Le retard du Google Pixel 9a est terminé : voici quand il sera disponible à l’achat

Le Google Pixel 9a a été annoncé à la mi-mars, mais Google a presque immédiatement retardé la vente du téléphone, nous disant qu'il serait disponible dans le courant du mois d'avril. Nous avons enfin le jour exact où le Pixel 9a devrait apparaître sur les étagères, et il arrivera d'abord aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada le 10 avril. Ensuite, il sera mis en vente en Europe le 14 avril, suivi de l'Australie et de l'Asie le 16 avril.

Le nouveau Pixel 9a coûtera 549 €, et pour ce prix, vous obtiendrez 8 Go de RAM avec 128 Go de stockage. Le téléphone sera disponible en quatre couleurs : Noir obsidien, Blanc porcelaine, Rose pivoine et Lavande iris. Nous avons eu l'occasion de passer trente minutes avec le nouveau téléphone lors d'un bref aperçu, et nous espérons pouvoir publier un compte-rendu complet sur TechRadar dès que possible.

Le Pixel 9a a été mystérieusement retardé et Google s'est contenté de dire qu'il y avait un problème de composant avec le téléphone. Des rumeurs récentes ont suggéré que le Pixel 9a aurait pu avoir des problèmes de surchauffe de l'appareil photo. Ces rumeurs disent que le problème sera corrigé avec une mise à jour logicielle, ce qui correspond au court délai de ce retard.

S'il y avait eu un véritable composant matériel à remplacer, nous aurions pu nous attendre à des semaines, voire des mois d'attente avant que le Pixel 9a n'arrive sur les étagères.

(Image credit: Philip Berne / Future)

I've reviewed most of the best phones you can buy, and frankly, camera overheating is a very common issue these days. I've had overheating problems with my iPhone 16 Pro, Google Pixel 9 Pro, and Samsung Galaxy S25 Ultra that required the phones to all shut down during intense outdoor photo sessions. It's great that Google caught this problem, and hopefully, the Pixel 9a won't have the same issues as those flagship phones.

Of course, Google has not officially confirmed any specific reason for the delay, so we can only speculate. We hope to have a full review of the Pixel 9a on TechRadar shortly, and we will certainly put the camera - and every other component - through thorough testing to make sure it can stand up to our intense expectations.