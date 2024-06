Android 15 pourrait être doté d'une nouvelle fonction de diagnostic utile vous indiquant ce qui ne va pas

Android 15 pourrait apporter une nouvelle fonctionnalité permettant aux utilisateurs d'effectuer des diagnostics d'appareil sur leur téléphone sans avoir besoin de l'aide d'un centre de réparation.

En fouillant dans Android 15 Beta 3, Mishaal Rahman d'Android Authority a découvert une nouvelle option Diagnostic de l'appareil dans l'application Paramètres sur l'un de ses téléphones Pixel. En explorant davantage, Rahaman a constaté que la fonctionnalité comporte deux options : "Santé des composants" qui vous permet "d'exécuter des tests manuels et de voir la santé de la batterie et du stockage" et "Mode d'évaluation" qui permet aux utilisateurs "d'utiliser un appareil pour évaluer un autre appareil."

Les appareils Android offrent déjà des informations telles que l'état de la batterie, mais l'option Device Diagnostics semble aller un peu plus loin et permet d'effectuer des tests manuels pour vérifier l'affichage et la réponse de l'écran tactile. Les tests des composants semblent centrés sur le diagnostic de l'état de la batterie et l'analyse du stockage - probablement en vérifiant la robustesse du stockage embarqué plutôt qu'en indiquant la quantité utilisée.

M. Rahman a indiqué que le test d'affichage fait défiler une série d'écrans de différentes couleurs afin que les utilisateurs puissent voir plus facilement s'il y a des défauts sur l'écran. Le test tactile, quant à lui, fait passer l'écran du rouge au blanc lorsqu'une personne passe son doigt dessus, l'idée étant que les zones défectueuses ne deviennent pas blanches.

L'état de la batterie permet de vérifier l'état de santé de la cellule, en indiquant sa capacité de charge complète actuelle sous forme de pourcentage par rapport à une cellule neuve. L'état du stockage, quant à lui, indique en pourcentage la durée de vie restante de la puce de stockage. Il est plus probable que vous ayez changé de téléphone avant qu'une puce de stockage ne rende l'âme, mais il est toujours utile de le savoir si votre téléphone commence soudainement à présenter des problèmes de stockage.

Diagnostics DIY sur Android 15

Alors que les problèmes matériels des smartphones nécessitent généralement de renvoyer le téléphone à son fabricant ou de le confier à un centre de service, cette fonction de diagnostic de l'appareil pourrait au moins permettre aux propriétaires de savoir si les problèmes de leur téléphone sont d'origine matérielle ou logicielle.

Elle pourrait également permettre de mettre en évidence un petit problème dont on peut s'accommoder une fois que le téléphone n'est plus sous garantie, plutôt qu'un problème plus important qui nécessitera une attention particulière. En outre, il peut aider à détecter les erreurs réelles par rapport à ce qu'une personne peut percevoir comme un problème.

Même si cette fonction de diagnostic des appareils est intégrée à la version complète d'Android 15, que nous attendons aux alentours du mois d'octobre, elle ne sera pas la solution miracle à tous les problèmes liés aux smartphones Android.

Mais il est bon de voir Google fournir les moyens d'obtenir un meilleur aperçu de la santé d'un téléphone sans avoir besoin de recourir à une aide professionnelle. Et ce genre de choses pourrait ouvrir la voie à davantage de réparations de smartphones par des bricoleurs.