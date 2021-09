Test de l'iPad mini (2021)

Le nouvel iPad mini 2021, également appelé iPad mini 6, est une tablette puissante dotée d'un écran plus petit et plus net, de la prise en charge de la connectivité 5G et d'un design élégant. Compact, il se glisse dans tous les sacs et même les poches un peu plus amples. Non, il ne s’agit pas du meilleur iPad en circulation, mais indéniablement la meilleure tablette petit format de tous les temps.

L’iPad mini (2021) en résumé

La caractéristique principale de l'iPad mini (2021) est sa petite taille, et comme l'iPhone 13 mini, elle mêle cette dernière - relativement populaire auprès du grand public - avec des spécifications et une puissance haut de gamme.

Voyez-le comme un iPad Air 4 compact, avec un chipset plus performant à l'intérieur. Il hérite d'un design similaire à celui de la tablette Apple de milieu de gamme, incluant des bords carrés, un port USB-C et une absence totale de bouton d'accueil.

L'écran de 8,3 pouces se révèle net et suffisamment lumineux pour être visionné en extérieur, tout en magnifiant son utilisation à domicile. Apple parle d'une "conception tout écran", mais nous pensons que l'épaisseur des bords de l'écran rend cette affirmation plutôt audacieuse.

Cela dit, l'iPad mini est plus facile à tenir en main grâce à ces bordures, ce qui n'est pas nécessairement un point négatif. Vous avez le choix entre quatre couleurs : mauve, rose, gris sidéral ou lumière stellaire (crème).

Apple a fait en sorte que l'iPad mini brille au niveau des spécifications, principalement pilotées par la nouvelle puce A15 Bionic qui nous a impressionnés par ses performances remarquables lors de nos multiples tests. L'appareil dispose également d'une capacité de stockage de 64 ou 256 Go, selon le modèle choisi.

La 5G est également supportée sur l'iPad mini, ce qui est une première pour la petite tablette d'Apple. Cela signifie que vous pouvez vous connecter aux réseaux de nouvelle génération, si vous optez pour la version cellulaire et que vous disposez d’un forfait mobile adéquat.

Il y a une évolution certaine par rapport à l'iPad mini 2019, et si vous ne vous procurerez pas ‘iPad absolu ici, vous bénéficierez tout de même de la meilleure tablette miniature à disposition.

L'iPad mini 6 a été dévoilé lors de la keynote de rentrée Apple le 14 septembre 2021. La même qui a révélé l'iPhone 13 et l’Apple Watch 7. Le nouvel iPad mini pour sa part sera mis en vente dans le monde entier à partir du vendredi 24 septembre. Les précommandes sont d’ores et déjà ouvertes dans les Apple Stores (physiques ou en ligne).

Le prix de départ référencé sur le site officiel annonce 559 € pour le modèle Wi-Fi incluant 64 Go de stockage. La variante de 256 Go grimpe à 729 €. Tandis que l’édition cellulaire 5G passe à 729 € ou 899 €, respectivement pour un espace disponible de 64 Go ou de 256 Go.

Il est possible d’ajouter un stylet Apple Pencil de seconde génération en option (moyennant 135 € supplémentaires) et / ou un étui Smart Folio (à 65 €).

Design

Le nouvel iPad mini n'est pas assez “mini” pour être utilisé d'une seule main, mais il s’avère nettement plus facile à manipuler que l'iPad Air 4 en raison de sa compacité. Il semble constituer le compromis parfait, en termes de facteur de forme, entre l'iPhone 13 Pro Max et une tablette plus grande comme l'iPad Air 4.

Ses dimensions de 195,4 x 134,8 x 6,3 mm (bien inférieures à celles de la dernière génération de mini) en font l'une des plus petites tablettes que nous ayons jamais évaluées. Et c'est une expérience agréable pour tous ceux qui n'ont pas besoin d'un écran plus grand pour regarder des vidéos.

Sa conception copie celle de l'iPad Air 4 et du nouvel iPhone 13 : c’est un appareil mobile à bords plats, avec un aspect et un toucher de qualité supérieure. Il existe quatre options de couleur : mauve, rose, gris sidéral, plus une couleur crème qu'Apple appelle lumière stellaire.

Les éditions mauve et rose apparaissent plus audacieuses et voyantes que les options de l'iPad mini 2019 ou de l'iPad Pro 2021. Nous vous recommandons d’ailleurs d’opter pour l'une de ces nuances plutôt que pour le gris sidéral, plus conservateur.



L'iPad mini pèse 293 grammes (un peu plus léger que le modèle de 2019), il s’insère facilement dans une sacoche ou un sac à main - et même dans une grande poche de veste.

Apple a légèrement déplacé les boutons sur le nouvel iPad mini, et vous localiserez désormais la bascule de volume sur le bord supérieur droit. Il n'y a plus de bouton d'accueil sur l'iPad mini 2021, qui était un élément essentiel des générations précédentes. À la place, vous obtenez un bouton d'alimentation présent sur le bord supérieur gauche. C'est également là que se situe le capteur Touch ID, permettant de déverrouiller la tablette via vos empreintes digitales.

