Samsung Galaxy Ring : de nouvelles tailles à venir

La Samsung Galaxy Ring est sortie il y a à peine deux mois à l'heure où nous écrivons ces lignes, mais elle est déjà considérée comme l'une des meilleures bagues intelligentes, et de nouveaux modèles seraient déjà en préparation.

Jusqu'à présent, Samsung a fabriqué des bagues Samsung Galaxy Ring allant de la taille 5, sa plus petite option, à la taille 13. Cependant, deux bagues supplémentaires sont en cours de fabrication, pour des doigts plus grands (bagues de taille 14 et 15), selon un récent post sur X du blogueur All About Samsung et auteur de fuites Max Jambor, originaire d'Allemagne.

L'informateur affirme que les deux bagues plus grandes seront disponibles « dans les semaines à venir », sans préciser de date. L'information a été reprise par d'autres sites, dont GSMArena.

Les modèles actuels de Samsung Galaxy Ring, lancés en juillet 2024, offrent jusqu'à sept jours d'autonomie. (Image credit: Future / Matt Evans)

Analyse : Plus qu'un simple changement de taille ?

Toutes les tailles de Samsung Ring coûtent le même prix : 449 €. Toutefois, il existe de légères différences de performances en fonction de la taille de l'anneau : les anneaux de taille 12-13 ont une autonomie de sept jours, tandis que les anneaux de taille plus petite n'en ont que six.

Nous sommes sûrs que vous voyez où nous voulons en venir : avec de nouvelles tailles d'anneaux plus grandes, il est possible que la batterie devienne encore plus grande et que Samsung développe une Samsung Galaxy Ring qui dépasse les huit jours d'autonomie de la batterie.

L'anneau Oura Generation 3, qui dure environ six jours avec une charge complète quelle que soit sa taille, n'atteint pas tout à fait ces sommets. Sept jours, c'est important, car au-delà, c'est plus d'une semaine entre deux charges : un chiffre très impressionnant aux yeux des consommateurs.

Néanmoins, rien ne prouve que les batteries seront plus volumineuses avec les anneaux de plus grande taille annoncés par la rumeur, mais simplement que l'occasion se présente. Nous en saurons plus lorsque (ou si) ces nouveaux anneaux plus grands seront lancés dans quelques semaines.

