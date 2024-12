Osmo Action 6 de DJI : des fuites surprenantes, seulement trois mois après l'Action 5 Pro

De nouveaux documents déposés auprès de la FCC laissent présager le lancement surprise d'une DJI Osmo Action 6

La DJI Osmo Action 5 Pro n'a été lancée qu'en septembre

Un nouveau modèle pourrait sortir au début de l'année 2025, semble-t-il

DJI a récemment proposé une nouvelle caméra d'action, et il s'agit sans doute de l'une des meilleures sur le marché, comme le prouve notre avis sur la DJI Osmo Action 5 Pro. Cependant, il semble que le fabricant s'apprête déjà à lancer la DJI Osmo Action 6.

D'après des informations repérées par @Quadro_News et Notebookcheck, de nouveaux dépôts réglementaires auprès de la Federal Communications Commission (FCC) aux États-Unis mentionnent une "DJI Osmo Action 6" (sans le "Pro"), ce qui laisse fortement penser qu'un nouveau modèle est en préparation.

Les documents ne révèlent pas beaucoup de détails sur les caractéristiques de cette caméra d'action mise à jour, mais il est notable qu'un nouveau modèle arrive aussi rapidement. Le modèle actuel a été lancé à la mi-septembre, et les lancements de produits suivent souvent de près les dépôts auprès de la FCC.

Des documents similaires auraient également été déposés auprès du régulateur suisse SGS fin octobre, ce qui montre que DJI ne perd pas de temps pour préparer cette nouvelle génération de matériel. Un lancement au début de l'année 2025 semble donc plausible.

Connectivité et capacité de la batterie

Good news 📰 Osmo Action 6✌️#dji #djiosmoaction6 pic.twitter.com/nrjrIrDG3eDecember 14, 2024

Quelques détails intéressants se trouvent dans les documents déposés : la nouvelle caméra d'action est annoncée comme compatible avec le Bluetooth 5.1 ainsi qu'avec les Wi-Fi 2,4 GHz et 5 GHz, ce qui reste assez classique pour un appareil de ce type, correspondant aux informations de base exigées par les régulateurs.

Deux capacités de batterie sont également mentionnées : 1 770 mAh et 1 950 mAh. Cela pourrait signifier qu'il y aura plusieurs modèles disponibles. La DJI Osmo Action 5 Pro dispose d'une batterie de 1 950 mAh, il est donc possible que cette nouvelle gamme propose à la fois une version Pro et une version standard de la DJI Osmo Action 6.

Cette nouvelle caméra aura certainement beaucoup à prouver : le dernier modèle de DJI a été qualifié de "petite caméra polyvalente avec des capacités créatives impressionnantes", capable de rivaliser avec la GoPro Hero 13 Black.

Si l'on devait chipoter, des résolutions vidéo plus élevées et de meilleures performances en basse lumière seraient des ajouts bienvenus. Bien entendu, des performances plus rapides et une autonomie améliorée sont également toujours appréciées. Pour le moment, il reste cependant difficile de deviner les nouveautés sur lesquelles travaille DJI.