidéo et vocale est fantastique, même sans utiliser de casque. Le capteur photo arrière est également très pratique pour numériser un document occasionnel ou prendre une note visuelle.

La Tab S7 FE permettra à certains utilisateurs faiblement équipés en matériel tech de compenser l’absence d’un ordinateur portable. Grâce à son écran plus grand, sa meilleure efficacité, sa puissance adéquate (et moins de tendance à la surchauffe que les deux autres tablettes phares de Samsung), ainsi que son prix nettement inférieur.

Autonomie de la Samsung Galaxy Tab S7 FE

Image 1 sur 1 (Image credit: Aakash Jhaveri)

La durée de vie de la batterie est un autre domaine dans lequel la Samsung Galaxy Tab S7 FE brille. La grande cellule de 10 900 mAh nous a permis de tenir aisément une journée de travail de huit heures.

Les tâches plus simples, comme la rédaction de notes, n'ont jamais entamé le niveau d’autonomie. Tandis qu'un appel vidéo de 45 minutes a consommé environ 5% de la batterie. La consommation en mode veille, elle-même, se veut presque nulle. Ceux qui cherchent à n'utiliser leur tablette que comme un périphérique secondaire peuvent ainsi s'attendre à une autonomie de plusieurs jours.

Malheureusement, l'aspect le moins impressionnant de cet ajout est la lenteur du chargement. Alors que la Tab S7 FE intègre un chargeur rapide de 45 W, l'adaptateur fourni ne peut délivrer qu'un maximum de 15 W et il faut près de quatre heures pour obtenir une charge complète. Après le premier cycle de test, nous sommes passés en mode de chargement nocturne.

Faut-il acheter la Samsung Galaxy Tab S7 FE ?

Image 1 sur 2 (Image credit: Aakash Jhaveri) Image 2 sur 2 (Image credit: Aakash Jhaveri)

Achetez-la si...

Vous recherchez un “ordinateur” de secours performant

La Samsung Galaxy Tab S7 FE excelle dans presque tous les domaines, avec des scores élevés pour l'écran, les fonctionnalités bureautiques, la portabilité et la durée de vie de la batterie. Idéal pour travailler ou se divertir en toute mobilité.

Il vous faut le meilleur rapport qualité-prix

Bien qu'il existe des tablettes Android plus puissantes, la Tab S7 FE devrait suffire à la plupart des utilisateurs habitués à cet OS. Vous conserverez une interface haut de gamme, surtout si vous passez par Samsung DeX.

Vous avez pour habitude de binge-watcher vos séries sur tablette

Avec un bel et grand écran de 12,4 pouces, deux haut-parleurs stéréo et un facteur de forme léger, la Tab S7 FE est un excellent lecteur multimédia, à emporter partout avec vous.

Ne l'achetez pas si...

Vous évoluez dans l'écosystème Apple

Les iPads offrent invariablement une bien meilleure expérience utilisateur, avec des applications optimisées et davantage de fonctionnalités. Si iOS est suffisant pour vos besoins, il vaut mieux opter pour un iPad.

Vous désirez la meilleure tablette Android

La Samsung Galaxy Tab S7 Plus propose le nec plus ultra de la gamme Samsung, avec un écran plus vif, des quadruple haut-parleurs et des composants internes bien plus puissants.