Une version PS5 de Minecraft est là - mais en avant-première limitée

La version native tant attendue de Minecraft pour PlayStation 5 est enfin arrivée, mais pas sous la forme que l'on pourrait attendre. Plutôt qu'une sortie complète, elle est actuellement disponible uniquement en avant-première limitée, accessible aux propriétaires de l'édition PlayStation 4 du jeu.

Comme détaillé dans un récent post sur le site de Minecraft, "Si vous possédez la version PS4 de Minecraft pour votre PS5, vous pourrez accéder et tester cette version préliminaire". Pour ce faire, il suffit de lancer le jeu, d'ouvrir le menu des paramètres, puis de sélectionner l'option avant-première.

Le développeur Mojang explique que cette version inclut du contenu de la récente mise à jour Tricky Trials mais n'inclut pas le multijoueur inter-plateforme ni l'accès à la boutique en jeu. Cependant, ceux qui sont abonnés au service payant Realms peuvent jouer en ligne avec des amis sur d'autres plateformes, à condition de créer d'abord un royaume dédié à l'avant-première.

Si vous êtes intéressé par cette version du jeu, il est important de noter qu'il s'agit encore d'une version préliminaire, donc vous pourriez rencontrer des bugs. Le développeur précise qu'il a besoin de "votre aide pour la tester" et acceptera les retours sur tous les problèmes rencontrés via un serveur Discord officiel et un formulaire dédié sur le site web.

Il n'y a actuellement aucune date officielle pour la sortie complète, mais l'existence de cette avant-première suggère qu'elle pourrait être dans les dernières étapes de développement. Si vous ne possédez pas encore une copie PS4 du jeu de survie en monde ouvert extrêmement populaire, elle est disponible dès maintenant en version standard et deluxe, cette dernière incluant des cartes supplémentaires, des options de personnalisation de joueur, des packs de skins et de la monnaie pour la boutique virtuelle.

