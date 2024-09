Le Samsung Galaxy S25 Plus pourrait reprendre un élément clé du design du Galaxy Z Fold 6

Maintenant que l'iPhone 16 est arrivé, nous nous attendons à ce que le prochain grand lancement de téléphone soit la sortie simultanée des Samsung Galaxy S25, Galaxy S25 Plus et Galaxy S25 Ultra, une mise à jour de l'actuelle gamme phare Samsung Galaxy S24.

Nous avons déjà vu des rendus des Galaxy S25 et Galaxy S25 Ultra, et c'est maintenant au tour du Galaxy S25 Plus, qui se situe au milieu de la gamme.

Les rendus partagés par Android Headlines et l'informateur OnLeaks, basés sur des documents de conception assistée par ordinateur (CAO), montrent que le Galaxy S25 Plus change très peu par rapport à la génération précédente, à l'exception d'une mise à jour clé du design.

And finally, here comes your very first and early look at the #Samsung #GalaxyS25Plus (360° video + sharp 5K renders + dimensions)!One again, on behalf of @Androidheadline 👉🏻 https://t.co/MfKbWDYFWN pic.twitter.com/vnQ44Q5bWPSeptember 17, 2024

Les rendus montrent le supposé Galaxy S25 Plus avec d'épais anneaux de caméra qui ressemblent à ceux du Galaxy Z Fold 6. L'emplacement de ces caméras semble être le même que celui des caméras du Galaxy S24 Plus, et le design arrondi et plat semble également identique.

Cela fait suite aux rendus des Galaxy S25 et Galaxy S25 Ultra d'OnLeaks, qui présentent également un design presque identique à celui de leurs prédécesseurs, tout en adoptant des anneaux de caméra plus épais et, dans le cas de l'Ultra, des bords plus fins.

Il convient de noter que les maquettes de CAO ne sont pas tout à fait exactes, car elles se concentrent principalement sur les dimensions d'un produit. Comme le note Android Headlines, les rendus ne présentent pas de plateau SIM, mais cela ne signifie pas nécessairement que Samsung s'en débarrasse.

Cela dit, les images semblent nous donner un premier aperçu du supposé Galaxy S25 Plus, après des mois de rumeurs sur les caractéristiques internes du téléphone.

De face, le Galaxy S25 Plus pourrait ressembler à son prédécesseur (ci-dessus) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Les rumeurs suggèrent que Samsung pourrait livrer l'ensemble de la gamme Galaxy S25 avec le chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4.

Nous avions précédemment entendu dire que le chipset Exynos 2500 de Samsung était le choix préféré pour l'Europe, la Corée du Sud et l'Inde, mais comme le note Tom's Guide, Samsung pourrait avoir des difficultés à produire les quantités massives de puces 3nm requises pour ses smartphones.

D'autres fuites suggèrent que le Galaxy S25 Plus pourrait être lancé avec 12 Go de mémoire vive, contre 8 Go sur le Galaxy S24 Plus, ce qui correspondrait à la quantité de mémoire vive du Galaxy S24 Ultra et du Z Fold 6.

GSMArena suggère que le Galaxy S25 Plus aura la même taille d'écran de 6,7 pouces et la même batterie de 4 900 mAh que le Galaxy S24 Plus, c'est-à-dire un peu moins que l'écran de 6,8 pouces et la batterie de 5 000 mAh que l'on trouve dans le Galaxy S24 Ultra.

Bien sûr, tout ceci est basé sur des rumeurs - il appartiendra à Samsung de confirmer le design et les spécifications du Galaxy S25 Plus en temps voulu.

Nous nous attendons à ce que le Samsung Galaxy S25 Plus soit annoncé en même temps que le Galaxy S25 et le Galaxy S25 Ultra au début de l'année 2025. D'ici là, n'oubliez pas de consulter notre hub Samsung Galaxy S25 pour obtenir les dernières informations et mises à jour.

