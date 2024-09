Insta360 Ace Pro 2 : caméra 8K avec IA et autonomie améliorée

Il semble que l'Insta360 Ace Pro 2 pourrait bientôt être entre nos mains si l'on en croit les fuites de photos de l'emballage du produit (voir ci-dessous), ainsi qu'une boîte ouverte avec la caméra d'action à l'intérieur.

La Ace Pro 2 viendrait juste après la GoPro Hero 13 Black et la DJI Osmo Action 5 Pro et mettrait à jour la Ace Pro 8K d'Insta360, qui n'a qu'un an. Les photos de l'Ace Pro 2 qui ont fuité révèlent plus de détails sur le futur rival de GoPro et de DJI.

Le principal détail révélé est que l'Ace Pro 2 sera une « caméra d'action 8K alimentée par l'IA ». Cette résolution vidéo n'est pas nouvelle - l'Ace Pro est déjà capable de filmer des vidéos 8K à 30 images par seconde, des spécifications qui figurent également sur l'emballage. Cependant, ce qui est nouveau, c'est l'accent mis cette fois-ci sur l'intelligence de calcul.

L'autonomie de la batterie semble également avoir été révélée, l'écran de l'appareil photo affichant une durée d'enregistrement de 3 heures. Il s'agit d'un sérieux progrès par rapport à la durée d'enregistrement de 100 minutes de l'Ace Pro, qui se situe quelque part entre les performances améliorées de la Hero 13 Black (2,5 heures) et de l'Osmo Action 5 Pro (4 heures), les caméras d'action les plus performantes du moment.

Nous pouvons également constater une modification évidente du design avec un microphone prononcé sous l'objectif de la caméra, ce qui signifie qu'il pourrait y avoir une meilleure qualité audio à l'intérieur de la caméra.

Meet the new insta360 ace pro 2 #insta360acepro2 #insta360 #acepro2 @insta360More about it on my YouTube channel very soon https://t.co/xxxcD8XNU9 pic.twitter.com/F0O81u1j57September 21, 2024

Une précédente fuite de l'Ace Pro 2 montrait apparemment l'appareil dans la main avec des inscriptions légèrement différentes, notamment « dual AI chip » (double puce d'intelligence artificielle). Ce marquage ne figure pas sur les photos les plus récentes, mais le modèle de deuxième génération pourrait tout de même être doté d'une double puce d'intelligence artificielle. Nous ne savons pas à quoi elles serviraient, mais avec ce titre AI-Powered, il y a fort à parier que l'Ace Pro 2 s'appuiera fortement sur les intelligences de l'IA.

Il semble également y avoir des marques complètes sur l'objectif, ce qui suggère qu'il s'agit du même objectif Leica Super Summarit-A avec une ouverture maximale de f/2,6 que précédemment.

Cependant, la même source qui a divulgué l'emballage du produit a partagé une vidéo sur Youtube (voir ci-dessous), dans laquelle il est suggéré que l'Ace Pro 2 aura une mise au point minimale plus proche - une aubaine pour les vloggers - bien que nous ne puissions évidemment pas vérifier cette information. L'auteur de la fuite indique également que l'Ace Pro 2 disposera d'un coupe-vent intégré et d'une meilleure qualité d'image en basse lumière.

Insta360 Ace Pro 2 new leaked infos - YouTube Watch On

La compagnie des trois

Le marché des caméras d'action, autrefois dominé par GoPro, compte désormais deux autres acteurs sérieux : DJI et Insta360, ce qui signifie que la concurrence n'a jamais été aussi vive.

Ce qui est encore mieux pour le choix du consommateur, c'est que chaque marque trace sa propre voie : GoPro avec ses lentilles interchangeables et ses vidéos 5.3K améliorées, DJI avec ses performances en basse lumière et sa construction plus robuste, et maintenant Insta360 qui semble doubler ses vidéos 8K en haute résolution et ses intelligences artificielles.

La série Ace Pro est également la seule des trois modèles phares à disposer d'un écran selfie relevable, bien que cela signifie également qu'elle est la plus grande et la plus lourde des trois.

Insta360 possède déjà une excellente expérience dans le domaine des caméras d'action, avec sa caméra à 360 degrés X4, leader du marché, et sa Go 3S, minuscule et polyvalente. Il n'y a aucun mot sur une éventuelle date de sortie de l'Ace Pro 2, mais il semble prêt à compléter la gamme Insta360 de belle manière et nous a colorés d'excitation.