Sur le bord inférieur de la tablette, le port USB-C sert à recharger l'appareil ainsi qu'à connecter des accessoires. L'iPad mini prend en charge une variété de gadgets tels que l'Apple Pencil - bien qu'il ne se révèle pas aussi fonctionnel que l'iPad Pro 2021 et son connecteur Thunderbolt.

De l’autre côté, se dresse le chargeur / connecteur de l'Apple Pencil (deuxième génération), ainsi que le plateau SIM. Notez que l'Apple Pencil n'est pas livré avec la tablette, vous devrez donc dépenser plus si vous voulez exploiter le stylet d'Apple.

L'iPad mini intègre également des haut-parleurs stéréo améliorés qui, selon nous, donnent une scène sonore complète et claire. Que vous écoutiez vos playlists musicales ou que vous visionniez vos séries favorites en streaming.

Ecran

L'iPad mini est doté d'un écran Liquid Retina de 8,3 pouces, qui offre une bonne qualité d'image. Apple affirme que cette itération adopte une "conception tout écran", mais nous pensons que c’est exagéré - car il y a d'épaisses bordures externes autour dudit écran. Ces rebords ne sont pas nécessairement un problème, car ils vous permettent de tenir plus facilement la tablette sans toucher l'écran.

La résolution est de 2266 x 1488 pixels, soit 326 pixels par pouce. Un choix pertinent pour une tablette, mais pas le meilleur - l’iPad Pro 2021 et certaines tablettes Android remplissent beaucoup mieux leur mission de dalle multimédia, avec une vraie appétence pour les jeux mobiles, les films et les séries en très haute définition.

Vous ne vous en offusquerez pas pour autant, car l'écran de l’iPad mini (2021) reste suffisamment lumineux et sa qualité d'image agréablement claire. Contrairement à l’écran 120 Hz de l’iPad Pro, celui de l'iPad mini opte pour un taux de rafraîchissement standard de 60 Hz. Aussi, vous ne bénéficierez pas d'une expérience ultra-fluide lorsque vous ferez défiler vos flux d’activité sociale ou quand vous exécuterez un jeu mobile.

Performances et appareil photo

L'iPad mini 2021 est alimenté par le nouveau chipset A15 Bionic d'Apple - c'est le même processeur que celui de la série iPhone 13, et il se montre suffisamment puissant pour faire tourner n'importe quelle application ou n'importe quel jeu que vous téléchargerez depuis l'App Store. Même constat pour le multitâche.

Il n'est pas aussi bluffant que le chipset M1 de l'iPad Pro, mais nous l'avons trouvé plus que suffisant pour répondre à l’ensemble des tâches quotidiennes, divertissantes ou bureautiques, attendues sur une tablette. Si vous avez besoin, en revanche, d'une puissance de premier ordre, vous pouvez opter pour le dernier iPad Pro.

Nous ne connaissons pas encore la quantité de RAM contenue dans l'iPad mini, mais d’après nos tests, elle s'avère plus que suffisante pour assurer n’importe quel usage personnel comme professionnel - à l’exception de l’édition photo ou vidéo en mode expert, réservée prioritairement à l’iPad Pro.

Le logiciel de benchmarking Geekbench 5 nous a généré un score multi-core de 4700 points, ce qui est similaire à ce que nous avons vu pour l'iPhone 13. C'est nettement mieux que l'iPad mini (2019), qui a obtenu un score de 2680 points, mais loin d'être aussi élevé que l'iPad Pro 2021 avec 7297 points.

Nous ne nous attendions pas à ce que l'iPad mini soit capable de rivaliser avec le chipset M1 - et l'utilisateur lambda n'aura pas besoin d’exploiter ce genre de performances, même s'il utilise beaucoup d'applications énergivores.

Vous pouvez acheter la tablette avec une capacité de stockage de 64 ou 256 Go - comme d'habitude, il n'y a pas d’emplacement pour carte micro SD, vous devrez donc vous contenter de l’espace disponible et d’un abonnement iCloud si vous avez besoin de plus. Le cas échéant, rappelez-vous que le nouvel iPad Pro offre une capacité de stockage grimant jusqu'à 1 To. Il peut donc être intéressant de se tourner vers ce modèle si vous avez l'intention de remplir votre tablette d'applications et de médias volumineux.

La connectivité 5G est également supportée pour la première fois sur l'iPad mini, mais la tablette ne sera pas compatible avec la technologie mmWave 5G. En France, cette norme fera son entrée en 2022.

La caméra arrière de l'iPad mini est un capteur large de 12 Mpx avec une ouverture f/1.8 et un zoom numérique jusqu'à 5x. C'est amplement satisfaisant, notamment pour faire fonctionner des applications AR (réalité augmentée).

