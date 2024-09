iOS 18 : votre calculatrice devient un convertisseur de devises

iOS 18 apporte des améliorations majeures aux principales applications de l'iPhone, notamment Messages, Photos et Maps, mais l'une des plus utiles concerne sans doute la calculatrice intégrée à l'iPhone.

Auparavant, l'app Calculatrice n'était qu'une simple calculatrice (même si elle était basique et scientifique), mais dans iOS 18, elle se double d'un outil de conversion des unités et des devises, ce qui devrait permettre de répondre plus facilement à des questions telles que "Puis-je me permettre de dépenser 100 dollars pour ces chaussures ?"

Si, par exemple, vous voulez savoir à quoi correspondent cinq livres sterling en euros, il vous suffit de saisir le chiffre 5 dans le champ numérique (comme si vous entriez une somme mathématique), d'appuyer sur l'icône de la calculatrice dans le coin inférieur gauche de l'écran, de sélectionner l'option Convertir, puis de choisir la devise de votre choix. Et voilà !

Pour convertir les unités, appuyez sur l'acronyme de la devise, puis faites défiler l'écran pour trouver l'unité souhaitée. Répétez l'opération pour le chiffre du bas, et le tour est joué.

Voici un TikTok expliquant ce qui précède de manière visuelle :

Par ailleurs, l'application Calculatrice dispose désormais d'un bouton pour les notes mathématiques, qui vous permet de saisir des équations au crayon, d'assigner des variables, de tracer des graphiques et de dessiner des diagrammes. Votre iPhone résoudra ces équations en ligne lorsque vous écrirez ou taperez un signe égal. Ainsi, en plus d'être un convertisseur de devises pour votre poche, la Calculatrice iPhone est également un compagnon de devoirs utile dans iOS 18.

Si vous n'avez pas encore téléchargé iOS 18, notre guide sur le téléchargement d'iOS 18 pourrait vous être utile.

