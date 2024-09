Sam Altman voit la superintelligence dans moins de 10 ans

Le PDG d'OpenAI, Sam Altman, a déclaré que l'humanité est au bord d'une révolution de la superintelligence, affirmant que "dans les prochaines décennies, nous serons capables de réaliser des choses qui auraient semblé magiques à nos grands-parents."

Dans un billet de blog intitulé L’ère de l’intelligence, le pionnier de l'IA, dont l'entreprise a créé ChatGPT, se montre optimiste quant au potentiel de l'intelligence artificielle pour nous aider à accomplir des choses inimaginables il y a encore quelques décennies.

Il a écrit que "nous serons bientôt capables de collaborer avec une IA qui nous aidera à accomplir bien plus que ce que nous aurions pu faire sans elle ; un jour, chacun pourra avoir une équipe personnelle d'IA, composée d'experts virtuels dans différents domaines, travaillant ensemble pour créer presque tout ce que nous pouvons imaginer. Nos enfants auront des tuteurs virtuels capables de fournir un enseignement personnalisé dans n'importe quelle matière, dans n'importe quelle langue, et à leur propre rythme. On peut imaginer des idées similaires pour des soins de santé améliorés, la création de tout type de logiciel que quelqu'un pourrait imaginer, et bien plus encore."

Le post d'Altman réaffirme son optimisme quant à un avenir passionnant pour l'intelligence artificielle, notamment ses commentaires sur l'avenir de la superintelligence et sur le moment où nous pourrions y avoir accès. "Il est possible que nous atteignions la superintelligence dans quelques milliers de jours (!); cela pourrait prendre plus de temps, mais je suis convaincu que nous y arriverons", a-t-il écrit.

Qu'est-ce que la superintelligence ?

(Image credit: Shutterstock/SomYuZu)

La superintelligence, plus communément appelée intelligence artificielle générale (IAG), verrait l’IA dépasser les esprits humains les plus brillants, avec le potentiel de renforcer l’humanité et de devenir un outil pour franchir une nouvelle étape dans notre développement. À ce jour, l’IAG n’a pas encore surpassé l’intelligence humaine, mais la question semble être "quand", plutôt que "si".

La vision d'Altman, selon laquelle l'IA permettra à l'humanité d'accomplir tout ce que nous pouvons imaginer, n’est pas la seule idée marquante de ce billet de blog. Il fait preuve d’une certaine réserve quant à certains aspects de l'IA, soulignant que "ce ne sera pas une histoire entièrement positive, mais le potentiel est si immense que nous nous devons, pour l’avenir, de trouver comment naviguer à travers les risques qui se dressent devant nous."

Il reconnaît qu'il y aura probablement des pertes d'emploi en chemin, précisant que "nous nous attendons à ce que cette technologie provoque un changement significatif sur les marchés du travail (en bien et en mal) dans les années à venir, mais la plupart des emplois évolueront plus lentement que beaucoup ne le pensent, et je n’ai aucun doute que nous trouverons toujours des choses à faire (même si elles ne ressemblent pas aux 'vrais métiers' que nous connaissons aujourd’hui)."

La vision d'Altman sur l'avenir pourra sembler enthousiasmante pour certains et inquiétante pour d'autres, mais une chose est certaine : l'IA et la superintelligence vont transformer notre mode de vie pour toujours, et il est peut-être déjà trop tard pour revenir en arrière, même si nous le voulions.