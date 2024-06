Le Samsung Galaxy Z Fold 6 affiche des performances prometteuses dans un nouveau benchmark

Nous sommes maintenant à moins de trois semaines du lancement du Samsung Galaxy Z Fold 6 et, comme à l'accoutumée, il y a un raz-de-marée de nouvelles fuites à digérer. Les dernières fuites concernent le design probable du téléphone et révèlent des détails sur ses performances.

Tout d'abord, MySmartPrice a repéré un listing Geekbench pour une version américaine non verrouillée du Z Fold 6, qui mentionne un chipset Snapdragon 8 Gen 3, Android 14 et 12 Go de RAM. Ce sont des spécifications attendues, et elles sont toutes en ligne avec un précédent benchmark du Samsung Galaxy Z Fold 6, mais les scores de ce nouveau benchmark sont plus élevés.

Ici, le Samsung Galaxy Z Fold 6 a obtenu un score monocœur de 2 257 et un résultat multicœur de 6 903. Ces résultats sont en hausse par rapport aux 1 964 et 6 619 obtenus respectivement pour les cœurs simples et les cœurs multiples dans le test précédent, ce qui représente un bond significatif.

Étant donné que le matériel indiqué est le même, les différences sont probablement dues au fait que le téléphone est plus proche de la sortie (et donc mieux optimisé) dans ce dernier test, ou simplement au fait que les résultats des tests peuvent varier d'un test à l'autre. Quoi qu'il en soit, ces résultats sont prometteurs.

Le Samsung Galaxy Z Fold 6 meilleur que le meilleur Samsung actuel

À titre de comparaison, le Samsung Galaxy Z Fold 5 affiche un score moyen de 1 940 pour un seul cœur et un résultat moyen de 5 119 pour plusieurs cœurs sur Geekbench, de sorte que le modèle à venir devrait s'améliorer, comme on peut s'y attendre. En fait, dans ces derniers résultats, le Galaxy Z Fold 6 bat même les scores moyens du Samsung Galaxy S24 Ultra (2 160 et 6 746).

En plus des benchmarks, nous avons également vu des photos montrant ce qui semble être des unités factices du Samsung Galaxy Z Fold 6 et du Samsung Galaxy Z Flip 6. Ces photos ont été partagées par 9to5Google (qui les a obtenues de Sonny Dickson), mais comme les deux téléphones ont déjà fait l'objet de nombreuses fuites, les images ne nous montrent pas grand-chose que nous n'ayons pas déjà vu.

Image 1 of 2 Une unité factice du Samsung Galaxy Z Fold 6 (Image credit: 9to5Google / Sonny Dickson) A dummy unit of the Samsung Galaxy Z Flip 6 (Image credit: 9to5Google / Sonny Dickson)

On peut voir un pli visible sur les écrans pliables des deux téléphones, comme l'ont montré les précédentes photos du Z Fold 6, bien que les prototypes n'étant pas des appareils finis et fonctionnels, il est possible que le pli ne soit pas aussi important sur les téléphones réels.

Le design général des téléphones semble similaire à celui des modèles actuels, bien qu'avec des cadres plus petits autour des écrans pliables, et des coins moins arrondis sur le Samsung Galaxy Z Fold 6.

Le Samsung Galaxy Z Fold 6 et le Samsung Galaxy Z Flip 6 devraient, selon les rumeurs, débarquer le 10 juillet, nous devrions donc bientôt savoir si ces images sont exactes. Bien sûr, il y aura probablement d'autres fuites à digérer d'ici là, alors restez à l'écoute de TechRadar pour toutes les informations concernant le pré-lancement.