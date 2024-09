Contrôlez votre Apple TV 4K avec l’Apple Watch sous watchOS 11

L'une des fonctions intéressantes de l'Apple Watch que je n'utilise jamais est l'application Remote, que vous pouvez utiliser pour contrôler votre Apple TV 4K. Si je ne l'utilise jamais, c'est parce qu'elle manque de fonctionnalités essentielles. Par exemple, on pourrait s'attendre à pouvoir régler le volume d'un simple geste ou à l'aide de la Digital Crown. Non : vous avez besoin de l'outil de télécommande sur votre iPhone pour le faire (ou de la télécommande elle-même). Mais avec watchOS 11, Apple a donné à l'humble application une mise à jour qui vous donnera envie de l'utiliser avec votre Apple TV.

Les changements signifient qu'enfin, Remote est vraiment une télécommande plutôt qu'un simple couple de raccourcis. Et compte tenu de la tendance de la télécommande de l'Apple TV à disparaître au moment où vous voulez l'utiliser, cela devrait rendre les foyers comme le mien un peu plus harmonieux.

Nouveautés de l'application Remote de watchOS 11

Apple a publié sur son site web un guide de l'application Remote révisée, qui explique comment coupler votre Apple Watch à votre Apple TV et l'utiliser pour contrôler ce qui se passe. Les principales fonctionnalités sont les suivantes :

Régler le volume avec la couronne numérique

Invoquer Siri en appuyant sur la couronne numérique et en la maintenant enfoncée

Couper ou rétablir le son à l'aide du bouton Plus d'options

Activer ou désactiver les sous-titres à l'aide du bouton Plus d'options

Activer ou désactiver l'Apple TV à l'aide du bouton Plus d'options

Nous utilisons les bêtas développeurs de watchOS 11 depuis un certain temps maintenant et, bien qu'il ne s'agisse pas d'une mise à jour qui fait la une des journaux et qui change la vie, il y a beaucoup d'améliorations de ce type dans le nouveau système d'exploitation, et je continue à rencontrer de petites améliorations que nous apprécions vraiment - par exemple, en écoutant des podcasts dans la voiture hier, la fonction Smart Stack mise à jour ne nous a pas simplement donné un écran fade de commandes de base, mais quelque chose de beaucoup plus attrayant visuellement. Il y a également de nouvelles améliorations importantes en matière de santé et de fitness.

watchOS 11 est disponible dès maintenant pour l'Apple Watch Series 6 et tous les modèles Apple Watch Ultra. Vous pouvez lire notre avis sur la nouvelle Apple Watch Series 10 si vous êtes à la recherche d'une mise à niveau.

