Apple pourrait construire un robot humanoïde, et j'espère vraiment qu'il ressemblera à Steve Jobs

Je ne suis pas convaincu qu'Apple investisse vraiment dans la conception d'un robot humanoïde, mais si cette rumeur s'avérait vraie et que le géant technologique de Cupertino jonglait actuellement avec des actionneurs, des servomoteurs, les besoins énergétiques complexes d'un robot bipède et les limites encore bien réelles de la technologie actuelle des batteries, une seule chose serait à espérer : qu'ils conçoivent un robot ressemblant et agissant comme le regretté Steve Jobs.

Jobs, disparu tragiquement il y a plus de dix ans, reste une icône de l'industrie et un symbole durable de l'ingéniosité et de l'ambition technologique d'Apple. Tim Cook est un excellent PDG et un stratège de la chaîne d'approvisionnement, mais Jobs était une légende.

L'idée semble extravagante, certes, mais peut-être autant que celle d'Apple se lançant dans l'univers des robots humanoïdes.

Il n'y a pas de place à l'auberge des robots

À en juger par le nombre d'entreprises cherchant à développer des robots humanoïdes destinés au grand public (et certains pour l'industrie), la tâche pourrait sembler aisée, mais comprendre cet univers nécessite une vision à long terme. Le développement des robots humanoïdes modernes remonte à au moins un quart de siècle, avec l'Asimo de Honda comme percée majeure. Petit mais intelligent et agile, il a appris au fil des ans à serrer des mains, danser, monter et descendre des escaliers, et courir en cercle. Honda a passé des années à le développer avant de l'abandonner.

Robot domestique 1X Neo Beta (Image credit: X1)

Plus récemment, des entreprises comme Unitree, Figure 01 et 1x Neo beta ont fait leur apparition. Certaines, comme Neo, prétendent même être prêtes à intégrer un robot dans les foyers. Mais qu'on se le dise, personne n'est encore prêt à accueillir un C-3PO chez soi.

Apple possède une expertise technologique indéniable, comme en témoignent le Vision Pro et les puces Apple Silicon, mais l'entreprise, sauf omission, n'a que peu d'expérience en robotique.

De nombreuses entreprises qui s'aventurent dans ce domaine commencent ou rêvent de créer des robots humanoïdes. iRobot, fabricant du célèbre aspirateur Roomba, a débuté dans les années 1990 en tentant de vendre un robot bébé. Un échec qui les a poussés à se tourner vers des robots utilitaires.

Près de 30 ans plus tard, le paysage technologique est bien différent. Les outils et technologies ont évolué, rendant la conception de robots humanoïdes plus accessible et les résultats plus convaincants. Mais aujourd'hui encore, les robots les plus performants, comme l'Atlas de Boston Dynamics capable de figures de parkour fluides, restent cantonnés au domaine de la recherche. Personne ne sait quand un tel robot arrivera dans les foyers ni à quel prix.

Apple is exploring both humanoid and non-humanoid robots for its future smart home ecosystem, and these products are still in the early proof-of-concept (POC) stage internally. While the industry debates the merits of humanoid vs. non-humanoid designs, supply chain checks…February 12, 2025

L'analyste Ming-Chi Kuo, considéré comme l'oracle d'Apple, est à l'origine de cette nouvelle vague de rumeurs. Dans un récent post sur X, il a écrit : « Apple explore à la fois des robots humanoïdes et non humanoïdes pour son futur écosystème domotique intelligent, ces produits en étant encore au stade de preuve de concept (POC) en interne. »

Naturellement, l'attention s'est portée sur la partie « humanoïde », occultant la mention pourtant significative de « robots non humanoïdes pour son futur écosystème domotique intelligent ».

Qu'Apple travaille sur un Hub domotique robotisé, mélange d'HomePod, d'iPad et de bras articulé, n'a rien de surprenant. Un appareil posé sur un bureau ou un plan de cuisine, capable de pivoter pour « regarder » l'utilisateur, exécuter des commandes Siri et Apple Home, diffuser de la musique et des vidéos, lancer des applications et sembler être à l'écoute des besoins, serait plausible.

Sophia Robot

Il est facile d'imaginer qu'Apple envisage d'utiliser la robotique comme levier pour relancer sa stratégie domotique, jusque-là peu convaincante. Apple Home n'a pas réussi à s'imposer comme le centre intelligent ultime, mais peut-être qu'un visage robotique suffirait. Probablement pas, mais une animation robotique simulant un semblant de vie pourrait faire une différence.

Quant à l'idée d'un robot humanoïde, si Apple explore vraiment cette voie pour une sortie avant la fin de la décennie, autant qu'ils en fassent quelque chose d'unique. Un partenariat avec Hanson Robotics, créateur de Sophia, pourrait permettre d'habiller le robot d'un visage à l'effigie de Steve Jobs, portant son célèbre col roulé noir, un jean et des Reebok blanches.

Aller encore plus loin en programmant le robot avec la personnalité de Jobs serait une idée audacieuse. Qui a besoin d'un robot mielleux ou trop poli ? Un Jobs Bot aurait des opinions, des idées et pousserait ses utilisateurs à les concrétiser.

C'est le robot humanoïde qu'Apple devrait concevoir. Si tant est qu'ils en conçoivent un. Ce qui, rappelons-le, n'est pas le cas.