À l'avant de la tablette se trouve un ultra grand angle de 12 Mpx avec un champ de vision de 122 degrés et une ouverture f/2.4. C'est une caméra très efficace pour lancer ou répondre à un appel vidéo - nous constatons même que la qualité d’image s’avère meilleure en frontal que depuis le module arrière de l’appareil.

Apple a également transposé à l'iPad mini la fonctionnalité Center Stage déjà présente sur l'iPad Pro 2021. Elle permet à la caméra de vous suivre partout lorsque vous passez des appels vidéo et de s'assurer que vous restez toujours au centre du cadre. Cette option répond parfaitement, y compris pour conserver dans le champ d’autres intervenants que le porteur de la tablette.

Quelques photos prises avec l'iPad mini (2021)

Interface

L'iPad mini intègre iPadOS 15, l’ultime système d'exploitation d'Apple optimisé pour les tablettes. iPadOS 15 apporte des mises à jour telles que des widgets prévus spécialement pour votre écran d'accueil. Il y a aussi une nouvelle façon d'activer le mode écran partagé d'un simple toucher, ce qui s’avère une amélioration intéressante sur l’iPad mini.

L'iPad mini 2015 et l'iPad mini 2019 sont tous deux capables de passer sous iPadOS 15, il est donc probable que vous bénéficiez de plusieurs années de support logiciel si vous achetez cette tablette. Bien sûr, rien ne le garantit mais Apple a de solides antécédents dans ce domaine.

Autonomie

Ne vous attendez pas à ce que la batterie de l'iPad mini 2021 possède une très longue durée de vie, néanmoins elle demeure assez solide pour vous permettre de tenir une journée complète en utilisation normale. Nous ne connaissons pas encore la taille de la cellule à l'intérieur de l'iPad mini (car Apple ne révèle jamais ces détails), une information qui devrait être dévoilée par des “désosseurs” de matériel d’ici à quelques jours.

Apple estime que vous disposerez jusqu'à 10 heures d'utilisation en naviguant sur le web ou en regardant des vidéos via une connexion Wi-Fi - nous corroborons cette affirmation après évaluation. Votre iPad mini ne tiendra probablement pas aussi longtemps si vous l'utilisez à pleine luminosité et que vous passez d'une application à l'autre fréquemment. De notre côté, nous avons obtenu environ huit heures d'autonomie en utilisation intensive.

Si le niveau d’autonomie se révèle correct, il ne va pas vous époustoufler. Nous avons constaté que des activités telles que la réalisation d'esquisses avec l'Apple Pencil épuisaient plus rapidement la batterie, et celle-ci risque de diminuer encore plus rapidement si vous passez par une connexion mobile.

Un chargeur et un câble USB-C sont inclus dans la boîte pour recharger votre tablette. Avec une charge rapide de 20W ici, vous passerez de 0 à 100% d’autonomie en un peu plus d’une heure et demie. Dans nos tests, l'iPad mini s'est rechargé de 0 à 17% en 15 minutes, et après une demi-heure, il atteignait 36%.

Il n'y a pas de recharge sans fil, et l'iPad mini n'est pas compatible avec les accessoires MagSafe de la société plutôt associés à divers modèles d'iPhone.

Faut-il acheter l'iPad mini 2021 ?

Achetez-le si…

Vous avez besoin d’une tablette petite mais haut de gamme

Cela peut sembler évident, mais l’avantage premier de l'iPad mini est sa taille réduite. Si vous voulez une tablette que vous pouvez glisser dans un sac, ou si vous préférez simplement un appareil mobile plus facile à manipuler, c'est un excellent choix.

Il vous faut de la puissance pour supporter vos applications énergivores

Bien que l'iPad mini 2021 ne puisse pas égaler les performances de l'iPad Pro 2021, il délivre des performances impressionnantes au quotidien, gérant une variété de tâches considérable avec la plus grande facilité.

Votre ancien iPad fête ses deux ans (et plus)

L'iPad mini peut être le choix idéal si vous cherchez à mettre à niveau un ancien modèle d'iPad. Il n'y a sans doute pas assez d’innovations en son sein pour mériter une mise à niveau de l'iPad mini 2019, mais le dernier mini pourrait aisément remplacer un iPad datant de la même année.

Ne l'achetez pas si…

Vous recherchez un modèle professionnel

L'iPad Pro 2021 et son chipset M1 ne conviennent pas à tout le monde, mais si vous avez besoin d'une puissance de pointe et d'une grande capacité de stockage en tant que photographe, vidéaste ou créatif, vous devriez vous tourner vers cet appareil plutôt que vers l'iPad mini.

Vous oubliez de recharger votre tablette la nuit

L'autonomie de l'iPad mini est bonne, mais ce n'est pas la meilleure que l'on puisse trouver sur une tablette. Si vous souhaitez profiter d’un support plus durable, un iPad plus grand, ou une tablette Android, restera probablement une alternative plus fiable.