Google Wear OS boosté par un nouveau partenaire clé

Google vient d'annoncer un tout nouveau partenariat avec une smartwatch qui pourrait se traduire par un afflux de nouveaux appareils Wear OS sur le marché et apporter encore plus de variété à la gamme des meilleures montres Wear OS.

La société a signé un accord avec Masimo, l'entreprise de santé et d'électronique grand public la plus connue pour avoir récemment attaqué Apple au sujet de la technologie d'oxymétrie de pouls présente dans les meilleurs modèles d'Apple Watch.

Masimo a obtenu de la Commission américaine du commerce international qu'elle bloque pendant un certain temps la vente par Apple de ses appareils Apple Watch dotés de la fonction d'oxymétrie de pouls, introduite en 2020. Aujourd'hui, Masimo a annoncé un partenariat majeur avec Google « pour développer une nouvelle plateforme de référence pour les fabricants d'équipements d'origine (OEM) qui construisent des smartwatches Wear OS de Google ».

Masimo affirme que grâce à sa plateforme de référence, « les OEM seront en mesure de construire et de commercialiser plus efficacement des smartwatches Wear OS très performantes ». La nouvelle plateforme prendra en charge Wear OS, y compris toutes les fonctions de santé et de bien-être que l'on est en droit d'attendre de l'écosystème. Masimo précise que la nouvelle plateforme devrait être compatible avec les applications Google et les services Wear OS existants.

Les fabricants qui accepteront l'offre de Masimo pourront concevoir leur propre extérieur de smartwatch et l'interface utilisateur autour de Wear OS. Masimo fournira le matériel sous-jacent, une combinaison de composants matériels et logiciels, des biocapteurs et une application Android pour smartphone.

Masimo affirme que sa plateforme présentera les mêmes innovations que son wearable W1 et la smartwatch Freedom à venir. Cela pourrait inclure la détection des chutes, le comptage des pas, la surveillance du pouls et de la fréquence cardiaque, la saturation en oxygène et même la mesure de l'indice d'hydratation.

La mise à jour de Wear OS alimentée par Masimo

Il est impossible de dire quand le nouveau partenariat de Masimo avec Google et Wear OS portera ses fruits, mais ce que nous savons, c'est que Masimo s'associe au géant des processeurs Qualcomm pour contribuer à la construction de la plateforme de nouvelle génération. Dans une annonce séparée, Masimo déclare que la combinaison de ses prouesses médicales et de l'écosystème Snapdragon de Qualcomm « aidera à développer l'écosystème des wearables ».

Cette initiative permettra sans aucun doute aux fabricants de proposer plus facilement leur propre matériel Wear OS, étant donné qu'une grande partie des composants internes clés et de la compatibilité avec Android seront pris en charge. Il semble peu probable que les grands fabricants tels que Samsung s'écartent de leur propre matériel, mais les entreprises qui n'ont pas encore pénétré l'espace des smartwatches pourraient être tentées par cette décision, y compris certains fabricants de montres classiques qui entrent dans le jeu (ou y reviennent, car beaucoup d'entre eux ont essayé dans les premiers jours).

Qualcomm, Masimo et Google sont unanimes pour dire que ce partenariat augmentera l'innovation, la variété et le choix sur le marché Wear OS, et nous sommes enclins à les croire - cela pourrait apporter une variation de design bien nécessaire parmi les meilleures smartwatches.

Vous aimerez aussi