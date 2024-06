Couleurs du Samsung Galaxy Z Fold 6 : toutes les nuances annoncées

Bien qu'il s'agisse du téléphone le plus cher de Samsung, le Samsung Galaxy Z Fold 5 n'est pas disponible dans beaucoup de couleurs. Une fois que vous avez donc décidé de dépenser beaucoup d'argent pour un smartphone pliable, vous êtes assez limité dans le choix esthétique. Jusqu'à présent, il semble qu'il en soit de même pour le Samsung Galaxy Z Fold 6.

Alors qu'aucune des couleurs du Samsung Galaxy Z Fold 6 n'a encore été confirmée, nous avons vu quelques fuites sur les options possibles, y compris une source qui affirme spécifiquement qu'il n'y aura que trois nuances de Galaxy Z Fold 6.

Cela correspondrait en grande partie au Samsung Galaxy Z Fold 5, sauf qu'en plus, il y a deux couleurs exclusives à Samsung.com, ce qui porte le total à cinq. Nous espérons donc que cela se reproduira cette année. Retrouvez les toutes ci-dessous.

Bleu Marine

Le Samsung Galaxy Z Fold 5 en bleu (Image credit: Samsung)

Jusqu'à présent, nos principales sources d'informations sur les couleurs du Samsung Galaxy Zold 6 sont Ross Young (un informateur avec un bon historique), qui a listé cinq teintes dans lesquelles le téléphone sera apparemment vendu, et le même ensemble de couleurs du Galaxy Zold 6 a également été divulgué par Evan Blass, qui a lui aussi un bon historique. Quoi qu'il en soit, l'une de ces teintes - qui est également apparue dans une autre fuite du Galaxy Z Fold 6 (cette fois de SmartPrix) - est bleu marine.

Nous n'avons pas d'images de cette teinte, mais elle pourrait ressembler au bleu du Galaxy Z Fold 5 de Samsung, illustré ci-dessus, même si, compte tenu du nom, elle pourrait être un peu plus foncée. Il s'agira probablement d'une teinte élégante, mais qui se démarquera un peu plus que d'autres teintes comme le noir. Nous ne savons pas encore si le cadre sera assorti à la couleur de l'appareil.

Rose ou Rose Clair

Le Samsung Galaxy Z Flip 3 en rose (Image credit: Samsung)

Ross Young a également mentionné une teinte rose clair, tandis qu'Evan Blass et SmartPrix ont décrit cette couleur comme étant simplement "rose". Quoi qu'il en soit, nous n'avons pas de photo de cette couleur, et elle n'a pas - à ce jour - été choisie pour les appareils Galaxy Z Fold existants, ce qui signifie qu'il pourrait s'agir d'une nouvelle option.

Cela dit, nous avons vu Samsung utiliser le rose sur d'autres téléphones, y compris le Galaxy Z Flip 3, que vous pouvez voir dans une teinte rose ci-dessus. Il est donc possible que la teinte rose ou rose clair du Samsung Galaxy Z Fold 6, selon les rumeurs, soit similaire.

Recevez quotidiennement des informations, de l'inspiration et des offres dans votre boîte de réception Inscrivez-vous pour recevoir les dernières nouvelles, les critiques, les opinions, les meilleures offres technologiques et bien plus encore. Contactez-moi avec des nouvelles et des offres d'autres marques Future Recevez des e-mails de notre part au nom de nos partenaires ou sponsors de confiance

Argent

Image 1 of 2 (Image credit: Samsung) Le Samsung Galaxy Z Fold 5 en gris (Image credit: Samsung)

Une autre couleur évoquée par Ross Young, Evan Blass et SmartPrix est Silver Shadow. L'argent est une teinte classique, conventionnelle et toujours populaire, mais Samsung ne l'a pas proposée avec la gamme Z Fold depuis le Galaxy Z Fold 3 Phantom Silver, illustré ci-dessus.

Cependant, la partie "Shadow" du nom en anglais (Silver Shadow) suggère qu'il sera probablement plus sombre que cela, peut-être proche d'un gris comme le Samsung Galaxy Z Fold 5 que vous pouvez également voir ci-dessus.

Noir

Un rendu du Samsung Galaxy Z Fold 6 ayant fait l'objet d'une fuite (Image credit: @OnLeaks / SmartPrix)

Une autre rumeur de couleur vient également de Ross Young et Evan Blass, qui affirment que le Galaxy Z Fold 6 sera vendu dans une teinte noire artisanale, bien qu'il s'agisse probablement d'une exclusivité des magasins Samsung, d'après ce qu'il dit.

Pour ce qui est de l'aspect du téléphone, des rendus du Samsung Galaxy Z Fold 6 provenant de SmartPrix et @OnLeaks (un auteur de fuites qui a fait ses preuves) montrent le téléphone dans une teinte noire, comme vous pouvez le voir ci-dessus.

Le noir est un choix évident, puisqu'il s'agit d'une teinte très populaire sur les smartphones et que le Samsung Galaxy Z Fold 5 est également disponible dans cette teinte.

Blanc

Le Samsung Galaxy Z Fold 4 en beige (Image credit: Samsung)

Enfin, Young et Blass affirment qu'il y aura une option blanche, bien qu'il s'agisse là encore d'une exclusivité de Samsung.com.

Le blanc est une teinte très populaire sur les smartphones, il est donc certain qu'elle sera bien accueillie. Nous ne savons pas exactement de quelle nuance de blanc il s'agit, mais il pourrait ressembler au Samsung Galaxy Z Fold 4 en beige, illustré ci-dessus.

Autres couleurs possibles

Étant donné que le Samsung Galaxy Z Fold 5 est disponible en cinq couleurs et que cinq couleurs ont fuité pour le Z Fold 6, il est possible qu'il n'y ait pas d'autres nuances. Mais il est possible qu'il y en ait d'autres cette année, ou que certaines d'entre elles soient erronées.

Dans ce cas, il est probable que ce téléphone hérite de certaines des couleurs du Z Fold 5 qui, pour référence, incluent le bleu ciel, le noir fantôme, le crème, le gris et le bleu. Le noir fantôme fait déjà l'objet de rumeurs, tout comme le bleu foncé, et nous ne nous attendons donc pas à ce qu'un bleu standard soit proposé en plus. Le gris pourrait être un peu trop proche de la teinte Silver Shadow annoncée par les rumeurs, et la crème pourrait être proche du blanc.

Il ne reste donc plus que le bleu ciel comme option. Bien entendu, il est tout à fait possible que la cinquième couleur soit différente, ou qu'il n'y ait pas cinq couleurs cette année. Nous en aurons la certitude en juillet, date à laquelle le Samsung Galaxy Z Fold 6 devrait être lancé.